One Piece, la bandiera di Luffy nelle proteste europee fa infuriare alcuni fan giapponesi: ecco perché

Pubblicazione: 21 ottobre alle 09:00

One Piece è diventato qualcosa di molto più grande di un semplice manga, arrivando persino a trasformarsi in un simbolo delle proteste che stanno attraversando diversi Paesi del mondo. Ma quello che per molti manifestanti rappresenta un messaggio di libertà e ribellione sta provocando una reazione decisamente diversa in Giappone, dove alcuni fan dell'opera di Eiichiro Oda hanno iniziato a contestare apertamente l'utilizzo della bandiera dei Mugiwara. E il motivo non riguarda soltanto la politica, ma soprattutto ciò che il celebre simbolo rischia di rappresentare agli occhi del pubblico.

Nelle ultime settimane, infatti, la bandiera con il teschio sorridente e il cappello di paglia diè comparsa ripetutamente durante, diventando uno degli elementi più riconoscibili dei cortei. Un fenomeno che non è passato inosservato e che si inserisce in una tendenza ormai internazionale, con il vessillo della ciurma di Cappello di Paglia utilizzato anche

Il collegamento con One Piece non è casuale, visto che fin dalla sua nascita, il manga di Eiichiro Oda ha raccontato le avventure di personaggi che si oppongono alle ingiustizie, sfidano autorità corrotte e combattono per difendere la propria libertà. Luffy e i suoi compagni sono diventati così, per una parte delle nuove generazioni, il simbolo di chi non intende piegarsi davanti al potere, anche quando questo sembra impossibile da contrastare.

C’est normal de voir autant de drapeaux, de cosplays et de panneaux One Piece dans les protestations vu comment le manga est une critique de notre monde. Des gouvernements qui verrouillent tout pour protéger des élites intouchables, au détriment de ceux en bas de l’échelle... 🏴‍☠️ https://t.co/chPETzPocO — Anime - Manga ✨ (@Medianimes) October 18, 2026

È proprio questa interpretazione ad aver favorito la diffusione della bandiera nelle piazze e, come raccontato anche da Le Parisien, durante le manifestazioni francesi del 17 ottobre il Jolly Roger di One Piece è stato esibito da numerosi partecipanti, alcuni dei quali hanno spiegato di considerarlo un simbolo di libertà. La sua presenza era stata documentata anche nel settembre 2025 da Le Monde, a dimostrazione di come il fenomeno non sia nato soltanto negli ultimi giorni.

Ma innon tutti sembrano apprezzare questa associazione. Sui social network sono infatti comparse critiche da parte di, contrari soprattutto all'utilizzo dei simboli degli anime in manifestazioni accompagnate da episodi di violenza, danneggiamenti e scontri. Secondo quanto riportato da, diversi utenti giapponesi hanno espresso il proprio disappunto per il modo in cui personaggi e immagini appartenenti alla cultura pop nipponica vengono associati a situazioni che, a loro giudizio, rischiano di tradirne il messaggio originale.

Il problema, dunque, non sarebbe necessariamente la presenza della bandiera durante una protesta, quanto piuttosto il rischio che venga utilizzata per rappresentare o giustificare comportamenti violenti. Per questi appassionati, un'opera costruita intorno a valori come l'amicizia, il coraggio e la difesa dei più deboli non dovrebbe diventare un riferimento visivo per episodi di vandalismo. La questione è particolarmente delicata perché One Piece ha sempre mantenuto un rapporto complesso con il tema dell'autorità.

🚨🇯🇵 JAPANESE FANS BURST ON X Japanese fans on X are expressing their anger over the use of anime imagery in controversial acts, saying: • “Don’t Turn The One Piece flag into a symbol of TERRORISM!” 🏴‍☠️ • “DON’T USE ANIME TO JUSTIFY YOUR CRIMINAL ACTS!” • “Now Days, Celestial Dragons Are Using The One Piece Flag!” • “Don’t Defame Our Country & Anime!” • “They Are Not REAL ANIME FANS, They Dont Even Watch Anime. they are people using ANIME FOR SOCIAL MEDIA FAME!” — Anime Spotlight (@AnimeSpotlightt) October 19, 2026

Nel corso della storia, la ciurma di Cappello di Paglia si è scontrata ripetutamente con istituzioni oppressive e figure di potere responsabili di gravi ingiustizie, ma il messaggio dell'opera non può essere ridotto semplicemente a un invito alla ribellione indiscriminata. Basti pensare ad alcuni degli archi narrativi più celebri, nei quali la ricerca della libertà si intreccia continuamente con la responsabilità verso gli altri, e per molti lettori è proprio questo equilibrio a rendere il manga così importante, ed è anche il motivo per cui l'utilizzo della sua iconografia in contesti reali può suscitare interpretazioni contrastanti.

20+ Countries Genz Raised One Piece Falg — Anime Spotlight (@AnimeSpotlightt) October 20, 2026

Dall'altra parte, però, c'è chi considera perfettamente coerente la scelta dei manifestanti, visto che per questi ultimi,significa richiamare un immaginario condiviso, capace di superare le differenze linguistiche e culturali e di trasmettere immediatamente un messaggio di opposizione alle ingiustizie. Il fenomeno non riguarda esclusivamente. Durante le recenti proteste francesi sono comparsi anche riferimenti ad altri personaggi molto popolari, tra cuie diversi supereroi occidentali, confermando quanto la cultura pop sia diventata parte integrante del linguaggio utilizzato dalle nuove generazioni per esprimere le proprie posizioni.

Non è neppure la prima volta che un simbolo nato nella finzione assume un significato politico nel mondo reale. La maschera di V per Vendetta, per esempio, è diventata negli anni uno degli emblemi più riconoscibili delle manifestazioni di protesta, mentre il simbolo della ghiandaia imitatrice di Hunger Games è stato adottato in diversi contesti di mobilitazione. La differenza è che, nel caso di One Piece, il confronto coinvolge direttamente una comunità internazionale di appassionati, che non necessariamente attribuisce alla bandiera lo stesso significato.

Al momento non risulta una presa di posizione ufficiale di Eiichiro Oda sulle recenti polemiche francesi, ed è quindi importante distinguere le reazioni espresse da alcuni utenti sui social dalla posizione dell'autore o dell'intera comunità giapponese. Resta però un aspetto particolarmente interessante: una bandiera nata per rappresentare una ciurma di pirati immaginari è diventata un simbolo riconoscibile nelle piazze di mezzo mondo, al punto da provocare discussioni sul suo significato anche nel Paese in cui è stata creata.