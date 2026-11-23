Pubblicazione: 23 novembre alle 19:41

Le riprese di Pechino Express 2027 sono ancora in corso, ma un episodio avvenuto durante il viaggio potrebbe aver già anticipato qualcosa di importante sul destino di una delle coppie più attese. Protagoniste della vicenda sono Elisabetta Gregoraci e sua sorella Marzia, impegnate nella nuova edizione del reality di Sky. A far discutere è stato un uomo che le ha accolte nella propria abitazione durante una tappa sudamericana e che, dopo aver condiviso alcune fotografie sui social, si è lasciato andare a una dichiarazione decisamente sorprendente. Le sue parole hanno immediatamente alimentato i sospetti: le due sorelle potrebbero essere tra le grandi protagoniste della competizione.

Tutto è cominciato con un post pubblicato su Facebook dache ha avuto modo di conoscere personalmentedurante le registrazioni. Come previsto dal regolamento del programma, i concorrenti devono trovare ospitalità presso le famiglie locali, affrontando ogni giorno la difficoltà di procurarsi un posto dove trascorrere la notte. Lesono riuscite a conquistare la fiducia dell'uomo, che ha accettato di accoglierle in casa. Quella che doveva essere una normale esperienza di ospitalità, tanto da convincere Burgos a raccontarla pubblicamente, accompagnando il messaggio con alcune fotografie.

Nelle immagini Elisabetta e Marzia appaiono in cucina, impegnate ad aiutare i loro ospitanti nella preparazione della cena. Un momento di quotidianità che mostra un lato decisamente diverso della conduttrice, abituata ai palcoscenici televisivi e agli eventi mondani. Nel suo racconto, l'uomo ha spiegato di aver ricevuto la visita di due donne italiane molto conosciute, che gli avevano chiesto la possibilità di trascorrere la notte nella sua abitazione. Dopo aver accettato, tra loro sarebbe nata una bella amicizia e le due concorrenti gli avrebbero raccontato alcuni dettagli dell'avventura televisiva che stavano affrontando.

Ma è stata soprattutto la frase conclusiva del suo messaggio a catturare l'attenzione degli appassionati di Pechino Express. Burgos ha infatti scritto: “Sicuramente vinceranno perché hanno un ottimo punteggio”. Un'affermazione che sembra suggerire un andamento particolarmente positivo della gara per Elisabetta e Marzia Gregoraci, ma che richiede una precisazione fondamentale. Non esiste alcuna conferma che le due sorelle abbiano effettivamente vinto Pechino Express 2027, né che l'uomo fosse a conoscenza dei risultati delle tappe successive.

Le sue parole potrebbero semplicemente rappresentareoppure un'impressione maturata dopo averle incontrate. Resta però curioso il riferimento al punteggio, che ha inevitabilmente acceso le discussioni sull'andamento di un'edizione ancora lontana dalla messa in onda. La vicenda solleva anche un'altra questione:può pubblicare fotografie e raccontare gli incontri avvenuti durante le registrazioni? A differenza dei partecipanti,, le persone che offrono un passaggio o un posto per dormire non sono necessariamente sottoposte agli stessi obblighi contrattuali.

Per questo motivo, un contenuto condiviso spontaneamente da un abitante del luogo può finire per rivelare dettagli che la produzione avrebbe preferito mantenere segreti fino alla trasmissione delle puntate. Naturalmente, la pubblicazione delle fotografie non dimostra di per sé che siano state violate regole o accordi. Intanto, Pechino Express 2027 si prepara a portare i concorrenti lungo la cosiddetta Rotta dei due Oceani, un percorso che attraverserà Cile, Argentina e Brasile, dall'Oceano Pacifico fino all'Atlantico. Il nuovo viaggio sarà guidato ancora una volta da Costantino della Gherardesca e vedrà dieci coppie affrontare prove fisiche, difficoltà linguistiche e incontri con le popolazioni locali.

Oltre alle sorelle Gregoraci, nel cast figurano Rocco Siffredi con la moglie Rózsa Tassi, Benji e Fede, Andrew Howe con Tommaso Marino, Franceska Nuredini con Ginevra Festa e altre coppie provenienti dal mondo dello spettacolo, dello sport e dei social. Per Elisabetta Gregoraci, abituata a lavorare davanti alle telecamere, si tratta di una sfida molto diversa dalle precedenti esperienze televisive. Al suo fianco c'è Marzia, che ha costruito la propria carriera lontano dal mondo dello spettacolo e lavora nel settore immobiliare. Le due sorelle, molto legate ma caratterialmente differenti, dovranno imparare a collaborare anche nelle situazioni più complicate.