Il film dei record Demon Slayer - Il Castello dell'Infinito sbarca in streaming: c'è la data

Pubblicazione: 04 luglio alle 12:45

C’è stato un tempo in cui l’animazione giapponese era considerata un fenomeno di nicchia, un mercato per appassionati confinato in circuiti di specialisti del genere. Quel tempo è stato (per fortuna) spazzato via.

Demon Slayer arriva in streaming (e manca poco)

La dimostrazione definitiva ha un nome altisonante e numeri da capogiro:. Il film ha dominato il botteghino globale nel 2025, polverizzando ogni record precedente e laureandosi come il film d’animazione con il maggior incasso di tutti i tempi. E ora si appresta a colonizzare il mercato dello streaming.

Crunchyroll ha ufficializzato l’evento più atteso dell’estate; il capolavoro visivo dello studio ufotable debutterà in piattaforma il 28 luglio e agli abbonati è offerta la doppia opzione della lingua originale sottotitolata e di un curatissimo doppiaggio in italiano.

L'impatto de Il Castello dell'Infinito ha travalicato i confini commerciali e si è imposto nei salotti della critica più istituzionale. La pellicola di Haruo Sotozaki ha strappato nomination storiche ai Golden Globe, ai PGA Awards e persino nella prestigiosa rosa dei BAFTA. Un riconoscimento accademico che premia non solo la straordinaria epopea cartacea di Koyoharu Gotoge (forte di oltre 200 milioni di copie vendute), ma soprattutto l’eccellenza tecnica della produzione.

Ufotable ha preso il materiale originale e lo ha sapientemente reso una cattedrale visiva in movimento, dove la computer grafica incontra il disegno tradizionale in una sintesi estetica che lascia senza fiato.

Questo primo capitolo di un’annunciata trilogia cinematografica prende per mano lo spettatore e lo scaraventa, insieme a Tanjiro e ai Pilastri, nell'architettura impossibile della fortezza di Muzan Kibutsuji. Un labirinto che diventa il perfetto ring per una delle battaglie più coreografiche della storia dell'animazione.

Oltre alla presenza su Crunchyroll, il film sarà accessibile per l'acquisto digitale su Apple TV, Prime Video e YouTube, con i preordini aperti. Per i neofiti o per chi ha bisogno di un ripasso, tutti gli episodi di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train sono attualmente disponibili in streaming su Crunchyroll (che ha anche distribuito un altro anime che potrebbe davvero piacerti se sei un grande fan di Demon Slayer).