Paradise: come si svilupperà la relazione tra i due personaggi principali della stagione 2? Risponde l'attore protagonista

Pubblicazione: 24 febbraio alle 12:43

Da qualche giorno, ha debuttato su Disney+ la stagione 2 di Paradise, serie thriller con Sterling K. Brown. I primi tre episodi della nuova annata hanno introdotto un nuovo personaggio, che assume subito un ruolo centrale ma non ancora del tutto chiaro, argomento su cui è recentemente intervenuto Brown. Non proseguite la lettura se non siete in pari e non volete incappare in SPOILER.

Facciamo un passo indietro. La prima stagione si svolge tre anni dopo un evento apocalittico che ha spazzato via tutta la vita umana sulla Terra, ad eccezione di una piccola comunità che ora vive in un bunker sotterraneo in Colorado. Le vicende seguono l'agente Xavier Collins che indaga sull'omicidio del Presidente degli Stati Uniti., Annie (Shailene Woodley) alla ricerca del suo amante scomparso e padre di suo figlio, Link (Thomas Doherty). Ad un certo punto, s(Sterling K. Brown).

Come si svilupperà la relazione tra i due personaggi? Mentre i fan fantasticano su un possibile romance, in un'intervista a Deadline, l'interprete di Xavier ha spiegato il suo punto di vista:

"Quello che mi piace, e non abbiamo la possibilità di esplorare abbastanza queste tipo di relazione sullo schermo, nonostante stiano diventando sempre più frequenti, è che si tratta di un rapporto puramente platonico tra un uomo e una donna, il fatto che possano essere amici e aiutarsi a vicenda nei momenti molto difficili, senza che ci sia necessariamente qualcos'altro" - Sterling K. Brown.

"È interessante perché lei è molto cauta, per ovvie ragioni: il mondo che conosceva è finito. È incinta e sola e deve sopravvivere. Il mondo è in uno stato di sopravvivenza. E questo significa prendersi cura di se stessi. La accolgo per un po', e poi, non appena starà bene, potrà tornare alle tue faccende, ma potrà essermi d'aiuto. [Mi dice:] Tu conosci questo posto a Denver; anche il mio amico, il padre di mio figlio, è andato là. [Mi chiedi:] Portami da lui. Quindi ha bisogno di qualcosa da me. Io ho bisogno di qualcosa da lei. E così c'è un accordo reciproco: [inizialmente] non siamo amici, ma possiamo esserci utili a vicenda, e poi lentamente [la relazione] si evolve in [qualcosa di più]" - Sterling K. Brown.

Poi aggiunge:

Creata da Dan Fogelman (This is Us) Paradise è stata acclamata da pubblico e critica. Nel cast anche Julianne Nicholson, James Marsden e Sarah Shahi. La seconda stagione, composta da otto episodi, dopo il debutto va ora in onda con una puntata a settimana su Disney+.