Odissea conquista i primi votanti degli Oscar: “Christopher Nolan è il regista della nostra epoca”

Pubblicazione: 24 luglio alle 10:00

La corsa agli Oscar 2027 ha trovato il suo fulcro gravitazionale, e lo ha fatto con la forza di un'onda che travolge tutto. Odissea di Christopher Nolan, l'adattamento cinematografico del poema omerico che ha già frantumato ogni record d'incassi con 264 milioni di dollari nel weekend d'apertura globale, ha iniziato questa settimana il suo corteggiamento formale dei votanti dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. E se le prime reazioni sono un termometro affidabile, il film entra nell'autunno come il grande favorito che tutti gli altri dovranno scalzare.

Le proiezioni riservate ai membrisono iniziate sabato scorso al, in. La sala da circa mille posti era pressoché al completo, un segnale precoce ma significativo in una stagione in cui l'affluenza diventa essa stessa una forma di sondaggio. I membri britannici, diventati un blocco di voto sempre più influente con l'internazionalizzazione dell'Academy,. E mercoledì è stata la volta di New York, dove i votanti hanno vissuto il viaggio verso Itaca in 35mm.

Le reazioni di chi era presente oscillano tra l'entusiasmo e la venerazione. "Non pensavo che nulla potesse superare Oppenheimer e Following, il primo film di Chris", confessa un veterano dell'Academy presente alla proiezione. "È il regista definitivo del nostro tempo". Parole che pesano come macigni. Nolan ha trascorso due decenni come il cineasta commercialmente più dominante che gli Oscar non riuscivano proprio a premiare, fino a quando Oppenheimer nel 2024 ha spazzato via la stagione dei premi, conquistando la miglior pellicola e regalandogli finalmente la sua prima statuetta come regista.

Oscar voters are raving about Christopher Nolan's #TheOdyssey after the first Academy screenings: “I think Matt [Damon] has to win the Oscar. He has to.”



"I didn't think anything could top 'Oppenheimer' and Chris' first film 'Following.' He is the definitive filmmaker of our… pic.twitter.com/g3lEOftdfE — Variety (@Variety) July 23, 2026

I votanti raramente incoronano lo stesso filmmaker più volte in stretta successione. Tuttavia, premiano un corpus di opere che continua a elevarsi, e Odissea, il primo lungometraggio girato interamente con camere Imax, è elevato per definizione e per ambizione. Non tutti sono usciti dalla sala senza riserve, ma persino i dubbi sono stati espressi con affetto più che con critica. "L'ho trovato spettacolare", dice un altro votante anonimo dell'Academy. "Un po' lungo, ma massiccio nella scala".

La conversazione più decisiva, il blocco di voto più numeroso dell'Academy e quello che decide quali performance passano dall'ammirazione alla nomination.guida un ensemble che include. Almeno un membro della sezione che ha saltato la proiezione ufficiale e si è comprato il biglietto al cinema è uscito facendo i conti con il resto del calendario. "È stato come l'All-Star Game della recitazione NBA",. "Matt, entrambi i John, Rob, Anne erano incredibili. Buona fortuna a quelli di noi che hanno film in uscita per il resto dell'anno".

Cast di queste dimensioni storicamente cannibalizzano le proprie campagne, frammentando i voti per i ruoli di supporto fino a polverizzarli. Ma un ruolo da protagonista è un'equazione diversa, e Damon, che ha un Oscar competitivo per la co-sceneggiatura di Will Hunting Genio ribelle nel 1997 e due nomination come attore in trent'anni di carriera, si ritrova improvvisamente beneficiario del più grande weekend d'apertura della sua vita.

Odissea, fonte: Universal Pictures

Un artigiano veterano che ha assistito alla proiezione racconta di aver pianto due volte, e i due momenti che cita sono rivelatori, perché nessuno dei due è una sequenza di battaglia. "Sono diventato così emozionato quando lui sente le Sirene, e quando accarezza il suo bellissimo cane", confessa il membro. "Penso che Matt debba vincere l'Oscar. Deve farlo". Il fatto che la scena di Argo il cane colpisca così profondamente è anche il tipo di dettaglio narrativo che gli strateghi delle campagne sognano. Lo spettacolo porta un film alla nomination, ma l'intimità e l'emozione al suo interno sono ciò che fa riconoscere gli interpreti e, in ultima analisi, incoronare un'opera.

La strada davanti è ancora lunga. Telluride, Venezia e Toronto devono ancora arrivare, con molteplici drammi, commedie, film di genere e progetti sotto il radar che potrebbero offrire a Odissea un avversario credibile. E sebbene il calendario autunnale di prestigio non sia stato ancora rivelato, i membri dell'Academy hanno l'abitudine di innamorarsi di un'uscita estiva a luglio per poi distrarsi con nuovi oggetti luccicanti a gennaio. Lo stesso Dunkirk di Nolan, uscita estiva con otto nomination, perse il miglior film a favore di una favola di dicembre di Guillermo del Toro, La forma dell'acqua.

Naturalmente la strada verso gli Oscar è ancora lunga e tra Telluride, Venezia e Toronto non mancheranno i possibili rivali. Ma, come spesso accade, il vero segnale arriva da ciò che succede dopo le proiezioni: i membri dell'Academy stanno riempiendo le sale e, soprattutto, stanno parlando del film con entusiasmo. Se questo slancio verrà confermato nei prossimi mesi, Odissea potrebbe davvero presentarsi come il titolo da battere nella corsa agli Academy Awards. Ora resta da capire se questo consenso, che unisce critica, pubblico e primi votanti dell'Academy, si tradurrà anche in una pioggia di statuette.