Pechino Express 2027, un ospitante svela uno spoiler su Elisabetta e Marzia Gregoraci? “Vinceranno”
Un uomo che ha ospitato Elisabetta e Marzia Gregoraci durante Pechino Express 2027 pubblica alcune foto e rivela un dettaglio sui loro risultati. Ma è davvero uno spoiler?
Le riprese di Pechino Express 2027 sono ancora in corso, ma un episodio avvenuto durante il viaggio potrebbe aver già anticipato qualcosa di importante sul destino di una delle coppie più attese. Protagoniste della vicenda sono Elisabetta Gregoraci e sua sorella Marzia, impegnate nella nuova edizione del reality di Sky. A far discutere è stato un uomo che le ha accolte nella propria abitazione durante una tappa sudamericana e che, dopo aver condiviso alcune fotografie sui social, si è lasciato andare a una dichiarazione decisamente sorprendente. Le sue parole hanno immediatamente alimentato i sospetti: le due sorelle potrebbero essere tra le grandi protagoniste della competizione.
Nelle immagini Elisabetta e Marzia appaiono in cucina, impegnate ad aiutare i loro ospitanti nella preparazione della cena. Un momento di quotidianità che mostra un lato decisamente diverso della conduttrice, abituata ai palcoscenici televisivi e agli eventi mondani. Nel suo racconto, l'uomo ha spiegato di aver ricevuto la visita di due donne italiane molto conosciute, che gli avevano chiesto la possibilità di trascorrere la notte nella sua abitazione. Dopo aver accettato, tra loro sarebbe nata una bella amicizia e le due concorrenti gli avrebbero raccontato alcuni dettagli dell'avventura televisiva che stavano affrontando.
Ma è stata soprattutto la frase conclusiva del suo messaggio a catturare l'attenzione degli appassionati di Pechino Express. Burgos ha infatti scritto: “Sicuramente vinceranno perché hanno un ottimo punteggio”. Un'affermazione che sembra suggerire un andamento particolarmente positivo della gara per Elisabetta e Marzia Gregoraci, ma che richiede una precisazione fondamentale. Non esiste alcuna conferma che le due sorelle abbiano effettivamente vinto Pechino Express 2027, né che l'uomo fosse a conoscenza dei risultati delle tappe successive.
Per questo motivo, un contenuto condiviso spontaneamente da un abitante del luogo può finire per rivelare dettagli che la produzione avrebbe preferito mantenere segreti fino alla trasmissione delle puntate. Naturalmente, la pubblicazione delle fotografie non dimostra di per sé che siano state violate regole o accordi. Intanto, Pechino Express 2027 si prepara a portare i concorrenti lungo la cosiddetta Rotta dei due Oceani, un percorso che attraverserà Cile, Argentina e Brasile, dall'Oceano Pacifico fino all'Atlantico. Il nuovo viaggio sarà guidato ancora una volta da Costantino della Gherardesca e vedrà dieci coppie affrontare prove fisiche, difficoltà linguistiche e incontri con le popolazioni locali.
Oltre alle sorelle Gregoraci, nel cast figurano Rocco Siffredi con la moglie Rózsa Tassi, Benji e Fede, Andrew Howe con Tommaso Marino, Franceska Nuredini con Ginevra Festa e altre coppie provenienti dal mondo dello spettacolo, dello sport e dei social. Per Elisabetta Gregoraci, abituata a lavorare davanti alle telecamere, si tratta di una sfida molto diversa dalle precedenti esperienze televisive. Al suo fianco c'è Marzia, che ha costruito la propria carriera lontano dal mondo dello spettacolo e lavora nel settore immobiliare. Le due sorelle, molto legate ma caratterialmente differenti, dovranno imparare a collaborare anche nelle situazioni più complicate.