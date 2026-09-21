Odissea ha ricordato a Hollywood qualcosa che aveva dimenticato: Charlize Theron non ha dubbi

Pubblicazione: 21 settembre alle 09:30

Il successo di Odissea non ha soltanto consegnato a Christopher Nolan un altro gigantesco risultato al box office. Secondo Charlize Theron, il film avrebbe ricordato a Hollywood qualcosa che negli ultimi anni l'industria aveva iniziato seriamente a mettere in discussione: il pubblico vuole ancora andare al cinema, purché trovi qualcosa capace di trasformare una proiezione in un vero evento.

L'attrice, che nel kolossal interpreta, ne ha parlato durante l'annuale evento benefico organizzato per la. Inevitabile tornare sull'accoglienza riservata al film di Nolan, diventato nel giro di poche settimane uno dei maggiori fenomeni cinematografici degli ultimi anni. “È davvero gratificante vedere che le persone vogliono andare al cinema. Vogliono andarci e vogliono vedere i film, e se mai abbiamo avuto dei dubbi, adesso non dovremmo averne più”,a The Hollywood Reporter.

Parole che acquistano ancora più peso guardando alla situazione attraversata da Hollywood. Streaming, cambiamenti nelle abitudini del pubblico e difficoltà di numerose produzioni nel trasformarsi in appuntamenti imperdibili hanno alimentato per anni interrogativi sul futuro delle sale, ma per Theron quanto accaduto con Odissea rappresenta una risposta piuttosto chiara.

“Penso che la mia industria sia davvero preoccupata per dove stiamo andando e per quello che sta succedendo. Credo che avessimo bisogno di un piccolo promemoria del fatto che le persone amano davvero guardare i film al cinema”. - Charlize Theron

Charlize Theron in Apex, fonte: Amazon MGM Studios

E i numeri spiegano perfettamente perché l'attrice parli di un “promemoria”. Odissea ha ormai raggiunto circa 1,7 miliardi di dollari al box office mondiale, con oltre 606 milioni provenienti da Stati Uniti e Canada e più di 1,08 miliardi raccolti nei mercati internazionali. Il film ha inoltre superato Jurassic World, diventando il maggiore incasso nella storia della Universal Pictures. Un risultato ancora più impressionante considerando il tipo di progetto, con Nolan che è stato capace di trasformare il poema attribuito a Omero in un blockbuster di quasi tre ore, realizzato interamente utilizzando cineprese IMAX e sostenuto da un budget enorme.

Il film aveva già dato segnali molto chiari al debutto, quando aveva raccoltoe altri 139,6 milioni sui mercati internazionali, per oltre 264 milioni complessivi nel primo weekend. A giocare un ruolo fondamentale è stata. Le proiezioni in 70mm hanno registrato una domanda talmente forte da spingere IMAX a prolungarne la programmazione fino alla fine di settembre, con alcuni spettacoli andati esauriti con largo anticipo. All'inizio del mese, le vendite dei biglietti IMAX del film avevano già superato i 450 milioni di dollari.

Ma Theron non vorrebbe che il caso Nolan rimanesse semplicemente un'eccezione irripetibile, con l'attrice che spera che Hollywood possa leggere il successo di Odissea come un segnale da seguire, anziché limitarsi a considerarlo l'ennesima dimostrazione del particolare potere che il regista esercita sul pubblico.

“Speriamo che non sia l'unico. So che anche lui spera di non esserlo. Se c'è qualcosa che dovremmo ricavare da tutto questo, penso sia proprio un incoraggiamento. E so che lui vuole sicuramente che ce ne siano altri” - Charlize Theron

Odissea, fonte: Universal Pictures

L'attrice ha potuto osservare il fenomeno da una posizione privilegiata visto che, come abbiamo accennato poco sopra nell'articolo, in Odissea interpreta Calipso, la ninfa che trattiene Ulisse sulla propria isola. Nolan aveva spiegato di aver voluto ampliare il personaggio rispetto al materiale originale, elogiando il lavoro di Theron e soprattutto ciò che era riuscita a costruire sullo schermo insieme a Matt Damon.

Ma il punto sollevato dall'attrice va oltre il singolo film.è arrivato nelle sale in un momento nel quale Hollywood continua a interrogarsi su quali produzioni possano davvero convincere gli spettatori ad abbandonare il divano. Nolan lo ha fatto con un, trasformandolo in uno degli eventi cinematografici più redditizi di sempre.

Ed è probabilmente questo il “promemoria” di cui parla Charlize Theron, visto che il pubblico non sembra aver perso il desiderio di andare al cinema: quando percepisce un film come qualcosa che merita di essere visto sul grande schermo, può ancora presentarsi in massa. Odissea non risolve da sola tutti i problemi delle sale, ma con incassi stellari al box office, ha dato a Hollywood un segnale che diventa sempre più difficile ignorare.