Spider-Man: Brand New Day, svelato il motivo per cui Peter dovrà affrontare così tanti villain insieme

Pubblicazione: 05 luglio alle 08:30

Quando i primi trailer di Spider-Man: Brand New Day hanno iniziato a circolare, una domanda ha attraversato la mente di molti spettatori: ma quanti nemici dovrà affrontare Peter Parker in questo film? La Hand, Boomerang, Tombstone, Tarantula, il ritorno di Scorpion, e persino confronti con Punisher e Hulk. Un roster di antagonisti che farebbe impallidire persino Spider-Man: No Way Home, che pure aveva fatto del multiverso dei villain il suo cavallo di battaglia. La preoccupazione era legittima: come può un singolo film gestire così tanti piatti in aria senza trasformarsi in un caotico puzzle narrativo dove nessun personaggio riceve il giusto spazio?

, attraverso un video dietro le quinte che non solo ha dissipato i dubbi, ma ha reso il progetto ancora più interessante di quanto potesse sembrare. Stando al colosso giapponese,non sta semplicemente accumulando villain per fare numero o per impressionare con sequenze d'azione a raffica, visto che il film sta ricreando metodicamente alcune delledi Spider-Man, quelle immagini che hanno definito l'identità visiva dell'Uomo Ragno per generazioni di lettori.

Ogni nemico presente nel film corrisponde a una di queste copertine storiche, trasformando il lungometraggio in un vero e proprio album di figurine vivente della mitologia Marvel. Questa scelta registica e narrativa acquisisce un senso ancora più profondo se contestualizzata nella posizione che Brand New Day occupa all'interno del Marvel Cinematic Universe. Dopo gli eventi di No Way Home, Peter Parker si trova in una situazione inedita per il suo percorso cinematografico: completamente solo, senza mentori, senza Tony Stark a guidarlo, senza le sue controparti multiversali a dargli consigli.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

È di fatto l'eroe di quartiere che i lettori di fumetti conoscono da decenni, quello che deve destreggiarsi tra scuola, bollette da pagare e criminalità da combattere. In questo contesto, quale modo migliore per celebrare il ritorno alle radici se non attraverso un omaggio visivo diretto alle pagine che hanno costruito il mito? Le copertine dei fumetti Marvel hanno sempre avuto una funzione precisa: catturare in un'unica immagine drammatica l'essenza di uno scontro, di un momento cruciale, di un dilemma morale. Erano manifesti che promettevano azione, tensione, emozione. Replicare quelle composizioni sullo schermo significa infondere al film lo stesso spirito.

Ilin azione mentre ricrea fedelmente le pose, gli angoli di ripresa, le dinamiche visive di quelle copertine storiche. Non si tratta, ma di una struttura narrativa che permette al film di esplorare diversi aspetti della vita di Spider-Man attraversoma significativi con vari antagonisti, proprio come accadeva nei fumetti seriali

Questa abbondanza di villain serve anche un altro scopo tematico centrale in Brand New Day: mostrare come Peter abbia sostituito gran parte della sua vita civile con il lavoro da vigilante. Il film esplorerà le conseguenze di questa scelta, il prezzo che si paga quando si decide di essere Spider-Man a tempo pieno. Avere numerosi nemici da affrontare non è solo una scelta stilistica, ma un riflesso concreto di quanto Peter si sia immerso completamente nel suo ruolo di eroe, sacrificando relazioni, normalità, respiro.

The Punisher in Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

Ovviamente è lecito immaginare che non tutti gli antagonisti avranno lo stesso peso narrativo, con alcuni che potrebbero fungere d da incontri brevi, mentre altri potrebbero godere di archi più sviluppati. Un approccio che ricorda proprio la struttura dei fumetti classici, dove Spider-Man poteva imbattersi in Shocker mentre inseguiva Kingpin, o dove un numero poteva essere dedicato a un nemico minore prima di tornare all'arco principale.

Ricordiamo che Spider-Man: Brand New Day uscirà il 29 luglio 2026 con una durata di 150 minuti, diretta da Destin Daniel Cretton. Tempo sulla carta più che sufficiente per rendere giustizia a ogni nemico (incluso il personaggio misterioso interpretato da Sadie Sink), a ogni copertina ricreata, e soprattutto a un Peter Parker che finalmente potrà essere l'eroe che ha sempre dovuto essere, anche quando nessuno se lo ricorda più.