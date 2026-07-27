Odissea supera i 600 milioni al box office: la tenuta record del secondo weekend stupisce Hollywood

Pubblicazione: 27 luglio alle 10:00

Christopher Nolan ha fatto di nuovo quello che gli riesce meglio: trasformare un'opera apparentemente impossibile in un trionfo cinematografico globale. Odissea, la sua ambiziosa trasposizione dell'epopea omerica di 3000 anni fa, ha superato i 600 milioni di dollari al box office mondiale dopo appena due weekend di programmazione. Un risultato che lascia senza fiato, soprattutto considerando che stiamo parlando di un film di quasi tre ore, vietato ai minori e ambientato nell'antica Grecia.

I numeri parlano chiaro:, divisi tra 353,2 milioni nei mercati internazionali e 284,4 milioni nel territorio domestico nordamericano. Per mettere le cose in prospettiva,ha già superato l'intero incasso internazionale di, uno dei successi della scorsa primavera che si era fermato aed è entrato nella top five dei maggiori incassi hollywoodiani dell'anno. E tutto questo prima ancora di approdare in mercati cruciali come Cina, Giappone e Corea del Sud.

Il secondo weekend ha confermato la tenuta straordinaria del film, con un calo di appena il 10% nei mercati già attivi. Secondo Universal, che ha finanziato la produzione da 250 milioni di dollari, si tratta della migliore tenuta al secondo weekend per qualsiasi film con un'apertura superiore ai 100 milioni. Un dato che testimonia non solo la curiosità iniziale, ma la qualità percepita che spinge gli spettatori a tornare in sala e a consigliare l'esperienza ad amici e familiari.

‘THE ODYSSEY’ is now at $639M worldwide.



Now expected to earn at least $1.3 billion worldwide. pic.twitter.com/gRbYki2HXe — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 26, 2026

I mercati internazionali stanno abbracciando Odissea con entusiasmo. Il Regno Unito e l'Irlanda guidano la classifica con 46,3 milioni di dollari, seguiti dalla Francia con 31,8 milioni. L'Italia, patria di una cultura profondamente radicata nella classicità greca e romana, ha contribuito con 28,8 milioni, mentre Australia e Germania hanno aggiunto rispettivamente 20,6 e 20,4 milioni. Sono cifre che raccontano di un'opera capace di parlare un linguaggio universale, risuonando tanto nelle sale di Londra quanto in quelle di Roma o Sydney.

Ma ilha incassato benattraverso il circuito premium, un risultato straordinario che sottolineaper il pubblico contemporaneo. Non si tratta di un caso: questo è il primo lungometraggio nella storia del cinema girato interamente con telecamere IMAX, una scelta tecnica e artistica che Nolan ha perseguito con la meticolosità che lo contraddistingue.

Il film è diventato il secondo titolo più veloce di sempre a superare i 100 milioni di dollari in IMAX, impiegando solo dieci giorni per raggiungere il traguardo. Davanti a lui c'è soltanto Avengers: Endgame del 2019. Nel secondo weekend, Odissea ha generato 24 milioni di dollari nei mercati internazionali e 38 milioni a livello globale attraverso IMAX, segnando il più grande incasso al secondo weekend nella storia della compagnia.

Odissea, fonte: Universal Pictures

Un capitolo a parte meritano le 41 sale IMAX 70mm sparse per il mondo, il formato preferito da Nolan e considerato il santo graal dell'esperienza cinematografica. Questi schermi hanno generato 5,2 milioni di dollari nel weekend, portando il totale a 16,9 milioni, pari al 12,1% dell'intero incasso IMAX. La domanda è così alta che molte proiezioni in 70mm sono già sold out fino a settembre, un fenomeno che ricorda i tempi d'oro del cinema come evento sociale irrinunciabile.

Richard Gelfond, amministratore delegato di IMAX, non nasconde l'entusiasmo:

"Chris ha realizzato il tipo di capolavoro che spinge i nostri fan più affezionati a tornare per viverlo due o tre volte, introducendo al contempo fan completamente nuovi a IMAX. Stiamo solo iniziando a vedere l'impatto che questo avrà sul nostro marchio e sul nostro business". - Christopher Nolan

Nel contesto più ampio del box office 2026, Odissea si inserisce in una stagione già ricca di successi miliardari. Toy Story 5 della Disney-Pixar ha appena superato il miliardo di dollari, diventando il film più redditizio dell'anno con 1,02 miliardi. È il terzo titolo del 2026 a raggiungere questo traguardo, dopo Super Mario Galaxy Il Film e il biopic Michael, entrambi fermi a 1,001 miliardi. Le proiezioni indicano che Odissea è virtualmente certo di unirsi a questo club esclusivo, probabilmente già nelle prossime settimane.

Odissea, fonte: Universal Pictures

Cosa rende Odissea un fenomeno così potente in un'epoca dominata dai cinecomic e dalle grandi saghe? La risposta sta probabilmente nella combinazione tra la firma autoriale di Christopher Nolan, riconosciuto come il regista più affidabile della sua generazione in termini di ritorno commerciale, e una storia archetipica che ha attraversato millenni. Matt Damon, nei panni di Odisseo, porta sullo schermo un eroe complesso, tormentato dal desiderio di tornare a casa dopo anni di guerra e avventure, un tema che continua a risuonare profondamente con il pubblico contemporaneo.

La scommessa di Universal di investire 250 milioni di dollari in un'epopea in costume vietata ai minori, senza supereroi o effetti speciali digitali invasivi, sta dando i suoi frutti. In un panorama cinematografico spesso accusato di eccessiva omogeneità e dipendenza dalle proprietà intellettuali consolidate, Odissea dimostra che esiste ancora spazio per il cinema d'autore su larga scala, capace di attrarre milioni di spettatori senza compromessi artistici.

Il prossimo weekend vedrà l'uscita di Spider-Man: Brand New Day, altro titolo destinato quasi certamente a superare il miliardo. Ma per ora il mare color del vino dell'epica omerica continua a dominare le sale di tutto il mondo, portando con sé una lezione antica quanto Omero: le grandi storie, raccontate con maestria e visione, non invecchiano mai.