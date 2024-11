Paddington in Perù è già un successo

Pubblicazione: 11 novembre alle 17:26

Incassi da record per Paddington in Perù: il film diretto da Douglas Wilson ha infatti fatto il suo debutto nel Regno Unito e in Irlanda, registrando il migliore incasso dal 2021 per un film prodotto nel Regno Unito - il migliore, insomma, da No Time to Die. È anche il terzo miglior esordio dopo Deadpool & Wolverine e Inside Out 2.

Parliamo di un weekend da 9.65 milioni di sterline (11.6 milioni di euro) in tre giorni: è anche il miglior esordio di sempre di Studiocanal. Per fare un confronto, è una cifra superiore all'esordio di(8.9 milioni di sterline),(8.2 milioni) ma anche(8.8 milioni) e(8.7 milioni).

Il primo film aveva incassato, nel 2014, 5.1 milioni di sterline all'esordio, mentre il secondo film ne aveva incassati 8.2 milioni nel 2017. Un ottimo punto di partenza per quella che sarà, anche questa volta, una distribuzione a scaglioni nel corso dei prossimi mesi e che culminerà il 17 gennaio con l'uscita americana (il 16 in Italia).

Ricordiamo che i primi due film hanno incassato 600 milioni di dollari in tutto il mondo, dimostrando di avere un potenziale da veri blockbuster hollywoodiani.

Basato ancora una volta sulle storie per bambini di Michael Bond, il film vede Paddington ricevere una lettera dal Perù che lo informa della misteriosa scomparsa della sua amata zia Lucy dal rifugio nella giungla, la Casa per Orsi in Pensione. Con la famiglia Brown al seguito, inizia un’avventura che li porterà in un viaggio imprevisto attraverso la foresta pluviale amazzonica e fino alle cime delle montagne peruviane.

Il cast include Hugh Bonneville, Emily Mortimer, Julie Walters, Jim Broadbent, Imelda Staunton, Carla Tous, Madeleine Harris, Samuel Joslin, Olivia Colman, Antonio Banderas e Ben Whishaw.