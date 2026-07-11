Spider-Man: Brand New Day, le prime stime al box office sono enormi: può doppiare Odissea di Nolan

Pubblicazione: 11 luglio alle 09:30

Il botteghino americano si prepara ad un luglio ed un agosto infuocati, con le prime stime sul debutto di Spider-Man: Brand New Day ce dipingono uno scenario da capogiro: il nuovo capitolo delle avventure cinematografiche dell'Uomo Ragno potrebbe aprire con un incasso compreso tra 230 e 250 milioni di dollari nel primo weekend domestico. Una cifra che, se confermata, farebbe impallidire il debutto previsto per Odissea, l'attesissimo nuovo film di Christopher Nolan, atteso tra i 100 e i 110 milioni di dollari.

Le prevendite dei biglietti stanno confermando l'enorme attesa per il ritorno di. I numeri parlano chiaro: il pubblico risponde presente quando si tratta dell'arrampicamuri più famoso del mondo. Ma nonostante questi dati impressionanti, l'industria cinematografica mantiene un cauto ottimismo. Il paragone conè inevitabile, e in questo confronto

Il terzo capitolo della trilogia aveva polverizzato ogni aspettativa nel dicembre 2021, aprendo con oltre 260 milioni di dollari. Un risultato straordinario, alimentato da mesi di speculazioni e rumor sulla presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield, che hanno trasformato quella pellicola in un evento generazionale. Il multiverso aveva fatto la sua magia, catalizzando l'attenzione di tre generazioni di fan cresciute con altrettante incarnazioni cinematografiche dell'eroe Marvel.

'SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’ tracking to open with $230-250M domestically, putting it around the top 5 all-time biggest domestic box office openings



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Per capire la portata di Brand New Day, vale la pena guardare all'intera saga. Spider-Man: Homecoming aveva debuttato con 117 milioni di dollari nel 2017, mentre Spider-Man: Far From Home si era fermato a 92,5 milioni nel 2019. No Way Home aveva quindi rappresentato un'anomalia statistica più che una nuova normalità, gonfiato dall'effetto nostalgia e dalla promessa di vedere insieme tre Spider-Man sullo stesso schermo.

La strategia di Sony perpare pensata per i fan di lunga data, come dimostrano le numerose citazioni visive di alcune tra le. Un omaggio che strizza l'occhio ai puristi, a chi ha seguito le avventure dell'Uomo Ragno sulle pagine di carta prima che sui grandi schermi.

Ma c'è un altro elemento cruciale nella pianificazione dello studio: la data di uscita. Distribuire il film a fine luglio, in piena estate, non è una scelta casuale. Agosto è tradizionalmente un mese meno affollato di blockbuster rispetto a maggio o dicembre, le stagioni canoniche dei cinecomic. Questa finestra temporale dovrebbe garantire a Brand New Day una tenuta migliore nel medio periodo, evitando il crollo verticale che ha caratterizzato altre recenti uscite.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

I casi di Supergirl e Oceania sono ancora freschi nella memoria degli analisti. Entrambi i film hanno sofferto di cali drastici già dal secondo weekend, complici da un lato recensioni tiepide, dall'altro la presenza di concorrenti agguerritissimi in sala. Supergirl, pur superando i 100 milioni di dollari complessivi, ha visto gli incassi crollare in modo preoccupante dopo un debutto comunque solido. Per Spider-Man: Brand New Day, Sony spera in una corsa più lunga e l'assenza di competitor diretti nelle settimane successive all'uscita potrebbe consentire al film di capitalizzare il passaparola e di mantenere un'affluenza costante.

Un obiettivo ambizioso ma non impossibile, considerata la fedeltà del pubblico verso il personaggio e il track record della saga. Il confronto con Odissea di Christopher Nolan aggiunge un ulteriore livello di interesse alla situazione. Il regista britannico è abituato a debuttare con cifre più contenute rispetto ai cinecomic, per poi macinare incassi nel lungo periodo grazie a una tenuta straordinaria. I suoi film diventano eventi culturali, alimentati da discussioni, teorie e visioni multiple. Resta da vedere se Odissea seguirà questo copione o se il nuovo lavoro del cineasta riuscirà a sorprendere già dal weekend di apertura.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

In ogni caso, il mese di agosto 2026 si preannuncia come uno spartiacque per l'industria cinematografica, visto che dopo settimane sottotono e performance deludenti al botteghino, Hollywood ha bisogno di una scossa. Spider-Man: Brand New Day potrebbe essere proprio il film giusto per riportare il pubblico in sala e dimostrare che, nonostante la concorrenza dello streaming e i cambiamenti nelle abitudini di consumo, il cinema può ancora regalare emozioni uniche e grandi successi al botteghino.

L'appuntamento con Brand New Day è fissato per il 29 luglio ed fan hanno già iniziato il countdown, le sale si preparano a tutto esaurito, e i botteghini scaldano i motori. Riuscirà Tom Holland a confermarsi il re del box office estivo, o assisteremo a qualche sorpresa dell'ultimo minuto? Una cosa è certa: l'Uomo Ragno è pronto a tessere ancora una volta la sua ragnatela su Hollywood, il tutto mentre è chiamato a fronteggiare non pochi villain.