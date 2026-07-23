"Se non ti piace non vederlo" Whoopi Goldberg demolisce le critiche transfobiche all'Odissea di Nolan

Pubblicazione: 23 luglio alle 09:55

Mentre Odissea di Christopher Nolan supera i 300 milioni di dollari al botteghino dopo un weekend di apertura da record, c'è chi dovrebbe iniziare a ricredersi. E Whoopi Goldberg non ha intenzione di lasciare che certi critici conservatori se la cavino con una scrollata di spalle.

"Premetto che molti conservatori la penseranno allo stesso modo. Va bene così". Ma non capisco. Perché andare a vedere il film? Se non volete vederlo, non andateci. Perché vi importa chi è stato scelto per il cast? Non capisco questa idea che se noi lo odiamo, tutti devono odiarlo perché noi lo odiamo per questo motivo. Non vi piace Elliot Page? Non andate a vedere il dannato film. Non fatelo. Staremo bene anche se non lo vedete" - Whoopi Goldberg

Durante l'episodio di martedì di The View,che continuano a "perdere la testa per il cast" e a "demolire il film" nonostante il suo clamoroso successo commerciale.era un video di Ben Shapiro che si lamentava del fatto che fosse "stupido castare Elliot Page come un uomo" nell'adattamento del regista britannico.

"Parla di devozione alla famiglia, di fede, di rispetto delle istituzioni. Parla di quanto la guerra sia pericolosa e abbia ripercussioni su tutti noi. E il fatto che i conservatori non riescano a prendersi questa vittoria e dire semplicemente 'oh no, questo è un film eccellente con un buon messaggio per le famiglie', non lo capirò mai". - Alyssa Farrah Griffin

Ma la difesa del film non si è fermata a Whoopi., altra panelist dello show,"un capolavoro", sottolineando un paradosso ancora più profondo:"woke", il film porta in realtà "un messaggio davvero conservatore".

Sarah Haines ha aggiunto il suo contributo al dibattito, concentrandosi sulla questione dell'attore trans Elliot Page nel ruolo del soldato greco Sinone, dopo le polemiche online nate dalla speculazione che avrebbe interpretato Achille. "C'è un'ignoranza particolare in chi commenta qualcosa che non ha mai visto", ha dichiarato Haines. "Ti insegnano fin da piccolo: fai le tue ricerche, impara, e poi puoi unirti alla conversazione. Ma è come non votare e poi lamentarsi di quello che si ottiene. Non puoi non vedere il film e lamentarti di quanto sia orribile, quando non l'hai visto. Perché questo film, e mi unisco ad Alyssa, è un capolavoro".

Il segmento di martedì arriva dopo settimane di polemiche che hanno visto protagonisti personaggi come Elon Musk e Matt Walsh, che hanno criticato il doppio casting della pluripremiata attrice nera Lupita Nyong'o nei panni di Elena di Troia, "il volto che fece salpare mille navi", e di sua sorella Clitemnestra. Altri hanno puntato il dito contro Nolan per aver scelto il musicista nero Travis Scott. Per questo, Elon Musk si è proposto di realizzare una versione di Odissea con l'intelligenza artificiale, affermando che sarebbe stata migliore di quella di Nolan.

Alla fine, i numeri parlano chiaro: oltre 300 milioni di dollari al botteghino in pochi giorni raccontano una storia diversa da quella dei detrattori online. E come ha fatto notare Goldberg con la sua consueta schiettezza, chi non vuole vedere il film è libero di non farlo. Il successo di Odissea non dipende certo dal loro consenso.