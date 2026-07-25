Paramount e Warner Bros., la maxi fusione si ferma: il processo antitrust può far saltare l'accordo

Pubblicazione: 25 luglio alle 08:45

La fusione del secolo nel mondo dell'intrattenimento ha subito una brusca frenata. Paramount Skydance ha raggiunto un accordo con una coalizione di procuratori generali di 12 stati americani per posticipare la chiusura della mega-operazione con Warner Bros. Discovery fino a dopo un processo antitrust. L'intesa, depositata venerdì presso il tribunale federale, stabilisce che la transazione da 111 miliardi di dollari non potrà essere finalizzata prima di cinque giorni dopo la conclusione del processo o del 1° giugno 2027, a seconda di quale evento si verifichi per primo.

Non è ancora stata fissata una data per il processo,. Una battuta d'arresto significativa per un'operazione che avrebbe ridisegnato completamente il panorama dell'industria cinematografica e televisiva americana, creando un colosso in grado di competere con i giganti dello streaming come Netflix e Disney. La coalizione degli stati, guidata dalla California, aveva ottenuto all'inizio della settimana, in attesa della decisione su una mozione per un'ingiunzione preliminare.

Le accuse sono pesanti: secondo i procuratori generali, l'operazione ridurrebbe la concorrenza sia nel mercato televisivo via cavo che in quello cinematografico, danneggiando consumatori e creativi. "Fermare questa fusione mentre il nostro caso procede è una vittoria critica nei nostri sforzi per far rispettare la legge e proteggere le industrie cinematografiche e televisive", ha dichiarato Letitia James, procuratrice generale di New York. "Non vedo l'ora di continuare la nostra causa per bloccare questa fusione illegale".

The Paramount and Warner Bros merger is officially on hold.



The merger will not move forward until June 1, 2027 OR until the courts provide a ruling on the lawsuits facing the merger. pic.twitter.com/WDLiqVGUqO — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 24, 2026

L'opposizione alla fusione non è arrivata solo dalle istituzioni. Norm Eisen, co-fondatore del Democracy Defenders Fund e membro della campagna #BlocktheMerger, ha salutato l'accordo come una vittoria dell'opposizione popolare.

"Gli Ellison credevano che la loro relazione con il presidente Trump li avrebbe aiutati a far passare un accordo disastroso che minacciava la democrazia, la libertà creativa e il giornalismo indipendente. Noi della campagna #BlocktheMerger abbiamo contribuito a dimostrare che si sbagliavano. Questa resistenza collettiva sta cambiando le sorti della partita". - Norm Eisen

"Questo è il modo più veloce e chiaro per dimostrare che questa transazione è positiva per la concorrenza, positiva per i consumatori e positiva per i creativi, una conclusione a cui sono già giunte dozzine di autorità della concorrenza in tutto il mondo. Le definizioni di mercato dei querelanti non hanno alcun rapporto con le realtà del mercato odierno e non possono resistere a un esame approfondito. Non vediamo l'ora di dimostrare il nostro caso in tribunale". - Un portavoce di Paramount

Paramount e Warner Bros., fonte: Paramount

Paramount aveva inizialmente richiesto un'udienza di tre giorni sulla, ma gli stati si erano opposti, sostenendo di aver bisogno di più tempo per. Gli stati avrebbero dovuto presentare la loro mozione giovedì sera, ma hanno sospeso i tempi mentre le due parti discutevano una via d'uscita dalla situazione di stallo. In una dichiarazione ufficiale, l'azienda ha descritto l'accordo come "una vittoria significativa". "L'accordo di oggi è una vittoria significativa perché il risultato è esattamente ciò che abbiamo cercato fin dall'inizio: un percorso diretto verso un processo basato sulle prove",

Un'udienza era stata programmata per il 3 agosto presso il tribunale federale di Oakland, durante la quale le due parti avrebbero dovuto discutere la mozione di ingiunzione. Quell'udienza è stata cancellata. Anche la Writers Guild of America aveva presentato una propria mozione per un'ingiunzione all'inizio della settimana, anch'essa prevista per il 3 agosto. Quella mozione è stata ritirata, dato che Paramount ha di fatto concesso che non chiuderà l'accordo fino a una determinazione sui meriti delle accuse antitrust.

Le parti hanno anche concordato di presentare entro il 31 luglio una stipulazione congiunta sulle rispettive posizioni riguardo alla programmazione del processo. Un dettaglio cruciale: Paramount era ansiosa di chiudere l'operazione prima del 30 settembre, data a partire dalla quale l'azienda inizierà a pagare una "ticking fee" di 7 milioni di dollari al giorno agli investitori di Warner Bros. Gli stati avevano precedentemente proposto di tenere il processo ad aprile 2027.

In altre parole, ogni giorno di ritardo oltre quella scadenza costerà a Paramount una cifra astronomica. Una penale studiata proprio per incentivare la chiusura rapida dell'accordo, che ora si trasforma in un'arma a doppio taglio, visto che se il processo dovesse effettivamente tenersi nella primavera del 2027, come suggerito dagli stati, Paramount potrebbe trovarsi a pagare centinaia di milioni di dollari in commissioni prima ancora di sapere se la fusione potrà andare in porto.

Paramount, fonte: Paramount

La posta in gioco va ben oltre i numeri finanziari, poiché la fusione tra Paramount e Warner Bros. Discovery rappresenterebbe una concentrazione senza precedenti nel settore dell'intrattenimento, unendo sotto un unico ombrello studi cinematografici leggendari, reti televisive storiche e piattaforme streaming in rapida crescita. Da una parte ci sono i cataloghi di film e serie che hanno fatto la storia di Hollywood, dall'altra la capacità produttiva e distributiva per competere nell'era dello streaming globale.

È proprio questa concentrazione di potere a preoccupare le autorità americane. Secondo i procuratori generali, unire Paramount Skydance e Warner Bros. Discovery significherebbe ridurre la concorrenza in settori chiave come il cinema, la televisione e lo streaming, con possibili ripercussioni sui consumatori e sulle opportunità per autori, registi e produttori indipendenti. Una posizione che, però, si scontra con quella di altri regolatori, visto che appena poche ore fa l'Unione Europea ha dato il via libera all'operazione, ritenendo che la fusione non sollevi criticità tali da compromettere la concorrenza nel mercato europeo.