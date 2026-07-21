Paramount-Warner Bros., il tribunale congela la fusione: la battaglia antitrust entra nel vivo

Pubblicazione: 21 luglio alle 09:00

Un giudice federale ha ordinato lunedì 20 luglio 2026 una sospensione temporanea della fusione tra Paramount e Warner Bros, accogliendo le richieste di una coalizione di dodici stati americani guidati dalla California. La decisione, che arriva dopo un'intensa udienza tenutasi venerdì mattina, rappresenta una prima vittoria significativa per chi teme che questa operazione da 111 miliardi di dollari possa soffocare la concorrenza, far lievitare i prezzi e ridurre l'offerta di contenuti per il pubblico.

Ladel tribunale distrettuale federale per il distretto settentrionale della California a Oakland ha concesso, che potrebbe essere estesa fino a 28 giorni.aveva già accettato di non chiudere la transazione prima del 22 luglio, ma questa mossa legale alza significativamente la posta in gioco. Nella sua ordinanza, la giudice ha scritto che gli stati querelanti hanno dimostrato che esistono "serie questioni sui meriti del caso" che giustificano

Ma cosa c'è realmente in ballo? Gli stati accusano la fusione di violare le leggi antitrust federali, sostenendo che danneggerebbe la concorrenza in due mercati chiave: quello dei canali via cavo e quello della distribuzione cinematografica nelle sale. Unire due dei tre principali programmatori via cavo e due dei cinque maggiori distributori cinematografici creerebbe un gigante capace di dettare condizioni al mercato, con conseguenze dirette su prezzi e varietà di contenuti disponibili.

A judge has ordered a temporary halt to the Paramount-Warner Bros. merger:



• A state coalition argued the merger would violate federal antitrust law, leading to higher prices and fewer movies and TV shows



• If the deal has not closed by Sept. 30, Paramount will start to owe… pic.twitter.com/Hq0V7oIgRe — Variety (@Variety) July 20, 2026

Rob Bonta, procuratore generale della California, ha accolto la decisione del giudice come "una prima vittoria critica nel nostro caso per assicurarci che questa megafusione non veda mai la luce del giorno". Nelle sue dichiarazioni, Bonta ha sottolineato come la storia insegni che quando poche persone concentrano grande potere su mercati centrali per la vita degli americani, il risultato è sempre lo stesso: meno opportunità per più persone e prodotti e servizi peggiori per tutti. L'obiettivo della coalizione di stati è preservare un mercato libero e competitivo e un'industria cinematografica e televisiva fiorente che serva sia i creativi che il pubblico.

Paramount ha risposto affermando di essere "grata per il rapido provvedimento del tribunale sulla mozione per l'ingiunzione cautelare temporanea". Un, come l'accordo sui tempi che erano disposti a sottoscrivere, preserva lo status quo mentre. L'azienda si dice fiduciosa che le prove dimostreranno come gli argomenti antitrust dei procuratori generali degli stati siano privi di merito, poiché i mercati allegati e le presunte conseguenze anticoncorrenziali

La posizione di Paramount si basa su alcuni argomenti chiave. L'azienda sostiene che il mercato cinematografico è oggi più competitivo e dinamico di quanto il caso degli stati faccia apparire, citando il successo di nuovi entranti come A24 e Amazon MGM. Quanto al mercato via cavo, Paramount argomenta che è in declino strutturale e che quindi il tribunale non dovrebbe affidarsi alle stime di concentrazione di mercato degli stati. Inoltre, l'azienda presenta la fusione come pro-competitiva perché creerebbe un rivale più forte nel mercato dello streaming contro player dominanti come Netflix e Amazon.

Paramount+, fonte: Paramount

Tuttavia, la giudice Martinez-Olguin ha respinto in una nota a piè di pagina proprio questo argomento delle efficienze nel mercato streaming. Ha scritto che i tribunali hanno espressamente e ripetutamente rigettato la difesa secondo cui una fusione contestata produrrebbe efficienze economiche accessorie alla concorrenza nel mercato rilevante. In altre parole, non si possono compensare danni competitivi in un mercato con benefici in un altro mercato diverso.

Nei casi antitrust, l'ingiunzione preliminare è spesso l'intera partita. Se non viene concessa, l'accordo può concludersi e diventa quasi impossibile annullarlo successivamente. Ma se viene concessa, l'accordo tende a sfumare prima ancora che il caso sottostante possa andare a processo. Paramount ha spinto per un'udienza sull'ingiunzione con testimoni dal vivo e spera di ottenere una decisione entro l'inizio di settembre. Il timing è cruciale: se l'accordo non si chiude entro il 30 settembre, Paramount inizierà a dover pagare milioni di dollari al giorno agli investitori di Warner Bros.

Durante l'udienza di venerdì, la giudice Martinez-Olguin aveva già anticipato l'esito della decisione, suggerendo che Paramount aveva ammesso di non subire danni da una pausa temporanea. Jeffrey Kessler, l'avvocato di Paramount, aveva offerto di stipulare che la transazione non si sarebbe chiusa per un massimo di 30 giorni in attesa di un'udienza sulla mozione per l'ingiunzione. La giudice ha fissato l'udienza sull'ingiunzione preliminare per il 3 agosto, anche se questa data potrebbe essere rinviata se le parti concordano.

Warner Bros., fonte: Warner Bros.

La coalizione di stati ha presentato una mozione per l'ingiunzione cautelare temporanea e cerca anche un'ingiunzione preliminare, che bloccherebbe la fusione fino a quando il giudice non si pronunci sui meriti della causa degli stati. L'ingiunzione cautelare di 14 giorni può essere estesa fino a 28 giorni, mantenendo separate Paramount e Warner Bros mentre continuano a operare come compagnie separate e vitali in competizione nel mercato. La decisione del giudice Martinez-Olguin ha evidenziato come l'equilibrio delle questioni equitative, combinato con il vitale interesse pubblico nell'applicazione delle leggi antitrust, propenda nettamente a favore della misura cautelare richiesta.

Paramount e Warner Bros continueranno a operare come compagnie separate e vitali in competizione nel mercato mentre attendono che il tribunale giudichi il caso. Il procuratore generale Bonta ha concluso le sue dichiarazioni con una metafora eloquente: "Abbiamo il serbatoio pieno, la legge dalla nostra parte, e non vediamo l'ora di continuare a presentare il nostro caso". Una dichiarazione di guerra, in sostanza, che preannuncia una battaglia legale lunga e complessa. Da una parte, la visione di un'industria che si consolida per sopravvivere nell'era digitale. Dall'altra, la difesa di un mercato competitivo che garantisca varietà e accessibilità.

Nelle prossime settimane, mentre i legali di entrambe le parti prepareranno le loro argomentazioni per l'udienza del 3 agosto, con gli avvocati di Paramount che hanno già respinto al mittente le accuse, l'industria dell'intrattenimento trattiene il fiato. La posta in gioco non riguarda solo due aziende, ma il futuro assetto di un settore che plasma la cultura popolare globale e che, in ultima analisi, determina quali storie verranno raccontate e chi avrà il potere di raccontarle.