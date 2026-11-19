Pubblicazione: 20 novembre alle 00:37

X Factor 2026 perde un'altra delle sue protagoniste. Durante il quinto Live Show, andato in onda giovedì 19 novembre su Sky Uno e in streaming su NOW, è stata eliminata Camilla Guerini, la giovane cantante della squadra di Paola Iezzi che nelle ultime settimane aveva conquistato il pubblico grazie alla sua voce e alla capacità di reinterpretare brani particolarmente impegnativi. Un'eliminazione arrivata proprio nella serata più importante per i concorrenti ancora in gara, quella dedicata alla presentazione dei loro primi inediti. E per la sua giudice si tratta di un'altra perdita significativa, dopo l'uscita di Manu nella puntata precedente.

Ilha rappresentato un momento decisivo per. Per la prima volta dall'inizio dei Live, infatti, i concorrenti hanno avuto la possibilità di presentare al pubblico, mostrando non soltanto le capacità vocali, ma anche la propria identità musicale. Una serata particolarmente attesa, condotta come sempre da Giorgia e caratterizzata dalla presenza dei quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani, chiamati ad accompagnare i rispettivi artisti verso le ultime fasi della competizione.

La puntata si è articolata in due manche. Nella prima i concorrenti hanno presentato i loro inediti, mentre nella seconda sono tornati a confrontarsi con alcune cover selezionate insieme ai giudici. Al termine delle esibizioni, il pubblico ha avuto un ruolo fondamentale nel determinare chi avrebbe dovuto affrontare il momento più delicato della serata. Camilla Guerini, 23enne originaria di Rudiano, in provincia di Brescia, ha presentato l'inedito Solo noi, un brano che rappresenta un passaggio importante del suo percorso artistico. La canzone porta le firme di Riccardo Schiara e J4rk per il testo, mentre la musica e la produzione sono state curate da Giordano Colombo.

L'eliminato del quinto LIVE #XF2026 è ... https://t.co/bZWhDfHiAM — X FACTOR (@XFactor_Italia) November 19, 2026

Per la manche dedicata alle cover, invece, Camilla si è confrontata con When We Were Young di Adele, uno dei brani più emozionanti e impegnativi del repertorio della cantante britannica. Una scelta che le ha permesso di mettere nuovamente in evidenza le proprie qualità interpretative, già apprezzate durante le precedenti puntate. Nonostante il percorso costruito all'interno del programma, però, la giovane artista non è riuscita a conquistare l'accesso al sesto Live, diventando l'eliminata della serata del 19 novembre.

camilla “Solo noi” inedito #XF2026 "Fermati adesso non devi per forza fuggire." camilla SIAMO FERMI. https://t.co/zlHzGxPddZ — X FACTOR (@XFactor_Italia) November 19, 2026

rappresenta un momento particolarmente significativo anche per, visto che la giudice aveva creduto nelle sue potenzialità fin dalle prime fasi del talent, scegliendola attraversoe permettendole di proseguire il percorso fino ai Live Show. Soltanto una settimana prima, durante la quarta puntata, Camilla aveva superato una serata particolarmente difficile, caratterizzata da ben tre eliminazioni. In quell'occasione si era esibita sulle note di, ricevendo parole di grande apprezzamento proprio dalla sua giudice.

“Sei una perla. Non mi spiego come mai tu non sia stata tra i più votati”, aveva commentato Paola Iezzi, dimostrando quanto considerasse importante la presenza della cantante all'interno della propria squadra. Il quinto Live ha visto anche la partecipazione di due ospiti musicali. Artemas ha aperto la serata, mentre Settembre, artista diventato particolarmente popolare dopo la vittoria tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2025, è stato il super ospite della puntata. Con l'eliminazione di Camilla, sono sei i concorrenti che proseguono la corsa verso la finale di X Factor 2026: Mad-Dog per Paola Iezzi, Alex Fontana per Jake La Furia, Patrizia e Le Distanze per Irama, Giacomo Calò e Teo Bok per Francesco Gabbani.

La competizione si avvicina dunque alle battute conclusive e ogni esibizione diventa sempre più importante. Dopo questa serata con gli inediti, il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 26 novembre con il sesto Live Show, mentre la finale della ventesima edizione è prevista per il 3 dicembre. Per Camilla Guerini, invece, si conclude l'esperienza televisiva, ma non necessariamente il percorso musicale. La pubblicazione di Solo noi rappresenta infatti un primo importante risultato professionale, che potrà accompagnarla anche lontano dal palco di X Factor.