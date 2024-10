One Piece, i creatori sul segreto dei 25 anni di successi: "È una storia sulla libertà, un desiderio che tutti perseguono"

In occasione del Lucca Comics and Games 2024 e del venticinquesimo anniversario della serie animata di One Piece, abbiamo scambiato quattro chiacchiere con il regista Tetsuya Nagamine e con Tetsushi Yokohama, direttore dell'animazione che lavora da ben venticinque anni sulla serie animata.



Iniziamo con una domanda all’apparenza molto semplice, ma che in un mondo così vasto non lo è, qual è il vostro personaggio preferito di One Piece?

Nagamine: Il mio preferito è Trafalgar Law, perché la prima impressione che abbiamo di lui è che sia un personaggio cattivo, un pirata senza pietà. Per poi scoprire nel corso della storia che è buonissimo perché pur lamentandosi si prende cura della ciurma di Cappello di Paglia. Anche Kamiya-San, che dá la voce a Law è una grande fan di One Piece. Quindi ci mette l’anima a dare vita al personaggio, sono dispiaciuto che al momento non si veda molto in giro (ride).

Nagamine: [ride] Poi ovviamente essendo Luffy un personaggio principale di questa opera è ovvio che mi devo interfacciare con lui in maniera costante. É un personaggio che non ha monologhi, quindi non si capisce fino in fondo cosa pensa, nonostante superficialmente sembra una persona molto semplice, con dei chiari obiettivi, in realtà credo sia molto profondo. Luffy è un altro personaggio che mi piace.

Il mio è Buggy il clown, lo è da venticinque anni, è il mio re dei pirati.

Nagamine : Pensavo scomparisse in pochi episodi e che fosse un personaggio marginale, invece ora è uno dei Quattro Imperatori. (Ride)

One Piece è un'opera famosa in tutto il mondo, secondo voi qual è il suo punto principale punto di forza?

Nagamine: Il punto di forza del mondo di One Piece è che ogni isola è ben strutturata e in ognuna di queste isole i personaggi vivono la loro vita. La ciurma di Cappello di Paglia va in queste isole, risolve i problemi, ma la situazione mondiale prosegue. Per esempio, scopriamo solo dopo chi sono questi cinque Astri di Saggezza, o appunto il personaggio di Buggy, venticinque anni fa pensavamo fosse un perdente, ora è uno dei pirati più importanti del mondo. Non solo storie casuali, ma le motivazioni vengono svelate man mano che si prosegue, ci fa sentire tutti delle marionette nella mano del maestro Oda, che ci fa sempre scoprire nuove cose.

Yokohama: Credo ci siano elementi superficiali potenti, come una grafica attraente e una bella storia. Ma credo quello che attiri tutti sia il tema principale, la libertà. Un desiderio che tutti perseguono contro le situazioni e quelle persone che ci impediscono di raggiungerla.

Nagamine: Ovviamente 25 anni sono molti per una serie, ma credo che il punto di forza di One Piece sia come ci si vuole divertire, e vi prego di diffondere questo modo di divertirsi di One Piece.