Pubblicazione: 22 novembre alle 20:06

Perché la serie dedicata agli 883 si intitola proprio La leggendaria storia degli 883? La risposta non riguarda soltanto lo straordinario successo di Max Pezzali e Mauro Repetto, ma anche le incredibili voci che circolavano sui due musicisti negli anni Novanta. È stato proprio Sydney Sibilia, ideatore e regista di Hanno ucciso l'Uomo Ragno e Nord Sud Ovest Est, a raccontare che il progetto televisivo è nato anche dal desiderio di risolvere un mistero rimasto senza risposta per oltre trent'anni. Perché Mauro Repetto aveva lasciato gli 883 proprio quando il gruppo era all'apice della popolarità?

Una domanda apparentemente semplice, che nel corso degli anni ha alimentato racconti assurdi e leggende metropolitane. Con la conclusione di, il 20 novembre 2026 su Sky e NOW, il pubblico ha finalmente assistito alla versione televisiva della separazione tra Max e Mauro., perché rappresenta il punto d'arrivo di un percorso narrativo iniziato con la prima stagione nel 2024. Eppure, dietro la decisione di realizzare la serie, si nasconde una curiosità che molti spettatori potrebbero non conoscere.

Sydney Sibilia ha spiegato che il termine “leggenda” non è stato scelto semplicemente per celebrare gli 883, ma soprattutto per ricordare il mistero che aveva circondato la loro storia per decenni. In un'intervista rilasciata proprio sulle nostre pagine di BadTaste nell'ottobre 2024, durante la presentazione di Hanno ucciso l'Uomo Ragno, il regista aveva chiarito il significato di questa scelta. “Ci siamo detti: perché non raccontiamo la storia degli 883 che è leggendaria, nel senso della leggenda metropolitana, dal momento che nessuno sa come sia andata veramente!”, aveva dichiarato.

Nord Sud Ovest Est, fonte: Sky

Una spiegazione che cambia completamente il modo di interpretare il titolo della produzione Sky. La leggenda degli 883 nasce infatti anche da tutto quello che il pubblico non conosceva davvero di Max Pezzali e Mauro Repetto. Negli anni Novanta i due ragazzi di Pavia erano diventati famosissimi, conquistando le classifiche con canzoni che raccontavano le esperienze quotidiane di un'intera generazione. Il loro successo era ovunque: radio, televisione, videoclip e riviste musicali. Eppure, nonostante la popolarità, la vita privata e il rapporto tra i due componenti del gruppo rimanevano in gran parte sconosciuti.

La, quando Mauro Repetto decise improvvisamente di lasciare gli 883. Max Pezzali continuò a pubblicare musica con lo stesso nome, mentre il suo storico compagno si trasferì all'estero e scomparve progressivamente dalle apparizioni televisive. Per milioni di ascoltatori, Mauro era semplicemente sparito senza una spiegazione chiara. Oggi una separazione del genere provocherebbe immediatamente dichiarazioni sui social, interviste e discussioni tra i fan. All'epoca, invece, non esistevanoattraverso le quali gli artisti potessero comunicare direttamente con il pubblico.

E così, mentre gli 883 continuavano a conquistare le classifiche, le persone iniziarono a inventare spiegazioni sempre più fantasiose sull'assenza di Repetto. C'era chi sosteneva che fosse morto, chi raccontava che fosse diventato Baloo a Disneyland Paris e persino chi immaginava una relazione sentimentale tra Max e Mauro. Un'altra versione, ancora più bizzarra, attribuiva la separazione a un presunto innamoramento di Repetto per Andrew Ridgeley, storico componente degli Wham! insieme a George Michael. Naturalmente, si trattava di racconti privi di fondamento, diffusi attraverso il passaparola e alimentati dall'assenza di informazioni precise.

