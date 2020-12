La pellicola uscirà finalmente a Natale 2020 al cinema e su HBO Max negli Stati Uniti, ma prima che la Warner Bros. optasse per un’uscita ibrida per, il film con Gal Gadot ha avuto un mucchio di date d’uscita.

La pellicola, in realtà, era inizialmente prevista per dicembre 2019 ed era poi stata anticipata di sei settimane, a novembre 2019. La cosa diede non pochi problemi a Patty Jenkins, come raccontato dalla regista in un’intervista con il NY Times:

Non ho mai voluto farlo uscire in inverno. Ho discusso con lo studio perché avremmo dovuto uscire in estate 2020, ma così non avrebbero avuto un film grosso per il 2019. Ero nel bel mezzo della realizzazione di una serie limitata e tutto a un tratto annunciarono che avevano anticipato l’uscita di sette mesi, cosa che mi avrebbe dato molto meno tempo di realizzare il film rispetto a Wonder Woman. Dissi loro: “Ragazzi, perché non mi state garantendo di poter fare un bel film dandomi così tanta fretta?“.

Ne discutemmo per un anno intero, fui costretta rinunciare alla serie limitata girando solo due episodi e fare le corse per scrivere un trattamento di 80 pagine mentre giravo. Alla fine per fortuna slittò, perché sarebbe stato un film decisamente peggiore se fosse uscito all’epoca.