Pubblicazione: 21 novembre alle 18:05

Ci sono amicizie che resistono al tempo, alle distanze e persino alle strade diverse che la vita porta a intraprendere. Quella tra Max Pezzali e Mauro Repetto è senza dubbio una delle più conosciute della musica italiana, e proprio mentre Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 si avvicina alla conclusione della seconda stagione, una canzone pubblicata poche settimane fa permette di guardare al loro rapporto da una prospettiva particolarmente emozionante. Si tratta di Le_Ali, il nuovo brano di Max Pezzali che nasconde un significato molto più profondo di quanto possa sembrare, a cominciare proprio dal suo titolo.

, la canzone è uno dei due inediti presenti in, pubblicato il 30 ottobre, ed è stata inserita anche nella colonna sonora della. Non si tratta però di un semplice accompagnamento musicale alle avventure deii conosce meglio di chiunque altro, perché parla direttamente della sua vita e dell'amicizia con Mauro Repetto. A confermarlo è stato proprio il cantautore, che attraverso i suoi canali social ha raccontato come sia nata questa canzone.

L'ispirazione è arrivata all'inizio del 2026, mentre si trovava a Miami, dove spesso si dedica alla scrittura di nuovi brani. Inizialmente Max aveva immaginato una storia di amicizia, ma lavorando alla composizione si è reso conto che stava ripercorrendo inconsapevolmente la propria esperienza. I protagonisti di quella storia erano proprio lui e Mauro, due ragazzi che molti anni prima avevano iniziato a inseguire un sogno apparentemente impossibile, senza poter immaginare quanto lontano sarebbero arrivati.

Una volta tornato in Italia, Pezzali ha fatto ascoltare la canzone ai suoi collaboratori e a Sydney Sibilia, chiedendo al regista se potesse essere utilizzata nella seconda stagione della serie televisiva. Una scelta che ha permesso al brano di trovare una collocazione particolarmente significativa, accompagnando il racconto degli anni in cui nacque uno dei gruppi più amati della musica italiana. La scelta di Sydney Sibilia ha assunto un significato ancora più emozionante con l'ottavo e ultimo episodio di Nord Sud Ovest Est, andato in onda il 20 novembre 2026 su Sky e NOW. Proprio Le_Ali è stata scelta per accompagnare la conclusione della serie, trasformandosi in una sorta di ultimo messaggio di Max Pezzali a Mauro Repetto.

Una decisione tutt'altro che casuale, considerando che il finale racconta la separazione artistica dei due amici e la fine di un sogno condiviso. A distanza di oltre trent'anni,, attraverso una canzone che non parla soltanto di nostalgia, ma soprattutto di un'amicizia capace di sopravvivere al tempo e alle strade diverse intraprese dai suoi protagonisti. Ma per comprendere fino in fondo il messaggio della canzoneapparentemente semplice scelta come titolo:. La particolarità sta nel trattino basso che separa le due parti.ha spiegato che il nome può essere interpretato in due modi differenti: da una parte richiamae,, un riferimento alla fedeltà e alla sincerità di un'amicizia che ha attraversato oltre trent'anni di cambiamenti.

Un gioco di parole che assume un valore ancora più importante pensando alla storia degli 883. Max e Mauro hanno infatti condiviso sogni, successi e una parte fondamentale della loro giovinezza, prima che le rispettive carriere prendessero direzioni differenti. Il significato del titolo si collega anche a un'immagine particolare presente nella canzone: quella di due insetti che continuano a volare nonostante, secondo una vecchia credenza, non dovrebbero esserne capaci. Il riferimento è alla celebre leggenda secondo cui il bombo non potrebbe volare per ragioni aerodinamiche, un'affermazione scientificamente sbagliata ma diventata nel tempo una metafora della determinazione.

Max Pezzali e Mauro Repetto, fonte: YouTube

Nel racconto di Pezzali, quei due insetti rappresentano proprio Max e Mauro, giovani musicisti che non sembravano avere le caratteristiche necessarie per conquistare il pubblico, ma che hanno continuato a credere nella propria passione. È una metafora particolarmente efficace per descrivere gli inizi degli 883. Prima dei dischi di successo, dei concerti e delle canzoni destinate a entrare nella memoria collettiva, c'erano soltanto due amici di Pavia, una drum machine, la passione per la musica americana e il desiderio di costruire qualcosa di diverso.

Non è un caso cherichiami direttamente la tavernetta in cui Max e Mauro iniziarono a sperimentare con la musica, immaginando un futuro che sembrava lontanissimo dalla loro quotidianità. Nel testo compaiono anche riferimenti ai, gruppo hip hop americano che influenzò profondamente i gusti musicali dei due ragazzi. Il paragone con il Queens di New York serve a mettere in evidenza la distanza tra il mondo che li affascinava e la realtà provinciale nella quale stavano cercando di trovare una propria identità.

Una distanza che non impedì loro di trasformare quelle aspirazioni in qualcosa di concreto, ma il successo degli 883 non è l'unico elemento al centro della canzone. Pezzali guarda infatti a quegli anni con la consapevolezza di un uomo che ha vissuto molto, riconoscendo che il tempo ha cambiato inevitabilmente tante cose. Nel brano emerge il ricordo di una giovinezza che non può più tornare, ma che continua a esistere nella memoria. È come se Max osservasse da lontano quei due ragazzi impegnati a creare musica, riconoscendo in loro una parte di sé che non è mai davvero scomparsa.

Max Pezzali e Mauro Repetto, fonte: YouTube

Questo passaggio assume un significato ancora più forte pensando alla separazione artistica tra Pezzali e Repetto. Dopo aver contribuito insieme alla nascita degli 883 e al successo dei primi due album, Mauro lasciò il gruppo nel 1994 per inseguire nuove aspirazioni personali e professionali. Le loro vite presero direzioni differenti, ma l'esperienza condivisa continuò a rappresentare un legame importante per entrambi. Proprio per questo Le_Ali non va interpretata come il racconto di un'amicizia finita, quanto piuttosto come una riflessione su ciò che resta quando due persone crescono e cambiano. Il brano non cerca di cancellare la distanza tra il passato e il presente.

Al contrario, sembra riconoscerla, trasformando la nostalgia in gratitudine per quello che quei due ragazzi sono riusciti a realizzare insieme. C'è poi un altro aspetto che rende questa canzone particolarmente significativa per. La serie televisiva ha permesso a una nuova generazione di conoscere la storia degli, mostrando non soltanto il successo musicale, ma anche le insicurezze, le difficoltà e i sogni che accompagnarono Max e Mauro prima della fama.sembra quasi rappresentare il punto di vista deldi oggi su quei ragazzi raccontati dalla fiction, offrendo una prospettiva diversa da quella degli episodi televisivi.

Non è soltanto un omaggio al passato, ma anche un messaggio rivolto a chi sta ancora cercando la propria strada. Il senso della canzone, infatti, non riguarda esclusivamente gli 883: racconta la capacità di continuare a inseguire qualcosa in cui si crede, persino quando le possibilità di riuscirci sembrano pochissime. Dopo il finale di Nord Sud Ovest Est, trasmesso il 20 novembre 2026, il ritorno alla storia di Max e Mauro assume così un significato ancora più emozionante. E forse è proprio questo il messaggio più bello nascosto nella canzone: non importa quanto lontano portino le strade della vita, perché alcune amicizie continuano a dare le ali anche quando si smette di volare insieme.