Odissea batte Deadpool & Wolverine e fa la storia, Ryan Reynolds reagisce al sorpasso a modo suo

Pubblicazione: 21 agosto alle 09:45

La storia del cinema ha un nuovo capitolo da celebrare, e stavolta arriva dalle profondità della mitologia greca piuttosto che dall'universo dei supereroi. Odissea di Christopher Nolan ha ufficialmente superato Deadpool & Wolverine diventando il film vietato ai minori con il maggiore incasso di tutti i tempi. Universal Pictures ha confermato giovedì che l'epopea mitologica ha raggiunto la cifra stratosferica di 1,352 miliardi di dollari a livello globale, superando i 1,338 miliardi raccolti dal blockbuster Marvel Disney uscito nel luglio 2024.

Il traguardo segna, che con questo adattamento di Omero dimostra ancora una volta la sua capacità di trasformare qualsiasi materiale in un evento cinematografico mondiale., connei panni di Odisseo affiancato da Tom Holland, Anne Hathaway e Robert Pattinson, ha dominato i botteghini sin dalla sua uscita il 17 luglio, accumulando 516,3 milioni di dollari solo nel mercato domestico statunitense. Ma il record non si ferma qui.

All'inizio di questo mese, The Hollywood Reporter aveva già riportato che il film aveva superato The Dark Knight Rises del 2012, diventando così l'opera di maggior successo commerciale nella carriera di Nolan. Un risultato che testimonia non solo l'appeal del regista britannico, ma anche la fame del pubblico per narrazioni epiche che recuperano le radici della cultura occidentale. La reazione più attesa è arrivata proprio da Ryan Reynolds, l'attore canadese che ha reso Deadpool un fenomeno culturale oltre che un successo al botteghino.

Conosciuto per il suo senso dell'umorismo e la capacità di giocare con l'ironia anche fuori dal grande schermo, Reynolds ha pubblicato sui social un messaggio di congratulazioni che ha fatto rapidamente il giro del web. Il post includeva clip da Deadpool & Wolverine che mostrano proprio lui e Hugh Jackman combattere all'interno di una Honda Odyssey, il minivan che condivide il nome (in inglese) con il film di Nolan.

"Congratulazioni all'intero cast e alla troupe di Odissea per essere diventato il film vietato ai minori con il maggior incasso di tutti i tempi. È davvero una macchina incredibile". - Ryan Reynolds

Odissea, fonte: Universal Pictures

rappresenta una pietra miliare anche dal punto di vista tecnico. Il film di Nolan è stato, stabilendo un nuovo primato anche come il maggiore incasso Imax di sempre. Questa scelta tecnica ha permesso al regista di catturare l'epica del poema omerico con una scala visiva di grande impatto, immergendo gli spettatori

Per gli attori protagonisti, il successo si traduce in record personali. Odissea rappresenta il film di maggior incasso globale nelle carriere di Matt Damon, Anne Hathaway e Robert Pattinson, consolidando ulteriormente le loro posizioni tra le star più bankable di Hollywood. Con Nolan ed Emma Thomas alla produzione per Syncopy, il film si prepara ora a essere un protagonista nella prossima stagione dei premi.

Comunque il successo di Odissea non è un caso isolato ma parte di una rinascita più ampia del box office nel 2026. Insieme ad altri successi come Spider-Man: Brand New Day e Toy Story 5, la stagione estiva ha raccolto un totale di 4,24 miliardi di dollari nel mercato domestico americano fino a domenica scorsa, secondo i dati Rentrak. Un risultato che segna un incremento del 23,7 percento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, avvicinandosi al record assoluto di 4,75 miliardi stabilito nell'estate 2013.

Questo scontro tra titani del cinema contemporaneo racconta molto dello stato attuale dell'industria. Da una parte Deadpool & Wolverine, diretto da Shawn Levy e terzo capitolo della saga iniziata nel 2016, rappresenta il dominio dei cinecomic e dell'universo Marvel che ha definito Hollywood nell'ultimo decennio. Dall'altra Odissea, capace di battere in Italia persino Spider-Man: Brand New Day, dimostra che il pubblico è ancora affamato di storie classiche raccontate con visione autoriale e ambizione tecnica.