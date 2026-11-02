Patrick Stewart salvò Green Room dalla cancellazione: il suo gesto cambiò per sempre la vita del regista

Pubblicazione: 02 novembre alle 08:45

Patrick Stewart ha lasciato un'eredità che va ben oltre Star Trek e gli X-Men, e nelle ore successive alla sua scomparsa continuano a emergere racconti che mostrano quanto il celebre attore britannico fosse apprezzato anche dietro le quinte. Uno dei più sorprendenti riguarda Green Room, il thriller horror del 2015 diretto da Jeremy Saulnier, nel quale Stewart interpretava uno dei personaggi più inquietanti della sua carriera. A distanza di oltre dieci anni, il regista ha infatti rivelato un dettaglio che fino a oggi pochi conoscevano: senza l'intervento dell'attore, il film avrebbe rischiato seriamente di non essere mai realizzato. Un gesto che, secondo Saulnier, avrebbe cambiato anche il suo futuro professionale.

Il racconto è arrivato duranteorganizzata il 30 ottobre 2026 all'Alamo Drafthouse di Los Angeles, per celebrare il decimo anniversario del film. Un appuntamento che ha assunto un significato particolarmente emozionante dopo la morte di, scomparso il 28 ottobre all'età di 86 anni. Jeremy Saulnier, che inizialmente avrebbe dovuto approfittare dell'evento per promuovere il suo prossimo film,, ha deciso di dedicare il proprio intervento al ricordo dell'attore. E davanti agli spettatori ha raccontato una vicenda risalente ai giorni più difficili della produzione di

All'epoca, il regista aveva già ottenuto una certa attenzione grazie a Blue Ruin, il thriller indipendente del 2013 che gli aveva permesso di farsi conoscere nel panorama cinematografico internazionale. Green Room avrebbe rappresentato un passo importante nella sua carriera, con una produzione più ambiziosa e un cast nel quale figuravano Anton Yelchin, Imogen Poots, Alia Shawkat e Joe Cole. Ma proprio quando il progetto sembrava finalmente pronto a partire, la produzione si trovò davanti a un problema potenzialmente insormontabile. La costruzione delle scenografie era già cominciata e i preparativi procedevano, ma mancava ancora un interprete per uno dei ruoli fondamentali: Darcy Banker, il proprietario di un locale frequentato da estremisti neonazisti e principale antagonista della storia.

Patrick Stewart in Green Room, fonte: A24

Un personaggio decisivo per l'intero film, perché rappresenta la minaccia attorno alla quale si sviluppa gran parte della tensione. Senza un attore adatto, il progetto rischiava di fermarsi prima ancora di arrivare alla fase più importante delle riprese. Saulnier ha ricordato che la situazione era diventata talmente complicata da spingerlo a considerare la possibilità di interrompere tutto e smantellare le scenografie già realizzate. “Eravamo nei guai ed eravamo vicini alla chiusura”, ha raccontato il regista, ricordando quanto fossero diventate concrete le difficoltà produttive. Proprio in quel momento, però, accadde qualcosa che nessuno si aspettava.

manifestò improvvisamente, nonostante si trattasse di una produzione indipendente molto distante dai grandi franchise che avevano contribuito a renderlo famoso in tutto il mondo. Per Saulnier fu una sorpresa incredibile. Il regista non aveva mai immaginato di poter coinvolgere un interprete di quel calibro, soprattutto considerando le dimensioni del progetto e le opportunità professionali alle quali. Nel giro di circa una settimana, i due ebbero una conversazione telefonica e l'attore accettò di interpretare Darcy Banker. La sua adesione permise alla produzione di ottenere il via libera necessario per proseguire, evitando così che il film venisse abbandonato.

Saulnier ha descritto quel momento come un'autentica svolta, spiegando che Stewart era arrivato quasi dal nulla, scegliendo di partecipare a un progetto che sembrava ormai destinato a fermarsi. Il regista ha quindi pronunciato una frase particolarmente significativa: “Patrick Stewart è il motivo per cui posso ancora fare film”. Parole che raccontano quanto quell'esperienza abbia inciso sul suo percorso professionale. Per Saulnier, infatti, l'arrivo della star britannica non rappresentò soltanto la soluzione a un problema di casting, ma una dimostrazione di fiducia nei confronti della sua visione artistica. E c'è un altro aspetto che rende la vicenda ancora più interessante.

