Olivia Wilde stava per morire sul set, Walton Goggins l'ha salvata: il retroscena svelato dopo 15 anni

Pubblicazione: 01 luglio alle 11:12

Ci sono storie di Hollywood che sembrano sceneggiate, eppure appartengono alla vita reale. Quella raccontata da Olivia Wilde nel podcast Armchair Expert è una di quelle che ti lascia senza fiato: un incidente sul set, quaranta cavalli al galoppo, la polvere del deserto e un attore che, in una frazione di secondo, diventa un eroe autentico. L'attore in questione è Walton Goggins, e il film è Cowboys & Aliens, il western fantascientifico del 2011 diretto da Jon Favreau.



Durante l'intervista condotta da Dax Shepard, Wilde ha ripercorso quei momenti con lucidità, restituendo ogni dettaglio di un'esperienza che avrebbe potuto costarle la vita. Siamo nel deserto, tra le riprese di una delle scene più spettacolari del film: Olivia cavalca al fianco di Daniel Craig e Harrison Ford, tre attori lanciati al galoppo pieno alla guida di una carica contro gli alieni invasori. Dietro di loro, un'orda di quaranta cavalli che seguono a tutta velocità.

Walton Goggins in Cowboys and Aliens, fonte: Paramount Pictures





L'attrice ha raccontato di avere esperienza con l'equitazione, soprattutto nello stile inglese, ma il western è un'altra cosa. Dopo due mesi sul set, però, il cast aveva acquisito sicurezza. Forse troppa. Durante la scena, il suo cavallo si è trovato davanti a un fossato largo quasi due metri. Wilde si aspettava che l'animale lo superasse con un salto, ma qualcosa è andato storto. Il cavallo ha saltato e, contemporaneamente, ha disarcionato l'attrice in modo violento.



La caduta è stata brutale: testa e schiena hanno impattato il terreno. Ma il vero pericolo non era ancora arrivato. Wilde si è ritrovata dall'altra parte di un piccolo rilievo di terra, praticamente invisibile ai quaranta cavalli che stavano arrivando a tutta velocità. La polvere sollevata rendeva la visibilità quasi nulla. Con l'orecchio a terra, ha percepito il rumore degli zoccoli che si avvicinavano come un tuono sempre più forte.





Ma l'impatto non è arrivato. Walton Goggins, che cavalcava poco dietro, aveva visto tutto. In una frazione di secondo, senza riflettere, ha preso una decisione che sfida l'istinto di autoconservazione: ha girato il suo cavallo di traverso, mettendosi letteralmente tra Olivia e la carica dei quaranta animali. Un gesto da kamikaze, se non fosse stato anche un cavaliere esperto. Gli altri cavalli, vedendo l'ostacolo improvviso, hanno sbandato ai lati, dividendosi in due gruppi e aggirando il blocco umano creato da Goggins. Per chi assisteva alla scena, sembrava che l'attore fosse impazzito. Invece, stava proteggendo il corpo di una collega a terra, usando sé stesso e il suo cavallo come scudo vivente. Wilde è stata esplicita: "Gli devo la vita. È folle. È un eroe nella vita reale".



Goggins, noto per ruoli intensi e complessi in serie come The Shield, Justified e più recentemente The White Lotus e Fallout, ha dimostrato sul set di Cowboys & Aliens un coraggio che va oltre la recitazione. Non è il primo caso di incidenti gravi durante le riprese di film con cavalli: la storia del cinema è costellata di infortuni, alcuni dei quali fatali, legati a scene di azione equestre. Ma è raro sentire testimonianze così dirette di un salvataggio eroico in tempo reale.



Cowboys & Aliens, uscito nel luglio 2011, non è stato il successo commerciale sperato. Il film riuniva un cast stellare: oltre a Craig, Ford, Wilde e Goggins, figuravano anche Sam Rockwell e Paul Dano. Nonostante l'incidente che avrebbe potuto segnare un trauma indelebile, Wilde ha dichiarato che l'esperienza sul set è stata "la più divertente che abbia mai avuto". Un paradosso che racconta molto sul fascino e i rischi del cinema d'azione, dove la linea tra finzione e pericolo reale può farsi sottilissima. Ora la Wilde ha portato nei cinema il suo ultimo film, sperando di poter arrivare agli Oscar.