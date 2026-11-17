Pubblicazione: 17 novembre alle 09:15

Salvatore Esposito non usa mezzi termini per raccontare il suo rapporto con il cinema italiano. L'attore napoletano, diventato celebre grazie al ruolo di Gennaro Savastano in Gomorra – La serie e ormai protagonista anche di importanti produzioni internazionali, ha espresso tutta la propria delusione nei confronti dell'industria cinematografica nazionale. Parole particolarmente dure, pronunciate mentre si prepara a tornare su Sky con la seconda stagione di Piedone – Uno sbirro a Napoli, in arrivo il 23 novembre 2026.

In una nuova intervista,, del desiderio di esordire dietro la macchina da presa e soprattutto di un sistema che, a suo giudizio, continua a privilegiare gli stessi interpreti e le stesse logiche produttive, senza valorizzare adeguatamente il talento. “Il cinema italiano mi sfrutta poco”,, spiegando di sentirsi sottovalutato nonostante un percorso professionale che lo ha portato a lavorare c

Il problema, secondo l'attore, non riguarda soltanto la sua carriera, ma un'intera industria che avrebbe difficoltà a rinnovarsi. Esposito sostiene che in Italia vengano realizzati numerosi film ogni anno, ma che soltanto una piccola parte riesca realmente a distinguersi per qualità e capacità di coinvolgere gli spettatori. A suo parere, produttori e distributori continuano a puntare troppo spesso su volti già conosciuti, nella convinzione che la popolarità degli interpreti possa garantire automaticamente il successo commerciale di un film.

Salvatore Esposito in Piedone – Uno sbirro a Napoli, fonte: Sky

Una strategia che Esposito considera sbagliata, perché a convincere il pubblico ad acquistare un biglietto sarebbero soprattutto la forza delle storie e la qualità delle sceneggiature. L'attore ha inoltre criticato la tendenza a coinvolgere ripetutamente gli stessi professionisti, anche quando i risultati al botteghino non sembrano giustificare determinate scelte. Una situazione che, sempre secondo Esposito, rischierebbe di penalizzare non soltanto gli attori emergenti, ma anche interpreti affermati che non hanno ancora avuto la possibilità di dimostrare tutta la propria versatilità.

Ilrende la sua riflessione ancora più significativa, poiché negli ultimi anniha partecipato a produzioni internazionali come, oltre a lavorare al film Maserati insieme ad Al Pacino e Anthony Hopkins. Proprio ricordando queste esperienze, l'attore ha raccontato un episodio particolarmente curioso:, si è ritrovato a mangiare, conservando il ricordo della disponibilità e della semplicità dimostrate dalla leggenda di Hollywood.

Esposito ha spiegato di aver avuto l'opportunità di incontrare personalità come Steven Spielberg, Todd Phillips e Oliver Stone, mentre in Italia alcuni importanti registi non avrebbero mai cercato un confronto professionale con lui. Un paradosso che l'attore considera indicativo delle difficoltà del settore cinematografico italiano, dove il riconoscimento internazionale non sempre si traduce in nuove opportunità lavorative. Eppure, i progetti non gli mancano. Prima dell'estate ha lavorato a Positano, una produzione che lo vede recitare accanto a Matthew McConaughey e Zoe Saldaña.

Salvatore Esposito in Gomorra, fonte: Sky

Ha inoltre girato un cameo insieme a Marco D'Amore nel nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo, previsto per gennaio. Nel frattempo ha completato un altro lungometraggio diretto da Davide Minnella, con Giovanni Esposito e Letizia Toni, attualmente conosciuto con il titolo provvisorio Panettoni e contrabbando. Ma il suo prossimo grande obiettivo potrebbe rappresentare una svolta ancora più importante nella carriera: Esposito vuole infatti debuttare come regista. L'attore ha rivelato di aver già sviluppato il soggetto della sua prima opera e di essere alla ricerca di un produttore disposto a trasformarlo in una sceneggiatura e a sostenerne la realizzazione.

Non ha anticipato particolari dettagli sulla trama, limitandosi a spiegare che si tratterà di. Ha però chiarito un aspetto che potrebbe sorprendere chi lo associa soprattutto alle produzioni ambientate nella sua città natale: il film non parlerà di Napoli. Tra i suoi desideri professionali figura anche quello di vedere un adattamento cinematografico di Lo sciamano,. Prima di concentrarsi su queste nuove sfide, tuttavia, il pubblico potrà ritrovarlo nei panni dell'ispettore Vincenzo Palmieri nella

La serie tornerà il 23 novembre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su NOW, con tre nuovi film televisivi da 90 minuti diretti da Alessio Maria Federici. Accanto a Esposito torneranno Silvia D'Amico nel ruolo della commissaria Sonia Ascarelli e Fabio Balsamo in quello dell'ispettore Michele Noviello. La nuova stagione approfondirà ulteriormente il passato di Palmieri e il rapporto con i suoi colleghi. Se nei primi episodi il protagonista tendeva ad affrontare le indagini contando soprattutto sulle proprie capacità, questa volta sarà chiamato a comprendere l'importanza del lavoro di squadra.

Un'evoluzione che, secondo Esposito, permetterà alla serie di consolidare la propria identità, allontanandosi progressivamente dal confronto inevitabile con il personaggio reso celebre da Bud Spencer. Il nuovo Piedone non vuole essere un eroe infallibile, ma un uomo segnato dalle proprie fragilità, capace di commettere errori e imparare dalle persone che lo circondano. Per Salvatore Esposito, dunque, si apre una fase particolarmente ricca di opportunità. E mentre continua a raccogliere soddisfazioni all'estero, l'attore spera che anche il cinema italiano possa cambiare mentalità, offrendo maggiori possibilità a chi ha storie nuove da raccontare.