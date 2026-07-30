Odissea è inarrestabile: Christopher Nolan supera i 700 milioni e punta a un nuovo record

Pubblicazione: 30 luglio alle 08:15

Odissea, la nuova ed ambiziosa trasposizione cinematografica del poema epico di Omero di Christopher Nolan, ha superato i 700 milioni di dollari al box office globale in appena 12 giorni dall'uscita nelle sale. Un risultato che va oltre le aspettative più ottimistiche e che posiziona il film come il quarto maggior incasso del 2026, dietro solo ai colossi Toy Story 5, The Super Mario Galaxy Il Film e il biopic Michael, tutti fermi oltre il miliardo di dollari.

I numeri parlano chiaro:, per un totale di 727,9 milioni. Ma la vera notizia è che questo risultato arriva, il secondo mercato cinematografico più importante al mondo. L'uscita nel paese asiatico è fissata per il, quandosbarcherà su quasi 800 schermi Imax e migliaia di sale tradizionali con un tappeto rosso degno di un evento storico.

Il regista britannico ha trasformato ancora una volta uno dei suoi film in un vero e proprio fenomeno culturale. Con un budget di produzione di 250 milioni di dollari, Odissea rappresenta l'opera più costosa della carriera di Nolan, ma è destinata a diventare anche la più redditizia. Nell'arco di poche settimane dovrebbe infatti superare The Dark Knight (1,008 miliardi) e Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno (1,08 miliardi), fino ad oggi i suoi maggiori successi commerciali.

'The Odyssey' Surpasses $700 Million Globally After 12 Days in Theaters https://t.co/P94sLmnv0q — Variety (@Variety) July 29, 2026

La performance del film è ancora più impressionante se si considera il contesto competitivo, visto che questo fine settimana debutta Spider-Man: Brand New Day, l'atteso capitolo con Tom Holland prodotto da Sony e Marvel, che si prepara a registrare uno dei migliori weekend d'apertura di sempre. Eppure gli analisti prevedono che il nuovo film d Nolan riuscirà a incassare tra i 50 e i 60 milioni di dollari nel suo terzo weekend, cifre che la maggior parte dei film drammatici destinati al pubblico adulto fatica a raggiungere nell'intero ciclo di vita nelle sale.

, il re greco protagonista del viaggio più celebre della letteratura occidentale, ha trovato una casa perfetta nel formato Imax.è infatti il primo lungometraggio della storia girato interamente con camere Imax, una scelta tecnica che ha ripagato ampiamente: le sale in questo formato hanno già contribuito con. Si tratta del secondo film più veloce di sempre a superare la soglia dei 100 milioni in Imax, raggiunta in soli 10 giorni, preceduto unicamente da Avengers: Endgame.

Per settimane le proiezioni Imax di Odissea sono andate sold out, testimoniando il richiamo di un'esperienza visiva che promette di essere definita e immersiva come mai prima d'ora. La decisione di Nolan di girare l'intera pellicola con questa tecnologia non è stata solo una scommessa artistica, ma un investimento commerciale che sta generando ritorni eccezionali. L'adattamento di un poema epico di 3000 anni fa poteva sembrare una sfida ardua, forse persino rischiosa nell'era dei franchise e dei cinecomic.

Odissea, fonte: Universal Pictures

Invece Nolan ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di coniugare ambizione autoriale e appeal di massa, trasformando l'odissea di Ulisse in un evento cinematografico planetario. Il film ha raccolto consensi sia dalla critica che dal pubblico, riuscendo nell'impresa di rendere accessibile e spettacolare una delle storie fondanti della civiltà occidentale. Con l'imminente apertura in Cina e la tenuta prevista nelle settimane successive, Odissea è proiettato a entrare nell'esclusivo club dei film da un miliardo di dollari entro agosto. Un traguardo che confermerebbe definitivamente Christopher Nolan non solo come uno dei registi più visionari del cinema contemporaneo, ma anche come uno dei pochi autori in grado di garantire risultati commerciali straordinari senza rinunciare alla propria cifra stilistica.

La domanda ora non è più se il film raggiungerà il miliardo, ma quanto riuscirà a spingersi oltre. Se anche l'accoglienza in Cina sarà all'altezza delle aspettative, Odissea potrebbe scalare ulteriormente la classifica degli incassi del 2026, avvicinandosi ai tre colossi che oggi lo precedono. Un risultato che renderebbe ancora più interessante il dibattito acceso nelle ultime settimane attorno al film: dalle discussioni sulla fedeltà al poema di Omero fino alle critiche della traduttrice dell'Odissea, che aveva contestato alcune delle scelte adottate da Christopher Nolan. Ma al di là delle polemiche, il pubblico continua a premiare il kolossal, confermando come il regista sia riuscito a trasformare un classico della letteratura in uno dei maggiori eventi cinematografici dell'anno.