Nord Sud Ovest Est, fonte: Sky

Per Sibilia, però, proprio queste storie rappresentavano qualcosa di estremamente interessante dal punto di vista narrativo. In un'intervista, il regista aveva spiegato che la mitologia degli 883 si era costruita soprattutto attraverso ciò che le persone si raccontavano tra loro, trasformando una vicenda musicale in una vera leggenda metropolitana. E in una conversazione con Esquire, alla vigilia della seconda stagione, era tornato a sottolineare quanto fosse particolare il contesto degli anni Novanta.

Il pubblico, infatti, era abituato a considerare le canzoni più importanti delle vicende personali dei cantanti. Quando Mauro scomparve dal gruppo, molti continuarono semplicemente ad, senza ricevere una spiegazione dettagliata di quanto fosse accaduto. Solo con il passare del tempo quella domanda iniziò a: perché due amici che avevano conquistato tutto insieme avevano deciso di separarsi?

È proprio questa curiosità ad aver contribuito alla nascita della serie Sky. Sibilia ha raccontato di essersi riavvicinato alla musica degli 883 tra il 2018 e il 2019, riscoprendo i testi delle loro canzoni e rendendosi conto di quanto fosse ricco il mondo raccontato da Max e Mauro. A quel punto, l'idea di ricostruire la loro storia diventò sempre più concreta. Il regista e gli sceneggiatori iniziarono ad approfondire la vicenda attraverso i libri autobiografici di Max Pezzali, i racconti dei protagonisti e il materiale disponibile sull'epoca.

Nord Sud Ovest Est, fonte: Sky

Ma l'obiettivo non era realizzare un semplice documentario musicale, né limitarsi a riproporre i successi più famosi degli 883. Sibilia voleva raccontare soprattutto due ragazzi di provincia che inseguono un sogno apparentemente impossibile, riescono a realizzarlo e poi scoprono di desiderare cose differenti. Da questa intuizione nacque la struttura delle due stagioni. Hanno ucciso l'Uomo Ragno racconta l'incontro tra Max e Mauro e la loro incredibile ascesa, mentre Nord Sud Ovest Est mostra cosa succede quando il successo diventa realtà e i due amici devono decidere quale strada percorrere.

La, ma uno dei misteri attorno ai quali è stato costruito l'intero racconto. A confermarlo è stato ancora una volta Sibilia, durante. “Tutta la serie si basa moltissimo su questa domanda”, ha spiegato il regista, riferendosi alle ragioni dell'addio di Repetto. Il cineasta ha inoltre raccontato che quella era una delle risposte che gli autori avevano deciso di. “È stato molto bello dare la nostra versione di come è andata”, ha aggiunto, chiarendo che proprio quel mistero aveva contribuito ad accendere l'interesse per il progetto.

La parola “versione” è particolarmente importante, perché ricorda che la serie non pretende di ricostruire ogni evento esattamente come si è verificato. Hanno ucciso l'Uomo Ragno e Nord Sud Ovest Est sono produzioni di finzione ispirate a fatti realmente accaduti, nelle quali alcuni episodi sono stati modificati, ricostruiti o romanzati per esigenze narrative. Lo stesso Sibilia ha più volte sottolineato che il cuore della storia non è rappresentato soltanto dalle canzoni, ma soprattutto dall'amicizia tra Max Pezzali e Mauro Repetto.

Nord Sud Ovest Est, fonte: Sky

Un rapporto che, nonostante la separazione artistica, non si è concluso con la fine degli 883 nella loro formazione originale. Il regista ha infatti ricordato che i due continuano a essere amici e che, quando si incontrano, sembrano ancora gli stessi ragazzi che condividevano i banchi di scuola a Pavia. Ed è proprio questa dimensione umana ad aver trasformato la vicenda in un racconto capace di conquistare anche gli spettatori più giovani, molti dei quali non erano ancora nati quando gli 883 dominavano le classifiche. Il significato di La leggendaria storia degli 883 è dunque duplice.