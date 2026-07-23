Hollywood deve imparare da Odissea? Il successo di Nolan riapre il dibattito sulla CGI e sul cinema vero

Pubblicazione: 23 luglio alle 08:30

C'è un messaggio che emerge chiaro e forte dai risultati al box office del 2026, guidati da Odissea di Christopher Nolan, un segnale che i cineasti farebbero bene a non ignorare: il pubblico vuole film che sembrino reali, autentici, tangibili. Vuole vedere il sudore, lo sforzo, la fatica di chi li ha creati. E sta votando con il portafoglio, premiando quelle produzioni che hanno scelto la strada più difficile, quella degli effetti pratici e delle location vere, penalizzando invece quei blockbuster che appaiono troppo artificiali, troppo patinati, troppo digitali.

Secondo un nuovo report di, i numeri parlano chiaro, visto cheha già incassatoe continua la sua corsa.ha toccato quota 683 milioni.si è fermato a 384 milioni, mentreha raggiunto i 442 milioni. Cosa accomuna questi successi così diversi tra loro per budget e ambizioni? Tutti hanno fatto, e soprattutto lo hanno comunicato apertamente nelle loro campagne di marketing.

Phil Lord e Christopher Miller, registi di Project Hail Mary, sono diventati virali per aver rivendicato con orgoglio l'assenza di green screen nel loro film e l'uso massiccio di pupazzi e animatronics. Certo, gli effetti digitali non mancano, ma la scelta di privilegiare ciò che è fisico e reale ha fatto la differenza nella percezione del pubblico. Christopher Nolan, dal canto suo, ha portato questa filosofia all'estremo con Odissea, rifiutandosi categoricamente di usare estensioni digitali per i set. Un altro regista avrebbe ceduto alla tentazione di espandere digitalmente Itaca, di renderla più imponente e popolata, ma il celeberrimo cineasta inglese ha detto no, scegliendo la via più dura, quella delle location reali e difficili da raggiungere.

Inde Navarrette in Obsession, fonte: Universal Pictures

"Ho sicuramente raggiunto i limiti della mia resistenza fisica e di quella di tutti", ha dichiarato il regista:

"Voglio dire, è l'Odissea, ovviamente deve essere difficile. Non staremmo facendo bene il nostro lavoro se realizzare un film sull'Odissea non sembrasse difficile". - Christopher Nolan

Lapotrebbe essere più ampia: ogni film dovrebbe essere difficile da realizzare se vuoi convincere le persone a lasciare il divano di casa e andare in sala. Anche, pur disponendo di, ha costruito set fisici estesi e utilizzato effetti pratici ogni volta che era possibile. E poi c'è, realizzato con soli, che ha dovuto per forza di cose inventarsi soluzioni pratiche per creare le sue atmosfere horror. La necessità si è trasformata in virtù, e il pubblico lo ha premiato.

Nel frattempo, cosa è successo ai grandi franchise? Masters of the Universe, Supergirl, Star Wars: The Mandalorian and Grogu e Moana hanno tutti deluso al botteghino, e tutti hanno una cosa in comune: i loro trailer sembravano, per dirla senza giri di parole, un po' finti. Supergirl è stato criticato aspramente per i suoi effetti e le scene d'azione che sembravano generate da un algoritmo. Moana doveva essere un remake in live action, ma guardando le immagini promozionali era difficile distinguerlo da un film d'animazione tradizionale.

Dopo il clamore suscitato da Project Hail Mary e i suoi effetti pratici, il team di The Mandalorian and Grogu ha cercato di correre ai ripari pubblicando un video che celebrava il lavoro con i pupazzi del loro film Star Wars. Ma i trailer e le clip continuavano a sembrare ricoperti di quella patina digitale che il pubblico sta imparando a riconoscere e a rifiutare. Persino Avengers: Doomsday, uno dei film più attesi dell'anno che sicuramente infrangerà ogni record al box office, non è immune da queste critiche.

Project Hail Mary, fonte: Amazon MGM Studios

Il trailer rilasciato il 20 luglio ha scatenato commenti negativi sul fatto che gli attori sembrassero intrappolati in un teatro di posa. Un commento diventato virale su Reddit chiedeva: "Sono l'unico preoccupato di quanto questo sembri girato in uno sgabuzzino?". Un influencer ha rincarato la dose: "Il genere supereroistico dovrebbe essere tutto incentrato sullo spettacolo, e questo non conta più come spettacolo". Per anni il modo in cui un film veniva realizzato interessava soprattutto ai cinefili, ma oggi non è più così.

Nell'epoca dell'intelligenza artificiale e dei contenuti creati con pochi prompt, anche il dietro le quinte è diventato parte del fascino di un'opera. Sapere che un regista ha scelto location reali invece di affidarsi ai set virtuali, che gli attori hanno affrontato lunghe camminate per raggiungere il luogo delle riprese o che una scena è stata costruita davvero, contribuisce a rendere quel film più speciale agli occhi del pubblico. In fondo Hollywood ha sempre alimentato il proprio mito raccontando le imprese dei suoi autori: David Lean che gira Lawrence d'Arabia nei deserti di Giordania, Marocco e Spagna, Steven Spielberg che rischia tutto durante la lavorazione de Lo squalo, James Cameron che porta Titanic sull'orlo del collasso produttivo.

La differenza è che oggi queste storie non emergono dopo il successo del film: fanno parte della promozione e aiutano gli spettatori a percepire il valore dell'opera ancora prima di entrare in sala. Anche il mercato sembra raccontare qualcosa di diverso rispetto agli ultimi anni. Nel 2025 quasi tutti i maggiori incassi appartenevano a franchise, sequel o adattamenti, mentre nel 2026 stanno trovando spazio produzioni originali come Project Hail Mary, Backrooms e Obsession.

The Mandalorian and Grogu, fonte: Disney

È ancora presto per parlare di una vera inversione di tendenza o di un definitivo declino dei franchise, ma i segnali iniziano ad accumularsi. Secondo l'analisi di The Hollywood Reporter, gli spettatori stanno premiando film che trasmettono una sensazione di autenticità, realizzati da registi disposti a spingersi oltre pur di ottenere il risultato desiderato. In un periodo in cui green screen ed effetti digitali sono sempre più diffusi, vedere produzioni costruite con set reali, effetti pratici e riprese in location sembra essere tornato un elemento distintivo.

In questo senso Odissea rappresenta l'esempio più evidente, con Christopher Nolan ha raccontato più volte le difficoltà affrontate durante la lavorazione, dalle location più impervie al rifiuto di ricorrere alle estensioni digitali dei set. Una filosofia che, almeno finora, sembra aver premiato il film: Odissea ha già superato i 264 milioni di dollari al botteghino mondiale, firmando il miglior esordio della carriera di Nolan e confermandosi come uno dei maggiori successi cinematografici del 2026.