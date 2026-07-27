Odissea, una copia completa del film compare su X e diventa virale: Universal corre ai ripari

Pubblicazione: 27 luglio alle 08:30

Il 25 luglio 2026, mentre Odissea di Christopher Nolan continuava a dominare i box office globali nel suo secondo fine settimana di programmazione, un evento inaspettato ha scosso l'industria cinematografica: una copia in alta qualità del film è apparsa su X, raggiungendo milioni di utenti in poche ore prima di essere rimossa. Alle 14:25 ora della costa occidentale americana, un post su X recitava: "Qualcuno ha caricato Odissea completo su X. Ci credete?"

Il messaggio amplificava un contenuto proveniente da un account ora sospeso, che includeva effettivamente una versione ad. La conferma è arrivata direttamente da Variety, che. In, il post virale ha accumulato. Un numero impressionante che testimonia non solo l'interesse globale per l'ultimo lavoro del regista britannico, ma anche la velocità con cui i contenuti possono

Al termine di questo breve ma intenso periodo, lo streaming è stato sostituito da un avviso di rimozione per violazione del copyright, e l'account responsabile della pubblicazione è stato sospeso definitivamente. Universal Pictures ha reagito tempestivamente alla violazione. In una dichiarazione ufficiale rilasciata a Variety, lo studio ha affermato:

"Siamo venuti a conoscenza della pubblicazione non autorizzata del film e abbiamo immediatamente avviato i protocolli di rimozione. Prendiamo molto sul serio la violazione del copyright e perseguiremo tutti i rimedi appropriati per proteggere i nostri contenuti e i diritti di proprietà intellettuale". - Universal Pictures

Odissea, fonte: Universal Pictures

Nonostante la fuga digitale, il film non sembra aver subito contraccolpi al botteghino. Nel suo secondo weekend di programmazione, Odissea ha incassato altri 87 milioni di dollari, confermando la tenuta straordinaria di un'opera che sta ridefinendo i parametri del successo cinematografico. La domanda per i biglietti in formato Imax 70mm rimane altissima, con sale sold out in tutto il mondo e proiezioni aggiunte per soddisfare l'appetito vorace del pubblico.

Al 26 luglio,, ma la maggior parte era stata sommersa da file fuorvianti. Molti utenti che cercavano il film si sono imbattuti nel classico "Rickroll", lo scherzo internet che consiste nel far credere a qualcuno di aver trovato un contenuto specifico per poi mostrargli il videoclip di "Never Gonna Give You Up" di Rick Astley,

La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di tensioni tra Elon Musk e l'industria cinematografica hollywoodiana. Il proprietario di X è stato particolarmente critico nei confronti di Odissea, in particolare riguardo alle scelte di casting. In un post precedente, Musk aveva scritto: "Chi è specificamente il farabutto che ha aggiunto bugie DEI ai requisiti di idoneità agli Academy Awards invece di limitarsi a fare il miglior film possibile?"

Odissea, fonte: Universal Pictures

Non contento, Musk aveva anche annunciato che il suo strumento di intelligenza artificiale Grok Imagine avrebbe creato una versione "storicamente accurata" del film da rilasciare entro l'anno. Dichiarazioni che hanno alimentato polemiche e dibattiti sulla libertà creativa, sulla rappresentazione storica e sul ruolo crescente dell'AI nella produzione di contenuti. L'episodio solleva interrogativi cruciali sulla vulnerabilità dei contenuti digitali nell'era dei social media. Piattaforme come X, progettate per la condivisione rapida e virale di informazioni, diventano terreno fertile per la distribuzione non autorizzata di materiale protetto da copyright.

La facilità con cui un file può essere caricato e amplificato esponenzialmente rappresenta una sfida continua per gli studios, che devono bilanciare la protezione dei propri investimenti con la natura intrinsecamente aperta del web. Allo stesso tempo, la resilienza commerciale di Odissea dimostra che l'esperienza cinematografica, specialmente per produzioni di questo calibro tecnico e artistico, mantiene un valore insostituibile. La qualità immersiva delle sale Imax, il formato 70mm, l'audio avvolgente: elementi che nessun bootleg, per quanto in alta definizione, può replicare fedelmente. La pirateria cinematografica non è certo una novità.

Da quando esistono i film, esistono modi per duplicarli e distribuirli illegalmente. Ma l'ecosistema digitale contemporaneo ha accelerato e democratizzato questo processo in modi che erano impensabili solo un decennio fa. Quello che un tempo richiedeva reti di distribuzione fisica e contatti nel mercato nero, oggi può avvenire con pochi click, raggiungendo un pubblico globale in minuti. Universal continuerà a monitorare la rete per identificare e rimuovere ulteriori copie non autorizzate, mentre il fenomeno Odissea prosegue la sua corsa trionfale al botteghino mondiale, apparentemente impermeabile a qualsiasi tempesta digitale.