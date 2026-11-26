Pubblicazione: 26 novembre alle 16:22

Il conto alla rovescia per Pechino Express 2027 è iniziato. Dopo l'annuncio dell'itinerario, che attraverserà Cile, Argentina e Brasile, e la presentazione delle coppie in gara, arriva un'altra conferma importante, sono stati ufficializzati i tre inviati che accompagneranno i viaggiatori nella nuova avventura sudamericana. Si tratta di Francesco Paolantoni, Chanel Totti e Guido Meda, tre volti già conosciuti dal pubblico del programma, pronti a tornare con ruoli diversi rispetto alle precedenti partecipazioni.

. L'attore napoletano è apparso con alle spalle un paesaggio sudamericano, facendo intuire di trovarsi già sul posto per le riprese. Nella scorsa edizione aveva partecipato come concorrente insieme a Biagio Izzo nella coppia Gli Spassusi, conquistando il pubblico con la sua ironia e la capacità di affrontare gli imprevisti con leggerezza.

Accanto a lui ci sarà Chanel Totti, vincitrice dell'ultima edizione insieme a Filippo Laurina nella coppia I Raccomandati. Dopo aver affrontato in prima persona le difficoltà del viaggio e aver conquistato il titolo, la figlia di Francesco Totti torna con una nuova responsabilità. La sua esperienza nel reality potrebbe rivelarsi preziosa per raccontare le sfide dei concorrenti, ai quali potrà offrire uno sguardo particolare, conoscendo già le dinamiche e le fatiche della competizione.

Il terzo inviato sarà Guido Meda, giornalista e telecronista sportivo che aveva già preso parte alla precedente edizione durante la tappa finale in Giappone. In quell'occasione aveva introdotto la celebre Guido Flag, un malus che aveva complicato il percorso dei viaggiatori. Il suo ritorno lascia spazio a nuove sorprese, resta da scoprire se riproporrà lo stesso espediente o se inventerà ulteriori prove per mettere alla prova le coppie. La sua energia e il suo stile di racconto aggiungeranno un'altra dimensione alla nuova avventura.

. I concorrenti dovranno affrontare lunghi spostamenti, autostop, difficoltà linguistiche e un budget limitato, immergendosi in culture e paesaggi molto diversi tra loro., contribuendo alle dinamiche di una gara che negli anni ha conquistato il pubblico proprio grazie all'equilibrio tra competizione e storie personali.

Le riprese sono già iniziate, come suggerisce la presenza di Paolantoni in Sudamerica, ma non è stata ancora comunicata la data di messa in onda di Pechino Express 2027. Restano da conoscere anche ulteriori dettagli sulla programmazione e sulla distribuzione della nuova edizione. Con Francesco Paolantoni, Chanel Totti e Guido Meda nel ruolo di inviati, il programma si prepara a una nuova avventura che punta a unire volti familiari, paesaggi spettacolari e sfide inedite.