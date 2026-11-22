Pubblicazione: 22 novembre alle 19:39

Lasciare gli 883 all'apice del successo fu una scelta coraggiosa, ma quanto costò davvero a Mauro Repetto? Il finale di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, disponibile su Sky e NOW, ha riportato l'attenzione su uno dei capitoli più sorprendenti della vita del musicista: il trasferimento negli Stati Uniti e il fallimento dei suoi progetti professionali. Ma dietro quella decisione si nasconde anche una domanda che molti spettatori potrebbero essersi posti: Mauro Repetto perse davvero tutti i soldi guadagnati insieme a Max Pezzali? La risposta è più sorprendente di quanto si possa immaginare, soprattutto considerando quello che l'ex componente degli 883 ha raccontato sulla propria situazione economica.

Nel 1994, quando decise di lasciare il gruppo,era già uno degli autori di alcune delle canzoni italiane più popolari del decennio., conquistando le classifiche e vendendo milioni di dischi. Un successo che aveva portato anche guadagni importanti, sebbene non esistano informazioni pubbliche sufficienti a ricostruire con precisione il patrimonio personale accumulato dal musicista. Repetto, però, non era interessato soltanto ai soldi e alla popolarità, visto che, conoscere il mondo e inseguire progetti lontani dalla musica che lo aveva reso famoso.

Per questo decise di trasferirsi negli Stati Uniti, lasciandosi alle spalle la carriera con Max Pezzali. Ed è proprio durante la sua avventura americana che arrivarono i primi problemi. Mauro Repetto perse effettivamente del denaro nel tentativo di avviare una nuova carriera, ma le cifre raccontate negli anni richiedono qualche precisazione. Secondo alcune ricostruzioni, il musicista sarebbe stato raggirato da un sedicente avvocato, al quale avrebbe affidato circa 20.000 dollari per sviluppare un progetto cinematografico. L'uomo, dopo aver ricevuto il denaro, sarebbe scomparso senza realizzare quanto promesso.

Mauro Repetto in Nord Sud Ovest Est, fonte: Sky

In altre testimonianze viene menzionata una cifra di 100.000 dollari, collegata alla proposta di costituire una società di produzione a Hollywood. Non è però possibile stabilire con certezza se l'intera somma sia stata effettivamente investita e perduta. Non ci sono quindi elementi attendibili per sostenere che Mauro Repetto abbia perso miliardi di lire negli Stati Uniti, né per affermare che abbia dilapidato l'intero patrimonio guadagnato con gli 883. Le difficoltà incontrate non riguardarono soltanto il cinema. Repetto tentò anche altre strade artistiche, compresa quella di una carriera musicale americana, senza ottenere i risultati sperati.

Ripensando a quel periodo, il musicista ha ammesso di aver perso soldi e di. Ma il fallimento del sogno americano non significò affatto che. A chiarirlo è stato proprioin un'intervista rilasciata al Corriere della Sera nell'aprile 2024, quando gli è stato chiesto perché avesse deciso didopo aver lasciato un gruppo di enorme successo. Il musicista ha spiegato di aver iniziato come cowboy nel parco divertimenti francese, sottolineando un dettaglio fondamentale:, grazie ai diritti d'autore delle canzoni degli 883.

Repetto ha inoltre precisato di non aver mai attraversato un momento particolarmente duro durante la sua nuova vita a Parigi. Una dichiarazione che ridimensiona la convinzione secondo cui sarebbe stato costretto a cercare un impiego dopo aver perso tutti i propri risparmi. Il lavoro a Disneyland Paris, dunque, non nacque necessariamente da un'emergenza economica, ma dal desiderio di costruire una nuova quotidianità, lontana dalle pressioni della fama e dall'ambiente musicale italiano. Un aspetto fondamentale della sua storia riguarda proprio i diritti sulle canzoni degli 883.

Mauro Repetto in Nord Sud Ovest Est, fonte: Sky

Abbandonare il gruppo non significava perdere automaticamente i compensi derivanti dai brani che aveva contribuito a scrivere. Le composizioni continuavano infatti a essere ascoltate, trasmesse e utilizzate, generando diritti d'autore destinati agli aventi diritto. E considerando la popolarità di canzoni come Hanno ucciso l'Uomo Ragno, Nord Sud Ovest Est, Come mai e Sei un mito, quelle entrate hanno continuato ad accompagnare Repetto anche molto tempo dopo la separazione artistica da Max Pezzali. Nel febbraio 2025, durante una partecipazione al podcast Gurulandia, Mauro Repetto ha raccontato pubblicamente come funzionano ancora oggi i guadagni legati agli 883.

“Ogni sei mesi chiaramente arriva il bonifico”,, confermando di continuare a percepire compensi per le canzoni scritte insieme all'ex compagno di gruppo. Il musicista ha sottolineato anche che potrebbe permettersi di non lavorare più a Disneyland Paris, proprio grazie alle royalty accumulate nel corso degli anni., perché permette di comprendere meglio la differenza tra il patrimonio personale di

Anche se durante il soggiorno americano perse una somma considerevole, il successo musicale degli 883 continuò a rappresentare una fonte di reddito. E questa situazione non dipendeva dalla sua presenza sul palco o dalla decisione di tornare a cantare con Max Pezzali. Naturalmente, non è possibile conoscere l'importo preciso dei bonifici semestrali. Repetto non ha reso pubblico un rendiconto completo dei propri guadagni, e sarebbe quindi scorretto attribuirgli cifre non confermate. Quello che emerge dalle sue dichiarazioni, però, è che la scelta di lasciare gli 883 non lo ha privato della possibilità di vivere grazie alla musica.

Nord Sud Ovest Est, fonte: Sky

Nel frattempo, la sua carriera professionale ha seguito una strada completamente differente. Dopo essersi trasferito in Francia, Repetto ha iniziato a lavorare a Disneyland Paris, inizialmente interpretando un cowboy nell'area western del parco. Con il passare degli anni ha assunto incarichi di maggiore responsabilità, arrivando a occuparsi dell'organizzazione di eventi per Disney, con progetti e budget particolarmente importanti. Una carriera costruita lontano dai riflettori italiani, ma che gli ha permesso di sviluppare nuove competenze e ritrovare una dimensione professionale che desiderava.

Ilè quindi molto diverso da quello di un artista che perde tutto e viene costretto a ricominciare da zero per sopravvivere. Il musicista ha certamente affrontato fallimenti e delusioni,, ma ha sempre descritto la propria esperienza successiva come una scelta di vita. Anche il suo rapporto con Max Pezzali e con il successo degli 883 non si è interrotto completamente. Le canzoni scritte insieme hanno continuato a far parte della cultura popolare italiana, conquistando nuove generazioni e tornando al centro dell'attenzione. Ed è proprioa offrire l'occasione per guardare alla storia di Mauro Repetto da una prospettiva diversa.

L'ex componente degli 883 perse davvero dei soldi durante la sua avventura americana, ma non risulta che sia rimasto sul lastrico o che abbia perso tutti i guadagni della sua carriera musicale. Anzi, le sue stesse parole dimostrano che i diritti d'autore hanno continuato a garantirgli entrate importanti anche molti anni dopo l'addio al gruppo. Il sogno americano non andò come previsto e alcuni investimenti si rivelarono sbagliati. Ma Mauro Repetto non perse ciò che aveva contribuito a creare insieme a Max Pezzali: canzoni capaci di continuare a generare valore anche a distanza di oltre trent'anni.