Patrick Stewart in Green Room, fonte: A24

Stewart accettò un ruolo completamente diverso dai personaggi ai quali il grande pubblico era abituato. Dopo aver interpretato il capitano Jean-Luc Picard in Star Trek e il Professor Charles Xavier nella saga degli X-Men, l'attore si trasformò in un uomo freddo, manipolatore e spietato, capace di controllare un gruppo di estremisti violenti. Green Room racconta infatti la storia degli Ain't Rights, una giovane band punk che, dopo essersi esibita in un locale isolato, assiste involontariamente a un omicidio. I musicisti si ritrovano così intrappolati all'interno dell'edificio, mentre Darcy Banker cerca di gestire la situazione attraverso i membri del gruppo neonazista che controlla.

Il film costruisce una tensione crescente, trasformando uno spazio apparentemente ordinario in un luogo dal quale diventa sempre più difficile uscire vivi. La presenza di, proprio perché il pubblico era abituato ad associarlo a personaggi autorevoli, saggi e generalmente positivi. Ma, come ha raccontato Saulnier, il contrasto tra il personaggio e l'attore non avrebbe potuto essere più grande. Sul set, infatti, Stewart si dimostrò un professionista estremamente disponibile, capace di instaurare un rapporto positivo con il resto del cast e di rispettare pienamente il lavoro del regista. “Era un vero gentiluomo, una guida molto gentile per tutto il nostro cast”, ha ricordato Saulnier, sottolineando come la notorietà dell'attore non si fosse mai trasformata in un atteggiamento arrogante.

Il cineasta ha poi condiviso un aneddoto particolarmente divertente, legato a una piccola modifica che Stewart desiderava apportare alla sceneggiatura. Durante le riprese, l'attore si avvicinò al regista spiegandogli di apprezzare molto il copione, ma di voler aggiungere qualcosa a una scena. Saulnier ha ammesso di essersi immediatamente preoccupato. Quando una star di quel livello chiede di intervenire sulla sceneggiatura, infatti, il timore è che possa voler modificare dialoghi, situazioni o intere sequenze. In questo caso, però, la richiesta di Patrick Stewart era decisamente più semplice del previsto.

Patrick Stewart in Green Room, fonte: A24

L'attore voleva soltanto aggiungere un'imprecazione in un momento preciso, mentre la macchina da presa si avvicinava al suo personaggio. “Voleva semplicemente dire 'Fuck!'”, ha ricordato divertito il regista. Saulnier gli concesse immediatamente il permesso, rendendosi conto che Stewart aveva compreso perfettamente l'atmosfera del film e il tipo di personaggio che stava interpretando. Un episodio apparentemente insignificante, ma che secondo il cineasta dimostrava quanto l'attore fosse coinvolto nel progetto e quanto fosse attento anche ai dettagli più piccoli. Durante la proiezione commemorativa, Saulnier ha invitato gli spettatori ad applaudire proprio quel momento, trasformando una semplice battuta in un piccolo omaggio alla memoria di Stewart. Il regista ha però aggiunto anche una precisazione ironica, ricordando che l'attore non avrebbe certamente voluto vedere il pubblico parteggiare per i neonazisti rappresentati nella storia.

“Applauditelo, festeggiatelo, ma qualunque cosa facciate, non tifate per i nazisti”,, attribuendo idealmente questo messaggio allo stesso Stewart. Il racconto assume un significato ancora più importante considerando il percorso successivo del regista. Dopo Green Room, Jha continuato a lavorare nel cinema di genere, dirigendo film comee consolidando la propria reputazione come autore di thriller caratterizzati da tensione, violenza e personaggi moralmente complessi. Attualmente è impegnato anche nella realizzazione di Slayground, il progetto al quale stava lavorando proprio nei giorni della commemorazione. Guardando indietro,considera quindicome uno dei momenti decisivi della sua carriera. Senza quella telefonata e senza la disponibilità dell'attore a partecipare a una produzione indipendente, Green Room avrebbe potuto avere un destino completamente diverso.

Naturalmente, questo non significa che Stewart abbia finanziato personalmente il film o risolto tutti i problemi economici della produzione. Il suo contributo fondamentale fu accettare un ruolo particolarmente difficile in un momento nel quale la presenza di un interprete riconoscibile era diventata indispensabile per ottenere il via libera definitivo. Ed è proprio questo il retroscena che rende ancora più significativo il ricordo di Jeremy Saulnier. Mentre il mondo del cinema continua a salutare uno degli interpreti più amati di Star Trek e degli X-Men, emerge anche la storia di un attore che, accettando di partecipare a un piccolo thriller indipendente, contribuì a salvare un film dalla cancellazione e a cambiare la carriera del suo regista. Un gesto che racconta una parte meno conosciuta dell'eredità di Patrick Stewart: non soltanto i grandi personaggi interpretati sullo schermo, ma anche la fiducia concessa a chi stava ancora cercando di costruire il proprio futuro nel cinema.