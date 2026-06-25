Paura sul set di Bentornati al Sud: incidente durante le riprese del nuovo film. Cosa è successo

Pubblicazione: 25 giugno alle 10:45

Le riprese di Bentornati al Sud, atteso ritorno di una delle commedie italiane più amate degli ultimi anni, sono state segnate da un incidente che ha creato momenti di preoccupazione tra le persone presenti sul set. L'episodio si è verificato durante le lavorazioni in Campania, dove la troupe è impegnata nella realizzazione del nuovo capitolo della saga cinematografica. La notizia si è rapidamente diffusa tra gli addetti ai lavori, attirando l'attenzione su una produzione particolarmente attesa dal pubblico.

Le riprese della pellicola, che vedono il grande ritorno sul grande schermo della straordinaria coppia comica formata danella suggestiva cornice della Campania. All'improvviso, però, un forte impatto ha allertato l'attenzione dei presenti. Inizialmente si è temuto il peggio per i protagonisti o per le figure più esposte davanti alla macchina da presa, date le dinamiche concitate del sinistro. I soccorsi sono stati immediati: lo staff medico presente sul set è intervenuto tempestivamente per stabilizzare la persona ferita, che è stata successivamente trasportata d'urgenza in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Solo in un secondo momento, con l'arrivo dei primi dettagli ufficiali, si è fatta chiarezza su chi fosse la vittima dell'incidente. A subire una brutta caduta non è stato uno degli attori del cast, bensì un tecnico specializzato della troupe cinematografica. L'uomo, che stava svolgendo le sue mansioni dietro le quinte, ha riportato la frattura scomposta di tibia e perone. Le prime notizie dall'ospedale confermano che, nonostante il forte dolore e la gravità della lesione ossea, il lavoratore non è in pericolo di vita. Dovrà comunque affrontare un delicato intervento chirurgico e un lungo periodo di riabilitazione prima di poter tornare a pieno regime.