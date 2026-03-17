Oscar 2026, Teyana Taylor furiosa sul red carpet: “Mi ha spinto”, il video dello scontro con un uomo diventa virale

Pubblicazione: 17 marzo alle 14:19

La cerimonia degli Academy Awards non è stata segnata solo da premi e celebrazioni, ma anche da un episodio che ha rapidamente fatto il giro del web. L’attrice e cantante Teyana Taylor è stata protagonista di un acceso confronto con un addetto alla sicurezza all’interno del Dolby Theatre di Hollywood. Un video della discussione è diventato virale sui social, mostrando Taylor mentre rimprovera l’uomo accusandolo di averla spinta. L’episodio è avvenuto pochi istanti dopo la fine della cerimonia e ha attirato l’attenzione dei media internazionali.

L’episodio si è verificato alla, pochi secondi dopo la conclusione della trasmissione televisiva degli. Secondo le ricostruzioni,stava cercando di tornare sul palco per partecipare alladedicata alla vittoria del film Una battaglia dopo l'altra, che aveva appena conquistato l’Oscar come miglior film

In quel momento la situazione dietro le quinte era particolarmente caotica. Cast, troupe e dirigenti della produzione cercavano di salire sul palco per lo scatto ufficiale. Tra loro c’erano anche i responsabili di Warner Bros., tra cui Pam Abdy e Mike DeLuca. Secondo testimoni presenti sul posto, Taylor era scesa momentaneamente per accompagnare Pam Abdy verso il palco. Quando le due hanno cercato di risalire le scale per unirsi agli altri membri del team, un addetto alla sicurezza avrebbe cercato di bloccare l’accesso per gestire l’affollamento nell’area.

Teyana Taylor just blew up and got in a massive fight at the Oscars after “a man touched her” 👀 pic.twitter.com/DTyhdnc4rf — Matt Wallace (@MattWallace888) March 16, 2026

A quel punto si sarebbe verificato il contatto che ha fatto esplodere la discussione. Diverse fonti raccontano che la guardia avrebbe usato il corpo e le mani per impedire a Taylor di passare, tentando di fermarla e spingerla indietro mentre cercava di salire sul palco.

Nel video diffuso online si vede l’attricedavanti a numerosi presenti. Durante lo scambio di parole,lo rimprovera duramente dicendo che è “molto scortese” e sottolineando chenon dovrebbe mettere le. In un altro momento del filmato si sente l’attrice dire alle persone accanto a lei: “Mi ha letteralmente spinto”.

Secondo alcune testimonianze, la tensione è aumentata quando l’addetto alla sicurezza avrebbe chiesto a Taylor di scusarsi durante il confronto. Questa richiesta avrebbe fatto arrabbiare ulteriormente l’artista, che ha continuato a protestare per quello che considerava un comportamento irrispettoso.

Una battaglia dopo l'altra - Warner Bros. Italia

Successivamente, la società responsabile del servizio di sicurezza, Security Industry Specialists, ha diffuso una dichiarazione ufficiale. L’azienda ha confermato che c’è stata una breve interazione tra Taylor e un membro del suo staff durante la gestione di un’area molto affollata del teatro.

Nel comunicato si afferma che il personale stava cercando di controllare il flusso di persone e garantire la sicurezza degli ospiti. Secondo la società, il contatto fisico sarebbe stato incidentale, ma l’azienda ha comunque espresso rammarico per l’escalation della situazione e ha assicurato di aver affrontato internamente la questione per evitare che episodi simili si ripetano.

Anche l’Academy ha commentato l’accaduto, sottolineando di essere rimasta dispiaciuta per l’esperienza vissuta da Taylor. L’organizzazione ha ricordato di aver lavorato con l’artista durante tutta la stagione dei premi e di aver sempre trovato in lei una persona collaborativa e rispettosa. Pur trattandosi di personale appartenente a una società esterna, l’Academy ha ribadito che la sicurezza e il benessere degli ospiti restano una responsabilità dell’organizzazione.

Più tardi, parlando con i media, Teyana Taylor ha ridimensionato l’episodio, spiegando che l’addetto alla sicurezza stava probabilmente cercando di gestire una situazione complessa.

"La sicurezza era davvero molto attiva. C'è sempre qualcuno che fa storie, ma io sto benissimo. Sono felice. Non c'è niente di cui stupirsi. La prima cosa che la gente fa è sicuramente trarre conclusioni affrettate. Ma alla fine dei conti non tollero la mancanza di rispetto, soprattutto quando è ingiustificata e non provocata." - Teyana Taylor

Una battaglia dopo l'altra - Warner Bros. Italia

Dal punto di vista professionale, la serata degli Oscar è stata comunque significativa per Taylor. L’attrice era candidata come miglior attrice non protagonista, categoria poi vinta da Amy Madigan per il film Weapons. Nonostante la mancata vittoria personale, il film Una battaglia dopo l'altra è stato uno dei grandi protagonisti della cerimonia.

La pellicola diretta da Paul Thomas Anderson ha infatti conquistato sei premi Oscar, tra cui miglior film, miglior regia, miglior casting, miglior sceneggiatura adattata, miglior montaggio e miglior attore non protagonista per Sean Penn. Inoltre, la candidatura agli Oscar ha coronato una stagione di premi molto positiva per Teyana Taylor. L’artista aveva già ottenuto nomination importanti ai BAFTA Film Awards, ai Critics' Choice Awards e ai Screen Actors Guild Awards, oltre ad aver vinto il premio ai Golden Globe Awards.

L’incidente, dunque, rappresenta solo un episodio isolato in una serata altrimenti trionfale per il film e per la sua squadra. Tuttavia il video dello scontro ha dimostrato ancora una volta quanto rapidamente un momento di tensione durante eventi mediatici globali possa trasformarsi in un fenomeno virale sui social network.