Odissea e l'effetto Nolan: esplodono gli ascolti su Spotify e le vendite del libro anche in Italia

Pubblicazione: 22 luglio alle 08:15

Quando Christopher Nolan decide di portare sul grande schermo un classico della letteratura antica, non si limita a conquistare il botteghino: innesca un fenomeno culturale che travalica i confini del cinema. Odissea, uscito il 17 luglio 2026, ha sbancato con un incasso mondiale di 264,1 milioni di dollari nel weekend di apertura, ma i numeri davvero sorprendenti arrivano da un territorio inaspettato: Spotify.

Secondo dati esclusivi forniti dalla piattaforma di streaming,sono letteralmente esplosi. Il giorno stesso dell'uscita del film, le riproduzioni, ma è il dato complessivo a lasciare senza fiato: dopo la premiere, gli ascolti sono aumentati del. Per dare l'idea della portata del fenomeno, lee diverse sono state ascoltate per l'equivalente di oltre 43 anni di riproduzione continua.

Non si tratta solo di un picco passeggero alimentato dalla curiosità iniziale, visto che già a giugno, settimane prima dell'uscita nelle sale, gli ascolti dell'opera di Omero erano cresciuti del 240%, segno che la macchina promozionale del film aveva iniziato a seminare interesse molto prima del debutto vero e proprio. E i numeri delle vendite cartacee confermano la tendenza: secondo Circana BookScan, le vendite di tutte le edizioni dell'Odissea sono aumentate del 76% nel corso del 2026.

Spotify audiobook listens for "The Odyssey" jumped 500% on July 17, the opening date of Christoper Nolan's movie.



Earlier in June, weeks before the premiere, listens increased more than 240%, while post-premiere listens are on pace to be up roughly 680%. "The Odyssey" audiobook… pic.twitter.com/lctviX3zjR — Variety (@Variety) July 21, 2026

Ma chi sono questi nuovi lettori, o meglio, ascoltatori dell'epopea omerica? I dati demografici di Spotify rivelano un dettaglio che fa riflettere: il 36% degli ascoltatori appartiene alla Generazione Z, seguita dal 45% di Millennial. In altre parole, oltre tre quarti di chi si sta immergendo nel viaggio di Odisseo attraverso gli audiolibri ha meno di 45 anni. Un risultato tutt'altro che scontato per un testo scritto quasi tremila anni fa.

La predominanza maschile nell'ascolto, con, riflette probabilmente sia il target tradizionale del cinema di Nolan sia la natura intrinsecamente, anche se il film ha fatto scelte coraggiose nell'interpretazione dei personaggi femminili, scatenando dibattiti e polemiche che hanno ulteriormente alimentato l'attenzione mediatica.

Lena Yang, Senior Editor per gli Audiobook di Spotify, ha commentato il fenomeno con soddisfazione controllata:

"È sempre entusiasmante vedere i classici più amati trovare nuovo pubblico. Gli audiolibri offrono un modo fresco di vivere racconti senza tempo, ed è particolarmente gratificante vedere gli ascoltatori tornare all'Odissea in modo così significativo". - Lena Yang

Odissea, fonte: Universal Pictures

In Italia il fenomeno è altrettanto evidente. Secondo i dati di NielsenIQ BookData Panel Market Libri Italia, nel primo semestre del 2026 le vendite dell'Odissea sono cresciute del 25,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nei primi sei mesi dell'anno sono state acquistate 43 edizioni diverse del poema, comprese cinque pensate per i lettori più giovani. Un dato che conferma come il successo del film di Christopher Nolan stia spingendo sempre più persone a riscoprire il capolavoro di Omero, ben oltre le sale cinematografiche.

Ricordiamo comunque che Odissea di Nolan, con Matt Damon nei panni di Odisseo, Anne Hathaway come Penelope e Tom Holland nel ruolo di Telemaco, è stato in grado di scatenare una vera e propria frenesia. I biglietti per le proiezioni in Imax 70mm sono andati a ruba al punto che alcuni spettatori hanno attraversato il paese per vedere il film nel formato migliore possibile, e circolano persino aneddoti di coppie che avrebbero rimandato piani di gravidanza pur di non perdersi l'esperienza in sala.

La critica ha accolto il film con recensioni entusiastiche, e la corsa agli Oscar è già iniziata, con gli analisti che lo vedono come uno dei favoriti per la stagione dei premi. Il successo ha zittito anche i detrattori che avevano contestato alcune scelte di casting, dimostrando ancora una volta che quando la sostanza artistica c'è, il pubblico risponde in massa. Quello che sta accadendo con Odissea di Nolan è la dimostrazione che il cinema, quando raggiunge certi vertici di qualità e visione autoriale, può ancora fungere da ponte tra generazioni e medium diversi.

Odissea, fonte: Universal Pictures

In un'epoca in cui si parla costantemente di crisi della lettura e di attenzione ridotta, vedere migliaia di giovani scegliere volontariamente di immergersi in un poema epico di tremila anni fa, sia pure nella versione audio, rappresenta un segnale incoraggiante. Il merito va distribuito: a Nolan per aver avuto il coraggio e la visione di portare l'Odissea sul grande schermo con la spettacolarità che merita, a un cast stellare capace di incarnare personaggi mitici rendendoli credibili e umani, e a quegli spettatori che hanno scelto di non fermarsi alle due ore e mezza di film ma di proseguire il viaggio con Omero stesso.

Resta da vedere se questo rinnovato interesse per i classici si tradurrà in una tendenza più ampia o resterà un fenomeno legato all'Odissea. Di certo il film di Christopher Nolan sta spingendo il pubblico a riscoprire il poema anche nei suoi dettagli più discussi. Ad esempio, negli ultimi giorni, ha fatto molto parlare la scelta del regista di modificare il celebre canto delle Sirene, una decisione che ha diviso gli appassionati ma che, secondo diversi studiosi di Omero, rientra nella libertà interpretativa di ogni adattamento. Nel frattempo, su Spotify continuano ad accumularsi ore e ore di ascolti. Giovani con le cuffie nelle orecchie seguono Odisseo attraverso tempeste, mostri e inganni divini, dimostrando che un racconto nato quasi tremila anni fa continua ancora oggi a parlare a nuove generazioni.