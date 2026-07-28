“Mi vergognerei di questa sceneggiatura”: la traduttrice che ha ispirato Christopher Nolan stronca Odissea

Pubblicazione: 28 luglio alle 08:00

Christopher Nolan non è abituato alle stroncature, avendo costruito una carriera su pellicole che dividono ma che raramente lasciano indifferenti. Eppure Odissea, la sua ultima fatica, l'attesissimo adattamento cinematografico dell'Odissea di Omero, ha trovato un'avversaria inaspettata e implacabile: Emily Wilson, la studiosa che nel 2017 ha firmato la prima traduzione inglese del poema epico realizzata da una donna.

Durante il tour promozionale del film,aveva citato proprio il lavoro di Wilson come, raccontando ad Empire Magazine di aver usato la frase d'apertura della sua traduzione, "Tell me about a complicated man" (Parlami di un uomo complicato), come, interpretato da. Un omaggio pubblico, un riconoscimento d'autore che avrebbe dovuto suggellare un'alleanza creativa tra il cinema e la letteratura classica.

Wilson, professoressa di studi classici all'Università della Pennsylvania, non ha ricambiato il favore e nella sua recensione pubblicata sulla London Review of Books, la studiosa ha demolito sistematicamente l'opera di Nolan, usando un linguaggio che per un accademico equivale a una dichiarazione di guerra. "Mi vergognerei di aver scritto qualsiasi parte di questo copione", ha scritto senza mezzi termini.

Odissea, fonte: Universal Pictures

La critica di Wilson non è quella di uno spettatore deluso o di un fan tradito, ma si pone come l'analisi chirurgica di chi conosce l'Odissea in ogni sua sfumatura, chi ha passato anni a soppesare ogni parola del greco antico per restituirne il senso in inglese moderno. E proprio questa competenza rende le sue parole ancora più taglienti. Secondo Wilson, il film di Nolan manca di "profondità psicologica, emotiva, politica ed etica". In sostanza, tutto ciò che rende il poema omerico un capolavoro immortale.

"Ma L'Odissea presenta la sua solita combinazione di grandilosità e superficialità. La visione del film è troppo confusa, i suoi personaggi troppo sottosviluppati per mantenere ciò che promette a metà in termini di grandi idee, sebbene sia molto bravo a trasmettere grandi esplosioni e grandi giganti". - Emily Wilson

"Avevo sperato che l'affinità di Nolan con questi temi omerici potesse spingerlo verso nuove vette creative, permettendogli di creare personaggi più credibili",

È una critica che colpisce al cuore della poetica di Nolan, visto che il regista di Inception, Interstellar e Tenet è sempre stato celebrato (e talvolta rimproverato) per la sua capacità di costruire architetture narrative complesse, labirinti temporali che sfidano lo spettatore. Ma secondo Wilson, questa volta il virtuosismo strutturale è diventato "espediente narrativo". La studiosa non risparmia nemmeno gli aspetti più tecnici della sceneggiatura. "La scrittura è abissale", afferma.

"Nessuno dei personaggi ha una motivazione convincente per le proprie azioni o parole. Non ci sono scene di sesso e tutto il cibo ha un aspetto orribile". - Emily Wilson

Odissea, fonte: Universal Pictures

Wilson sottolinea che il film "non ha nulla di convincente da dire sul tempo, sulla memoria, sulla storia, sulla guerra, o sul rapporto tra il glorioso ritorno di un guerriero e le vite della sua famiglia, dei suoi avversari, dei suoi compagni, amici e vicini". Sono tutte tematiche centrali nell'Odissea, questioni che il poema esplora con una complessità che continua a parlare ai lettori dopo quasi tremila anni.

Nonostante la durezza della critica, Wilson riconosce un effetto collaterale positivo del film di Nolan. In un'intervista al Sunday Times, aveva già anticipato alcuni dei suoi rilievi, pur ammettendo che l'uscita del film sta avendo un impatto culturale significativo. "Il rilascio de L'Odissea è comunque un evento da celebrare", ha dichiarato.

"Questo epico sta riportando il pubblico nelle sale cinematografiche, le traduzioni dell'Odissea, inclusa la mia, stanno andando a ruba, e forse il film convincerà qualche amministratore universitario a non tagliare i dipartimenti di letteratura, lingue e storia". - Emily Wilson

Odissea, fonte: Universal Pictures

In sostanza, secondo lei anche un adattamento imperfetto può riaccendere l'interesse per un'opera classica. Le vendite delle traduzioni dell'Odissea sono schizzate, confermando che il potere del cinema di veicolare la cultura, anche quando non riesce a catturarne l'essenza, resta intatto. Per Wilson, che dedica la vita allo studio e alla divulgazione dei classici, questo è un risultato che vale la pena celebrare.

Nonostante la durissima stroncatura di Wilson, il pubblico sembra pensarla diversamente. Odissea ha ottenuto un CinemaScore "A" negli Stati Uniti e, dopo appena due weekend nelle sale, ha già incassato 652 milioni di dollari a livello globale, confermandosi come uno dei maggiori successi dell'anno. Le critiche della studiosa, quindi, non hanno intaccato l'entusiasmo degli spettatori, anche se riaccendono il dibattito su quanto un adattamento cinematografico possa – o debba – restare fedele allo spirito dell'opera originale.

Va inoltre ricordato che il giudizio di Wilson non rappresenta il consenso dell'intero mondo accademico: nelle scorse settimane diversi studiosi di Omero hanno infatti elogiato il lavoro di Christopher Nolan, sottolineando come non esista un'unica interpretazione "corretta" del poema e apprezzando il film come una rilettura personale e coerente del grande classico.