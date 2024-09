Only Murders In The Building: Selena Gomez aveva proposto che Mabel fosse la killer

Pubblicazione: 09 settembre alle 11:17

Selena Gomez ha svelato che avrebbe voluto che Mabel fosse una killer nella serie Only Murders in the Building e non ha del tutto perso la speranza che gli sceneggiatori accolgano la sua richiesta.

L'attrice, intervistata da Variety, ha infatti ammesso:

L'ho proposto. Non penso funzionerà, ma chi lo può sapere? Non si sa mai.

La star della serie con star anche Steve Martin e Martin Short, che ha ricevuto da poco il rinnovo per la quinta stagione, ha ottenuto anche una nomination agli Emmy come migliore attrice in una comedy. Selena è così diventata la quarta attrice di origine latino americana a ottenere l'approvazione dai membri dell'Academy dopo Rita Moreno per 9 to 5, America Ferrera per Ugly Betty, e Jenna Ortega per Mercoledì.

Gomez è inoltre produttrice di Only Murders in the Building, impegno che le ha permesso di ottenere altre candidature prestigiose, come accaduto in passato a Salma Hayek per Ugly Betty e la cubana Marlis Pujol, nominata per due anni consecutivi per Il Metodo Kominsky.

La quarta stagione di Only Murders in the Building sta venendo distribuita in queste settimane sugli schermi di Disney+. Nel cast, oltre ai tre protagonisti, ci sono anche Meryl Streep, Eugene Levy, Zach Galifianakis, Eva Longoria, Richard Kind, Melissa McCarthy, Kumail Nanjiani, Molly Shannon e Michael Cyril Creighton.