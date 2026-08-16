Paramount può comprare Warner Bros.: arriva il via libera globale, ma resta ancora un grosso ostacolo

Pubblicazione: 16 agosto alle 09:15

La più grande fusione nella storia dell'intrattenimento moderno si trova in una situazione paradossale e decisamente interessante. Paramount e Warner Bros. Discovery hanno ottenuto l'approvazione di 68 paesi in tutto il mondo per completare il loro accordo da 111 miliardi di dollari, ma un solo ostacolo impedisce la conclusione dell'operazione: una causa intentata da 12 procuratori generali statali americani, guidati dalla California.

Nelle scorse ore ilè diventato l'ultimo paese a dare il, segnando un traguardo che sembrava impossibile solo un anno fa. Ledi quasi settanta giurisdizioni hanno esaminato l'operazione in modo indipendente e approfondito, arrivando tutte alla stessa conclusione: si tratta di, vantaggioso per i consumatori e per i lavoratori del settore., ha espresso gratitudine per le approvazioni globali ma non ha nascosto la frustrazione per l'impasse americana.

Nel suo comunicato, Ellison ha sottolineato come "nonostante questo schiacciante consenso globale, il contenzioso intentato dallo stato della California e da altri 11 procuratori generali statali rimanga l'ultimo ostacolo per completare una combinazione che creerà un concorrente più forte con maggiore capacità di investire in contenuti premium". La situazione ha creato spaccature profonde all'interno di Hollywood, in particolare tra i sindacati del settore. Alcune organizzazioni spingono per un accordo che preveda rigidi decreti di consenso, mentre altre, come la Writers Guild of America, chiedono un blocco totale dell'operazione.

I loghi di Parmount e Warner Bros., fonte: Paramount

Questa divisione riflette ansie profonde sul futuro dell'industria: da un lato c'è chi teme il consolidamento del potere nelle mani di pochi colossi, dall'altro chi vede nella fusione l'unica possibilità di competere con i giganti dello streaming come Netflix e Disney. Anche la classe politica californiana si trova in una posizione delicata. Il governatore Gavin Newsom starebbe lavorando dietro le quinte per favorire un accordo, consapevole che la posta in gioco va oltre il semplice affare aziendale. Xavier Becerra, probabile successore di Newsom, ha espresso sostegno per un compromesso, segno che le pressioni economiche e occupazionali stanno pesando sulle decisioni politiche.

non ha esitato a giocare la carta della minaccia, dichiarando che, con Texas, Tennessee o Georgia come possibili destinazioni. Ma molti analisti del settore considerano questa mossa: gestire un'azienda dell'intrattenimentopresenterebbe sfide logistiche e creative quasi insormontabili. Tuttavia, la minaccia ha certamente aumentato la pressione sui procuratori generali.

Nel suo comunicato, Paramount ha messo in evidenza i costi crescenti di questo stallo. L'azienda parla di "otto mesi aggiuntivi di ritardo ingiustificato" che comporteranno spese legali, penali contrattuali e interruzioni operative. Per una società con numerosi stakeholder, inclusi fondi pensione statali, questi costi non sono trascurabili e potrebbero compromettere la solidità finanziaria dell'entità combinata nel lungo termine.

Paramount+, fonte: Paramount

Paramount si è detta disponibile a offrire impegni e concessioni per superare l'impasse, proprio come ha fatto con i regolatori di 68 paesi. La compagnia ha invitato i procuratori generali a negoziare "in buona fede", suggerendo che esistono margini per trovare un terreno comune. Quali potrebbero essere questi impegni rimane un mistero, ma potrebbero includere garanzie sull'occupazione, limiti ai licenziamenti o vincoli sulle politiche di prezzo per i consumatori.

La fusione tra Paramount e Warner Bros. Discovery rappresenterebbe un riassetto epocale del panorama mediatico globale. L'entità combinata controllerebbe un catalogo immenso di proprietà intellettuali, dai franchise cinematografici alle serie televisive più amate, dai canali via cavo alle piattaforme streaming. La domanda che attraversa Hollywood è se un mercato dominato da pochi giganti possa ancora offrire spazio a voci indipendenti, progetti rischiosi e innovazione autentica. Una domanda a cui i procuratori generali stanno cercando di rispondere attraverso i tribunali, mentre il resto del mondo sembra aver già dato la sua risposta.