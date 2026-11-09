Ok il prezzo è giusto, Maria Teresa Ruta si scaglia contro Ilary Blasi e propone Iva Zanicchi per sostituirla

Pubblicazione: 09 novembre alle 12:24

Maria Teresa Ruta non è tipo da mezze misure. Ospite del programma A Tutto Gossip condotto da Lisa Fusco su RTV Web, l'ex conduttrice ha affrontato diversi capitoli della sua carriera televisiva senza filtri, concedendosi più di una frecciata. Al centro del suo mirino, questa volta, c'è la scelta di Mediaset di affidare a Ilary Blasi la conduzione di Ok il prezzo è giusto, lo storico game show che tornerà nel preserale di Canale 5 durante le vacanze natalizie di dicembre, prendendo il posto di Caduta Libera.





"La bellezza e l'immagine di Ilary io le vedo come una dimensione da prima serata, non da quotidiano. È una questione di concetto: io il caviale o il paté lo mangio una volta alla settimana, le ostriche non le mangio ogni giorno". - Maria Teresa Ruta

per un programma quotidiano come Ok il prezzo è giusto. Non si tratta di una critica alle capacità professionali della conduttrice romana, quanto piuttosto di una questione di immagine e di feeling con il pubblico. La Ruta ha spiegato che, che si basa su un rapporto diretto e genuino con concorrenti che giocano per portarsi a casa premi modesti ma concreti.

Ma la frecciata più pungente è arrivata subito dopo, quando Maria Teresa Ruta ha messo in dubbio la capacità di Ilary di relazionarsi con i premi del programma e con il pubblico che partecipa proprio per vincere quegli oggetti. "Una bella signora che c'ha i Rolex in cassaforte, che se ne frega del tostapane", ha domandato retoricamente, sottolineando come la distanza tra il mondo dorato della conduttrice e la quotidianità dei concorrenti potrebbe rendere meno autentico il programma.

Nella visione di Maria Teresa Ruta, il volto ideale per il ritorno di Ok il prezzo è giusto sarebbe stato un altro: Iva Zanicchi. L'ex conduttrice ha definito la Zanicchi "una grande professionista che si sarebbe meritata questo spazio", immaginando persino una staffetta tra le due durante il periodo sanremese. "L'avrei vista benissimo", ha aggiunto, sottolineando come Iva avrebbe potuto garantire quella genuinità e quella esperienza necessarie per un programma di questo tipo.



