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Oscar 2026: l’elenco completo dei vincitori, Una Battaglia dopo l'Altra è il Miglior film con 6 statuette

Tutti i vincitori degli Oscar 2026: il Miglior Film e tutti i premi che hanno sorpreso e hanno scioccato il pubblico.

di Alessandra Luzzi
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Premi Oscar
Film

La 98esima edizione degli Academy Awards ha illuminato il Dolby Theatre di Ovation Hollywood, confermandosi l'appuntamento più atteso per celebrare l'eccellenza del grande schermo. Anche quest’anno noi di ScreenWorld abbiamo seguito la diretta insieme a voi, commentando ogni statuetta tra analisi tecniche e momenti di puro spettacolo. La vigilia era dominata da un grande favorito: Sinners - I Peccatori, che guidava la serata con il maggior numero di nomination (ben 16). Tuttavia, la vera sorpresa è arrivata quando si sono accese le luci sui premi principali: a dominare la scena e a portarsi a casa il titolo di Miglior Film è stato Una Battaglia dopo l'Altra, che ha saputo convincere l'Academy grazie a una narrazione potente e innovativa.

Le emozioni più forti sono arrivate dalle categorie recitative. Il premio come Miglior Attore Protagonista è andato a Michael B. Jordan, autore di una performance magistrale in Sinners. Grande gioia, invece, per la statuetta alla Miglior Attrice Protagonista: a spuntarla è stata Jessie Buckley, regalando uno dei momenti più commoventi della serata. Con il sipario che cala su questa edizione, non resta che analizzare l'impatto di questi trionfi sulla stagione cinematografica a venire; ecco, dunque, l'elenco completo di tutti i vincitori degli Oscar 2026.

Tutti i vincitori

  • Miglior film: Una Battaglia dopo l'Altra

  • Miglior regia: Paul Thomas Anderson per Una Battaglia dopo l'Altra

  • Miglior attore protagonista: Michael B. Jordan per Sinners - I Peccatori

  • Miglior attrice protagonista: Jessie Buckley per Hamnet

  • Miglior attore non protagonista: Sean Penn in Una Battaglia dopo l'Altra

  • Miglior attrice non protagonista: Amy Madigan in Weapons

  • Miglior film d’animazione: KPop Demon Hunters

  • Miglior film internazionale: Sentimental Value

  • Miglior sceneggiatura originale: Sinners - I Peccatori

  • Miglior sceneggiatura non originale: Una Battaglia dopo l'Altra

  • Miglior fotografia: Sinners - I Peccatori

  • Migliori costumi: Frankenstein

  • Miglior montaggio: Una Battaglia dopo l'Altra

  • Miglior casting: Una Battaglia dopo l'Altra (Warner Bros.) Cassandra Kulukundis

  • Miglior trucco e acconciatura: Frankenstein

  • Miglior colonna sonora: Sinners - I Peccatori

  • Miglior canzone originale: Golden da KPop Demon Hunters

  • Miglior scenografia: Frankenstein

  • Miglior sonoro: F1 - Il Film

  • Migliori effetti visivi: Avatar: Fuoco e Cenere

  • Miglior documentario: Mr. Nobody Against Putin

  • Miglior corto documentario: All the Empty Rooms

  • Miglior corto animato: The Girl Who Cried Pearls

  • Miglior corto: The Singers, Two People Exchanging Saliva

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