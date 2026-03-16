Oscar 2026: l’elenco completo dei vincitori, Una Battaglia dopo l'Altra è il Miglior film con 6 statuette

Pubblicazione: 16 marzo alle 03:41

La 98esima edizione degli Academy Awards ha illuminato il Dolby Theatre di Ovation Hollywood, confermandosi l'appuntamento più atteso per celebrare l'eccellenza del grande schermo. Anche quest’anno noi di ScreenWorld abbiamo seguito la diretta insieme a voi, commentando ogni statuetta tra analisi tecniche e momenti di puro spettacolo. La vigilia era dominata da un grande favorito: Sinners - I Peccatori, che guidava la serata con il maggior numero di nomination (ben 16). Tuttavia, la vera sorpresa è arrivata quando si sono accese le luci sui premi principali: a dominare la scena e a portarsi a casa il titolo di Miglior Film è stato Una Battaglia dopo l'Altra, che ha saputo convincere l'Academy grazie a una narrazione potente e innovativa.

Tutti i vincitori

Miglior film: Una Battaglia dopo l'Altra

Miglior regia: Paul Thomas Anderson per Una Battaglia dopo l'Altra

Miglior attore protagonista: Michael B. Jordan per Sinners - I Peccatori

Miglior attrice protagonista: Jessie Buckley per Hamnet

Miglior attore non protagonista: Sean Penn in Una Battaglia dopo l'Altra

Miglior attrice non protagonista: Amy Madigan in Weapons

Miglior film d’animazione: KPop Demon Hunters

Miglior film internazionale: Sentimental Value

Miglior sceneggiatura originale: Sinners - I Peccatori

Miglior sceneggiatura non originale: Una Battaglia dopo l'Altra

Miglior fotografia: Sinners - I Peccatori

Migliori costumi: Frankenstein

Miglior montaggio: Una Battaglia dopo l'Altra

Miglior casting: Una Battaglia dopo l'Altra (Warner Bros.) Cassandra Kulukundis

Miglior trucco e acconciatura: Frankenstein

Miglior colonna sonora: Sinners - I Peccatori

Miglior canzone originale: Golden da KPop Demon Hunters

Miglior scenografia: Frankenstein

Miglior sonoro: F1 - Il Film

Migliori effetti visivi: Avatar: Fuoco e Cenere

Miglior documentario: Mr. Nobody Against Putin

Miglior corto documentario: All the Empty Rooms

Miglior corto animato: The Girl Who Cried Pearls

Miglior corto: The Singers, Two People Exchanging Saliva

Le emozioni più forti sono arrivate dalle categorie recitative. Il premio come Miglior Attore Protagonista è andato a, autore di una performance magistrale in. Grande gioia, invece, per la statuetta alla Miglior Attrice Protagonista: a spuntarla è stata, regalando uno dei momenti più commoventi della serata. Con il sipario che cala su questa edizione, non resta che analizzare l'impatto di questi trionfi sulla stagione cinematografica a venire; ecco, dunque, l'elenco completo di tutti i vincitori degli Oscar 2026.