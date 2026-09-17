Oscar 2027, l’Italia sceglie tra 21 film per un solo posto: da Nanni Moretti a Monica Guerritore

Pubblicazione: 17 settembre alle 08:00

La corsa dell'Italia verso gli Oscar 2027 è ufficialmente cominciata e quest'anno la scelta non sarà affatto semplice. Sono 21 i film presentati per ottenere la designazione italiana nella categoria International Feature Film Award, quella riservata al Miglior film internazionale, e nell'elenco compaiono alcuni dei nomi più importanti del nostro cinema. Da Nanni Moretti a Monica Guerritore, passando per Gabriele Muccino, Riccardo Milani, Andrea De Sica e Massimiliano Gallo: sarà uno di questi 21 titoli a essere scelto per rappresentare l'Italia nella prima fase della corsa alla statuetta.

Ma attenzione, perché essere presenti in questo elencopresso ANICA, su richiesta dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, si riuniràe voterà il film che verrà ufficialmente designato dall'Italia. Soltanto a quel punto comincerà la vera corsa internazionale verso la nomination. Tra i nomi che attirano immediatamente l'attenzione c'è quello di, presente con

Il film, interpretato da Jasmine Trinca e Louis Garrel e tratto dai racconti della raccolta Legami di Eshkol Nevo, ha segnato il ritorno del regista alla Mostra del Cinema di Venezia. Al centro della storia ci sono Greta e Matteo, due genitori il cui rapporto attraversa incontri, separazioni e diversi momenti della loro vita. In corsa c'è anche Anna, esordio alla regia cinematografica di Monica Guerritore, mentre Gabriele Muccino punta su Le cose non dette e Riccardo Milani su La vita va così.

Succederà questa notte, fonte: 01 Distribution

L'elenco comprende inoltre Tre ciotole di Isabel Coixet, Gli occhi degli altri di Andrea De Sica, L'Estranea di Paolo Strippoli e Primavera di Damiano Michieletto. Tra i 21 compare anche Serpenti di Roberto De Paolis Maino, uno dei titoli italiani passati recentemente da Venezia, mentre Gioia Mia porta nella selezione Margherita Spampinato.

C'è poi, dedicato a Grazia Deledda e tratto dall'opera di Marcello Fois. Il film vede nel cast Laura Morante, Irene Maiorino, Monica Demuru, Gala Martinucci e Roberto Citran e arriva in un anno particolarmente significativo: ricorrono infatti il centenario del Nobel per la Letteratura assegnato alla scrittrice e i 150 anni dalla sua nascita.

La lista completa dei film presentati è questa:

Anna, di Monica Guerritore

Controcorrente a Rebours, di Angelo Antonucci

Finale: Allegro, di Emanuela Piovano

Gioia Mia, di Margherita Spampinato

Gli occhi degli altri, di Andrea De Sica

I figli della scimmia, di Tommaso Landucci

Il Vangelo di Giuda, di Giulio Base

La grande paura di Hitler - Processo all'arte degenerata, di Simona Risi

La salita, di Massimiliano Gallo

La vita va così, di Riccardo Milani

Le bambine, di Valentina Bertani e Nicole Bertani

Le cose non dette, di Gabriele Muccino

L'Estranea, di Paolo Strippoli

Orfeo, di Virgilio Villoresi

Per te, di Alessandro Aronadio

Primavera, di Damiano Michieletto

Quasi Grazia, di Peter Marcias

Ritorno a Buenos Aires, di Marco Bechis

Serpenti, di Roberto De Paolis Maino

Succederà questa notte, di Nanni Moretti

Tre ciotole, di Isabel Coixet

Per essere ammessi alla selezione, i film dovevano aver avuto – o avere programmata – la loro prima distribuzione cinematografica qualificante tra il 1° ottobre 2025 e il 30 settembre 2026, in Italia o in un altro Paese che non fossero gli Stati Uniti e i loro territori. Il regolamento richiede inoltre almeno sette giorni consecutivi di proiezione pubblica in una sala cinematografica commerciale. Quest'anno c'è però anche una novità importante nel regolamento degli Oscar.

Serpenti, fonte: Be Water Film

Infatti lal'Academy ha introdotto una seconda strada attraverso la quale un film in lingua diversa dall'inglese può qualificarsi per la categoria. Oltre alla tradizionale designazione effettuata da ciascun Paese, può entrare nella corsa anche un film che abbia conquistato il massimo riconoscimento in uno dei sei festival internazionali riconosciuti dall'Academy a questo scopo.

Questo significa che, in determinate circostanze, nella shortlist potrebbero comparire più film provenienti dallo stesso Paese, una possibilità espressamente prevista dalle nuove regole. Per conoscere il titolo scelto dall'Italia bisognerà comunque aspettare poco. Il 23 settembre il comitato ANICA voterà il film da inviare all'Academy. Da quel momento inizierà un percorso ancora piuttosto lungo: la shortlist per il Miglior film internazionale sarà annunciata il 15 dicembre 2026, mentre le nomination ufficiali arriveranno il 21 gennaio 2027. La 99ª edizione degli Academy Awards si terrà infine a Los Angeles il 14 marzo 2027.

Ventuno film, ma un solo posto nella selezione ufficiale italiana. E con Moretti e il suo Succederà questa notte, Guerritore, Muccino, Milani e alcuni dei titoli passati dai grandi festival nella stessa lista, la prima vera sfida degli Oscar 2027 si giocherà ancora prima di arrivare a Hollywood.