Oscar 2027, l’Italia sceglie tra 21 film per un solo posto: da Nanni Moretti a Monica Guerritore
Sono 21 i film in corsa per rappresentare l’Italia agli Oscar 2027: tra i registi Nanni Moretti, Monica Guerritore e Gabriele Muccino.
La corsa dell'Italia verso gli Oscar 2027 è ufficialmente cominciata e quest'anno la scelta non sarà affatto semplice. Sono 21 i film presentati per ottenere la designazione italiana nella categoria International Feature Film Award, quella riservata al Miglior film internazionale, e nell'elenco compaiono alcuni dei nomi più importanti del nostro cinema. Da Nanni Moretti a Monica Guerritore, passando per Gabriele Muccino, Riccardo Milani, Andrea De Sica e Massimiliano Gallo: sarà uno di questi 21 titoli a essere scelto per rappresentare l'Italia nella prima fase della corsa alla statuetta.
Il film, interpretato da Jasmine Trinca e Louis Garrel e tratto dai racconti della raccolta Legami di Eshkol Nevo, ha segnato il ritorno del regista alla Mostra del Cinema di Venezia. Al centro della storia ci sono Greta e Matteo, due genitori il cui rapporto attraversa incontri, separazioni e diversi momenti della loro vita. In corsa c'è anche Anna, esordio alla regia cinematografica di Monica Guerritore, mentre Gabriele Muccino punta su Le cose non dette e Riccardo Milani su La vita va così.
L'elenco comprende inoltre Tre ciotole di Isabel Coixet, Gli occhi degli altri di Andrea De Sica, L'Estranea di Paolo Strippoli e Primavera di Damiano Michieletto. Tra i 21 compare anche Serpenti di Roberto De Paolis Maino, uno dei titoli italiani passati recentemente da Venezia, mentre Gioia Mia porta nella selezione Margherita Spampinato.
La lista completa dei film presentati è questa:
Anna, di Monica Guerritore
Controcorrente a Rebours, di Angelo Antonucci
Finale: Allegro, di Emanuela Piovano
Gioia Mia, di Margherita Spampinato
Gli occhi degli altri, di Andrea De Sica
I figli della scimmia, di Tommaso Landucci
Il Vangelo di Giuda, di Giulio Base
La grande paura di Hitler - Processo all'arte degenerata, di Simona Risi
La salita, di Massimiliano Gallo
La vita va così, di Riccardo Milani
Le bambine, di Valentina Bertani e Nicole Bertani
Le cose non dette, di Gabriele Muccino
L'Estranea, di Paolo Strippoli
Orfeo, di Virgilio Villoresi
Per te, di Alessandro Aronadio
Primavera, di Damiano Michieletto
Quasi Grazia, di Peter Marcias
Ritorno a Buenos Aires, di Marco Bechis
Serpenti, di Roberto De Paolis Maino
Succederà questa notte, di Nanni Moretti
Tre ciotole, di Isabel Coixet
Per essere ammessi alla selezione, i film dovevano aver avuto – o avere programmata – la loro prima distribuzione cinematografica qualificante tra il 1° ottobre 2025 e il 30 settembre 2026, in Italia o in un altro Paese che non fossero gli Stati Uniti e i loro territori. Il regolamento richiede inoltre almeno sette giorni consecutivi di proiezione pubblica in una sala cinematografica commerciale. Quest'anno c'è però anche una novità importante nel regolamento degli Oscar.
Questo significa che, in determinate circostanze, nella shortlist potrebbero comparire più film provenienti dallo stesso Paese, una possibilità espressamente prevista dalle nuove regole. Per conoscere il titolo scelto dall'Italia bisognerà comunque aspettare poco. Il 23 settembre il comitato ANICA voterà il film da inviare all'Academy. Da quel momento inizierà un percorso ancora piuttosto lungo: la shortlist per il Miglior film internazionale sarà annunciata il 15 dicembre 2026, mentre le nomination ufficiali arriveranno il 21 gennaio 2027. La 99ª edizione degli Academy Awards si terrà infine a Los Angeles il 14 marzo 2027.
Ventuno film, ma un solo posto nella selezione ufficiale italiana. E con Moretti e il suo Succederà questa notte, Guerritore, Muccino, Milani e alcuni dei titoli passati dai grandi festival nella stessa lista, la prima vera sfida degli Oscar 2027 si giocherà ancora prima di arrivare a Hollywood.