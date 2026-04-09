Paradise: la serie del momento avrà una terza stagione? Arrivano i primi aggiornamenti

Pubblicazione: 09 aprile alle 16:12

È raro vedere una serie ripartire così velocemente, ma Paradise ha appena riscritto le regole. A solo una settimana dal finale della seconda stagione, le riprese del nuovo capitolo sono già iniziate. Un segnale fortissimo, che conferma quanto il progetto sia solido e pianificato. A rendere tutto ancora più interessante è l’entusiasmo di Stephen King, che ha definito la serie “rara” nel panorama televisivo. E ora, con la stagione 3 già in lavorazione, il viaggio entra nella sua fase più decisiva.

La notizia è arrivata direttamente da, creatore della serie, che ha annunciato l’inizio delle riprese con un semplice ma significativo “S3. Let’s go”. Insieme al messaggio, è stata condivisa anche una prima immagine: il protagonista, interpretato da, seduto a un tavolo di legno mentre osserva attentamente un foglio, con sua moglie(Enuka Okuma) alle sue spalle. Un dettaglio visivo che racconta già molto.

L’ambientazione infatti cambia: non più il bunker tecnologico e controllato delle prime stagioni, ma una semplice casa in superficie. Questo suggerisce che la terza stagione esplorerà ancora di più il mondo esterno, dopo gli eventi decisivi del finale precedente, ampliando la scala della storia.

La rapidità con cui la produzione è ripartita non è casuale. Le sceneggiature erano già pronte prima ancora che la seconda stagione terminasse, e Hulu aveva già rinnovato la serie in anticipo. Fogelman aveva inoltre promesso un’uscita annuale, mantenuta perfettamente: la seconda stagione è arrivata un anno dopo la prima, e la terza dovrebbe debuttare nei primi mesi del 2027.

Questo approccio, sempre più raro nel, garantisce continuità narrativa e qualità, evitando lunghe pause che spesso. Ed è proprio questa coerenza che ha conquistato anche, noto per il suo spirito critico molto selettivo.

Lo scrittore ha elogiato apertamente la serie, sottolineando come la seconda stagione sia addirittura migliore della prima. Ha apprezzato in particolare la solidità della storia, la qualità della recitazione e soprattutto i dialoghi, definiti “taglienti” e privi di cliché. Un riconoscimento importante, rafforzato dal confronto con Lost, considerata una delle serie più influenti di sempre.

Sterling K. Brown in Paradise - Fonte: Hulu

Per chi non conosce la trama, Paradise segue Xavier Collins, agente dei servizi segreti, che vive in una comunità apparentemente perfetta. Ma tutto cambia quando il presidente viene trovato morto e si scopre che quella realtà è in realtà un bunker sotterraneo. Da lì, la serie si evolve in un thriller fantascientifico ricco di colpi di scena, con elementi sempre più complessi come flashback, possibili viaggi nel tempo e suggestioni legate al multiverso.

La seconda stagione ha già ampliato l’orizzonte narrativo portando Xavier in superficie alla ricerca della moglie. La terza continuerà su questa linea, approfondendo le conseguenze di quanto accaduto e spingendo ancora oltre i confini della storia. Un elemento fondamentale è che la serie è stata pensata fin dall’inizio come una trilogia narrativa. Non ci saranno allungamenti artificiali: la terza stagione sarà l’atto finale, quello in cui tutti i misteri dovranno trovare risposta.

Torneranno anche molti personaggi chiave, tra cui Thomas Doherty, Krys Marshall, Sarah Shahi e altri membri del cast. Inoltre, considerando l’uso frequente di flashback e possibili linee temporali alternative, è probabile rivedere anche volti che sembravano ormai fuori dalla storia.

In un panorama televisivo spesso incerto e frammentato, Paradise rappresenta un caso particolare: una serie che sa dove vuole andare, che mantiene le promesse e che riesce a crescere stagione dopo stagione. E proprio per questo, il fatto che sia già ripartita dice una cosa molto chiara: il finale non sarà improvvisato, ma costruito con precisione.