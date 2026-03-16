Oscar 2026: l’elenco completo dei vincitori, Una Battaglia dopo l'Altra è il Miglior film con 6 statuette
Tutti i vincitori degli Oscar 2026: il Miglior Film e tutti i premi che hanno sorpreso e hanno scioccato il pubblico.
La 98esima edizione degli Academy Awards ha illuminato il Dolby Theatre di Ovation Hollywood, confermandosi l'appuntamento più atteso per celebrare l'eccellenza del grande schermo. Anche quest’anno noi di ScreenWorld abbiamo seguito la diretta insieme a voi, commentando ogni statuetta tra analisi tecniche e momenti di puro spettacolo. La vigilia era dominata da un grande favorito: Sinners - I Peccatori, che guidava la serata con il maggior numero di nomination (ben 16). Tuttavia, la vera sorpresa è arrivata quando si sono accese le luci sui premi principali: a dominare la scena e a portarsi a casa il titolo di Miglior Film è stato Una Battaglia dopo l'Altra, che ha saputo convincere l'Academy grazie a una narrazione potente e innovativa.Le emozioni più forti sono arrivate dalle categorie recitative. Il premio come Miglior Attore Protagonista è andato a Michael B. Jordan, autore di una performance magistrale in Sinners. Grande gioia, invece, per la statuetta alla Miglior Attrice Protagonista: a spuntarla è stata Jessie Buckley, regalando uno dei momenti più commoventi della serata. Con il sipario che cala su questa edizione, non resta che analizzare l'impatto di questi trionfi sulla stagione cinematografica a venire; ecco, dunque, l'elenco completo di tutti i vincitori degli Oscar 2026.
Tutti i vincitori
Miglior film: Una Battaglia dopo l'Altra
Miglior regia: Paul Thomas Anderson per Una Battaglia dopo l'Altra
Miglior attore protagonista: Michael B. Jordan per Sinners - I Peccatori
Miglior attrice protagonista: Jessie Buckley per Hamnet
Miglior attore non protagonista: Sean Penn in Una Battaglia dopo l'Altra
Miglior attrice non protagonista: Amy Madigan in Weapons
Miglior film d’animazione: KPop Demon Hunters
Miglior film internazionale: Sentimental Value
Miglior sceneggiatura originale: Sinners - I Peccatori
Miglior sceneggiatura non originale: Una Battaglia dopo l'Altra
Miglior fotografia: Sinners - I Peccatori
Migliori costumi: Frankenstein
Miglior montaggio: Una Battaglia dopo l'Altra
Miglior casting: Una Battaglia dopo l'Altra (Warner Bros.) Cassandra Kulukundis
Miglior trucco e acconciatura: Frankenstein
Miglior colonna sonora: Sinners - I Peccatori
Miglior canzone originale: Golden da KPop Demon Hunters
Miglior scenografia: Frankenstein
Miglior sonoro: F1 - Il Film
Migliori effetti visivi: Avatar: Fuoco e Cenere
Miglior documentario: Mr. Nobody Against Putin
Miglior corto documentario: All the Empty Rooms
Miglior corto animato: The Girl Who Cried Pearls
Miglior corto: The Singers, Two People Exchanging Saliva