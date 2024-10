Il padrino, Al Pacino ricorda la prima, bizzarra, conversazione con Marlon Brando: "Mangiava pollo alla cacciatora, le mani erano coperte di salsa"

In un estratto della sua autobiografia Sonny Boy pubblicata dal Guardian, Al Pacino ha ricordato la sua prima, alquanto bizzarra, conversazione con Marlon Brando sul set del Padrino, cult del 1972 dove interpretano rispettivamente padre e figlio.

In realtà non volevo parlargli, pensavo non fosse necessario. Provavo un grande disagio al solo pensiero: "Devo pranzare con lui?”. ero così spaventato, caz*o. Era il più grande attore vivente del nostro tempo. Sono cresciuto con attori come lui, persone immense come Clark Gable e Cary Grant. Erano famosi quando la fama significava qualcosa, prima che perdesse valore. Ma Francis mi ha detto "devi farlo" e così ho fatto.

Dopo essergli stato presentato brevemente durante una cena con i membri cast, Pacino ha dovuto pranzare controvoglia con il famoso collega, su esplicita richiesta del regista Francis Ford Coppola:

Brando era seduto su un letto d'ospedale, io sull'altro. Mi faceva delle domande: "Da dove vengo? Da quanto tempo faccio l'attore?". Stava mangiando il pollo alla cacciatora con le mani, che erano ricoperte di salsa rossa. Anche la sua faccia lo era. E non sono riuscito a pensare ad altro per tutto il tempo. Qualunque fossero le sue parole, la mia mente era fissata su quello che vedevo davanti a me. Lui parlava, gorgogliando, gorgogliando, gorgogliando, gorgogliando, e io ero semplicemente ipnotizzato.

Cosa ne avrebbe fatto del pollo? Speravo che non mi chiedesse di buttarlo nella spazzatura per lui. Se n'è sbarazzato in qualche modo senza alzarsi. Mi ha guardato con aria interrogativa, come per chiedermi: “A che cosa stai pensando?”. Mi chiedevo: “Che cosa farà con le mani? Devo prendergli un tovagliolo?”. Prima che potessi farlo, ha steso entrambe le mani sul letto bianco dell'ospedale e ha imbrattato le lenzuola di salsa rossa, senza nemmeno pensarci, e ha continuato a parlare.

Ho pensato: “È così che si comportano le star del cinema? Possono fare qualsiasi cosa”. Quando il pranzo è finito, Marlon mi ha guardato con quei suoi occhi dolci dicendomi: “Ragazzo, andrà tutto bene”. Mi hanno insegnato a essere educato e riconoscente, quindi probabilmente gli ho solo detto grazie. Ero troppo spaventato per dire qualcosa. Avrei dovuto dire: “Puoi definire ‘tutto bene’?”.