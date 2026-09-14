Odissea entra nella storia di Universal: Christopher Nolan supera Jurassic World e firma un nuovo record
Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano insieme in Practical Magic 2, ma il debutto al box office del sequel è ben al di sotto delle aspettative.
Nonostante il ritorno sul grande schermo di Sandra Bullock e Nicole Kidman, icone amate dal pubblico, Amori e Incantesimi 2 ha deluso le aspettative nel suo weekend di apertura, portando a casa appena 30 milioni di dollari da 4.146 sale nordamericane. Un risultato che, pur garantendo il primo posto al botteghino, rappresenta un campanello d'allarme per Warner Bros, considerando il budget di produzione di 75 milioni di dollari, a cui vanno aggiunte decine di milioni spesi per la campagna marketing globale. Odissea, invece, ha raggiunto un record storico per Universal, superando Jurassic World.
A livello internazionale la situazione non migliora. I mercati esteri hanno contribuito con appena 16 milioni di dollari da 77 territori, portando il totale globale del weekend a 46 milioni. Numeri che, considerando la regola non scritta del settore secondo cui gli studios trattengono circa il 50 per cento degli incassi mentre l'altra metà va alle sale cinematografiche, rendono estremamente difficile per il film raggiungere il pareggio.
La critica non ha aiutato. Amori e Incantesimi 2 è stato accolto con un deludente 36 per cento su Rotten Tomatoes, un punteggio che raramente favorisce il passaparola positivo necessario per sostenere un film nelle settimane successive al debutto. Il pubblico si è mostrato più generoso, assegnando un voto B+ nei sondaggi CinemaScore, ma l'analisi demografica rivela una problematica fondamentale: la maggior parte degli spettatori era composta da donne di età superiore alla media. In altre parole, il film ha intercettato i fan storici ma non è riuscito a conquistare le nuove generazioni.
Nonostante l'avvio problematico, il film può almeno vantarsi di aver interrotto il dominio di Spider-Man: Brand New Day, che dopo sei weekend consecutivi al primo posto è scivolato in seconda posizione con 8,6 milioni di dollari. Il blockbuster Sony ha ormai accumulato 935 milioni di dollari in Nord America e 2,4 miliardi a livello globale, ed entro lunedì diventerà il film con il maggior incasso domestico della storia, superando il record detenuto dal 2015 da Star Wars: Il risveglio della Forza con 936 milioni, senza aggiustamenti per l'inflazione.
In terza posizione si è mantenuto Odissea di Christopher Nolan, che ha aggiunto 8,1 milioni di dollari da 1.983 sale, portando il totale domestico a 601 milioni dopo nove weekend. Il kolossal stellare ha raggiunto quota 1,68 miliardi a livello mondiale, diventando il maggior incasso di sempre per Universal Pictures, superando Jurassic World del 2015 che si era fermato a 1,67 miliardi. Gli altri debutanti del weekend hanno faticato ancora di più. Runner, action comedy distribuita da Angel Studios, ha raccolto 6 milioni da 2.568 sale, nonostante un voto A- su CinemaScore da parte del pubblico. The Uprising, dramma storico diretto da Paul Greengrass con Andrew Garfield nei panni di un leader ribelle che ha ispirato la leggenda di Robin Hood, ha ottenuto appena 3,25 milioni da 2.068 cinema.
Il film segue la reunion di Liam e Noel Gallagher, i fratelli notoriamente in conflitto della leggendaria band britannica Oasis, che si sono riuniti per la prima volta dal 2009 per un tour mondiale di grande successo, includendo la loro prima intervista congiunta in vent'anni. Nel complesso, il weekend è risultato in calo del 43 per cento rispetto allo stesso periodo del 2025, quando Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito (ora disponibile in streaming) di Sony e Crunchyroll aveva sorpreso con un debutto da 70,6 milioni.