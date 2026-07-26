Odissea, Odisseo diventa un Funko Pop ufficiale: aperti i preordini del personaggio di Matt Damon

Pubblicazione: 26 luglio alle 08:45

In una frase che avrebbe lasciato Omero letteralmente senza parole, l'eroe greco per eccellenza è stato trasformato in un Funko Pop. Il leggendario Odisseo, protagonista dell'epopea che da tremila anni racconta astuzia, viaggi e ritorni impossibili, è stato miniaturizzato in un pupazzetto da collezione alto cinque pollici. Il merito, o la colpa se preferite, è del successo planetario di Odissea, l'adattamento cinematografico diretto da Christopher Nolan che ha letteralmente conquistato i botteghini di mezzo mondo.

La statuetta ritrae, protagonista del kolossal, con tutti i dettagli che ci si aspetterebbe da un guerriero miceneo:, elmo da combattimento, mantello che svolazza, cintura da battaglia e naturalmente una spada ben impugnata. L'iconografia classica incontra. Il nuovo collezionabile è già disponibile in preordine sul sito ufficiale di Funko e su Amazon, dove i fan possono assicurarsi la propria versione tascabile dell'eroe itacense.

Per il momento, Odisseo è l'unico personaggio dell'epica greca ad aver ricevuto il trattamento Funko, ma considerando il cast stellare del film e la passione dei collezionisti, è praticamente inevitabile che l'azienda produca presto anche le versioni di altri protagonisti chiave della storia: Telemaco interpretato da Tom Holland, Penelope nei panni di Anne Hathaway, Atena con il volto di Zendaya ed Elena di Troia vestita da Lupita Nyong'o. Sarebbe sorprendente il contrario, dato che Funko ha costruito il proprio impero proprio sulla capacità di intercettare fenomeni culturali di massa.

It Took Nearly 3,000 Years, But Odysseus Finally Got His Funko Pop https://t.co/sNcLAw1lv4 — The Hollywood Reporter (@THR) July 23, 2026

A differenza di altri titoli Warner Bros come "Barbie" o persino Cime Tempestose, Odissea non ha scatenato la stessa febbre da merchandising. A parte una collezione di prodotti "ispirati" firmata Casetify, il film ha evitato le grandi partnership commerciali che solitamente accompagnano i blockbuster. Niente tazze a forma di cavallo di Troia, niente cuscini con l'effige di Atena stampata sopra, niente capsule collection da Old Navy o set Lego dell'isola di Itaca. Per chi cerca gadget a tema è una delusione, anche se probabilmente su Etsy qualcosa si trova.

Del resto, un film con un cast così stellare non ha bisogno di linee di abbigliamento o giocattoli per incendiare il botteghino, visto cheha polverizzato le aspettative nel weekend di apertura,. I fortunati che sono riusciti a vederlo in IMAX hanno almeno portato a casa un secchiello per i popcorn come ricordo dell'esperienza. Un merchandising minimale che non ha minimamente scalfito l'impatto culturale dell'opera. Il successo del film ha però innescato un effetto collaterale interessante: un'impennata

La gente vuole tornare alla fonte, riscoprire il testo che ha ispirato Nolan. E la sceneggiatura ufficiale dell'adattamento, appena messa in preordine, è già bestseller su Amazon in preordine. I brand potrebbero capitalizzare su questa ossessione per l'Odissea finché dura, ma per ora i fan dovranno accontentarsi di un Funko Pop collaudato e sempre affidabile. Un piccolo Odisseo di vinile che può stare sulla scrivania, vegliare sugli scaffali o semplicemente rimanere nella sua scatola originale ad accumular valore. Chissà cosa ne penserebbe il vero Odisseo, l'uomo dai mille inganni, di fronte a questo destino in miniatura. Probabilmente troverebbe il modo di trarne profitto.