Odissea entra nella storia di Universal: Christopher Nolan supera Jurassic World e firma un nuovo record

Pubblicazione: 14 settembre alle 08:00

Nonostante il ritorno sul grande schermo di Sandra Bullock e Nicole Kidman, icone amate dal pubblico, Amori e Incantesimi 2 ha deluso le aspettative nel suo weekend di apertura, portando a casa appena 30 milioni di dollari da 4.146 sale nordamericane. Un risultato che, pur garantendo il primo posto al botteghino, rappresenta un campanello d'allarme per Warner Bros, considerando il budget di produzione di 75 milioni di dollari, a cui vanno aggiunte decine di milioni spesi per la campagna marketing globale. Odissea, invece, ha raggiunto un record storico per Universal, superando Jurassic World.

Il dato più preoccupante emerge dal confronto con il passato. Il film originale del 1998, che all'epoca venne considerato un flop commerciale, incassò 13 milioni di dollari nel weekend di apertura. Calcolando l'inflazione, quella cifra equivale a circa. In sostanza, a distanza di quasi trent'anni e con un investimento significativamente superiore, il sequel sta replicando quasi identicamente il fallimento del suo predecessore.

A livello internazionale la situazione non migliora. I mercati esteri hanno contribuito con appena 16 milioni di dollari da 77 territori, portando il totale globale del weekend a 46 milioni. Numeri che, considerando la regola non scritta del settore secondo cui gli studios trattengono circa il 50 per cento degli incassi mentre l'altra metà va alle sale cinematografiche, rendono estremamente difficile per il film raggiungere il pareggio.

Odissea, fonte: Universal Pictures

La critica non ha aiutato. Amori e Incantesimi 2 è stato accolto con un deludente 36 per cento su Rotten Tomatoes, un punteggio che raramente favorisce il passaparola positivo necessario per sostenere un film nelle settimane successive al debutto. Il pubblico si è mostrato più generoso, assegnando un voto B+ nei sondaggi CinemaScore, ma l'analisi demografica rivela una problematica fondamentale: la maggior parte degli spettatori era composta da donne di età superiore alla media. In altre parole, il film ha intercettato i fan storici ma non è riuscito a conquistare le nuove generazioni.

Il flop di Amori e Incantesimi 2 si inserisce in. Lo studio ha già affrontato risultati sottotono con titoli come The End of Oak Street e Supergirl durante l'estate, oltre al misfire primaverile The Bride. Questo susseguirsi di insuccessi aumenta la pressione su Digger, la commedia con Tom Cruise in programma per ottobre, che porta con sé un budget ancora più consistente di quasi 130 milioni di dollari.

Nonostante l'avvio problematico, il film può almeno vantarsi di aver interrotto il dominio di Spider-Man: Brand New Day, che dopo sei weekend consecutivi al primo posto è scivolato in seconda posizione con 8,6 milioni di dollari. Il blockbuster Sony ha ormai accumulato 935 milioni di dollari in Nord America e 2,4 miliardi a livello globale, ed entro lunedì diventerà il film con il maggior incasso domestico della storia, superando il record detenuto dal 2015 da Star Wars: Il risveglio della Forza con 936 milioni, senza aggiustamenti per l'inflazione.

Odissea, fonte: Universal Pictures

In terza posizione si è mantenuto Odissea di Christopher Nolan, che ha aggiunto 8,1 milioni di dollari da 1.983 sale, portando il totale domestico a 601 milioni dopo nove weekend. Il kolossal stellare ha raggiunto quota 1,68 miliardi a livello mondiale, diventando il maggior incasso di sempre per Universal Pictures, superando Jurassic World del 2015 che si era fermato a 1,67 miliardi. Gli altri debutanti del weekend hanno faticato ancora di più. Runner, action comedy distribuita da Angel Studios, ha raccolto 6 milioni da 2.568 sale, nonostante un voto A- su CinemaScore da parte del pubblico. The Uprising, dramma storico diretto da Paul Greengrass con Andrew Garfield nei panni di un leader ribelle che ha ispirato la leggenda di Robin Hood, ha ottenuto appena 3,25 milioni da 2.068 cinema.

In uscita limitata, il thriller sci-fi sudcoreanodistribuito da Neon ha debuttato in settima posizione con, accumulando 5 milioni dal mercoledì. Il film diretto da Na Hong-jin, che racconta di una misteriosa creatura che terrorizza una città costiera isolata in Corea del Sud, ha già incassato, affermandosi come uno dei maggiori successi locali dell'anno. Fuori dalla top ten è finito il documentario musicale Disney, che si è piazzato all'undicesimo posto con 1,5 milioni da 1.225 schermi nordamericani e 6,8 milioni dall'estero per un totale mondiale di 8,2 milioni.

Il film segue la reunion di Liam e Noel Gallagher, i fratelli notoriamente in conflitto della leggendaria band britannica Oasis, che si sono riuniti per la prima volta dal 2009 per un tour mondiale di grande successo, includendo la loro prima intervista congiunta in vent'anni. Nel complesso, il weekend è risultato in calo del 43 per cento rispetto allo stesso periodo del 2025, quando Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito (ora disponibile in streaming) di Sony e Crunchyroll aveva sorpreso con un debutto da 70,6 milioni.