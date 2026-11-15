Chi ha scritto davvero “Gli anni” degli 883? Dietro la scelta di Mauro Repetto si nasconde un addio doloroso
Gli anni degli 883 porta la firma di Max Pezzali, ma anche Mauro Repetto partecipò alla nascita della canzone. Il motivo per cui rinunciò ai diritti è sorprendente.
Ci sono canzoni capaci di attraversare intere generazioni, diventando la colonna sonora dei ricordi di milioni di persone. Gli anni degli 883 è senza dubbio una di queste, un brano che ancora oggi riesce a emozionare chi è cresciuto negli anni Novanta e chi ha scoperto soltanto successivamente la musica di Max Pezzali. Eppure, dietro una delle canzoni più amate del gruppo si nasconde una storia che non tutti conoscono, legata proprio alla fine del sodalizio artistico tra Max Pezzali e Mauro Repetto. Perché, sebbene il brano porti ufficialmente soltanto la firma del primo, anche il secondo partecipò alla sua nascita. Ma decise di non rivendicarne la paternità, rinunciando persino ai guadagni che avrebbe potuto ottenere.
A raccontarlo sono stati gli stessi protagonisti. Repetto, nel libro Non ho ucciso l'Uomo Ragno. Gli 883 e la ricerca della felicità e in un'intervista a Fanpage, ha spiegato che Gli anni fu l'ultima canzone alla quale lavorò insieme a Max Pezzali. Un brano che, paradossalmente, raccontava proprio quel mondo dal quale Mauro sentiva ormai il bisogno di allontanarsi. Mentre Max guardava con nostalgia alle esperienze vissute durante l'adolescenza, alle amicizie e ai luoghi simbolo della loro giovinezza, Repetto desiderava qualcosa di completamente diverso. Sognava di lasciare Pavia, trasferirsi negli Stati Uniti e inseguire nuove opportunità, anche sentimentali.
Proprio per questo motivo, le parole della canzone finirono per rappresentare due visioni opposte della vita. Per Pezzali erano il racconto affettuoso di un passato condiviso, mentre per Mauro evocavano una quotidianità dalla quale voleva liberarsi. Il musicista ha raccontato di aver riconosciuto immediatamente la bellezza del brano, senza però sentirlo davvero suo. Il desiderio di cambiare vita era diventato troppo forte e continuare a raccontare gli stessi luoghi e le stesse esperienze gli sembrava ormai incompatibile con il futuro che immaginava.
Le due ricostruzioni aiutano a comprendere meglio l'accaduto: Mauro contribuì alla fase iniziale della canzone, ma Max Pezzali ne risulta l'unico autore ufficialmente accreditato. E c'è un particolare ancora più significativo. Repetto ha dichiarato che non avrebbe mai chiesto di aggiungere successivamente il proprio nome ai crediti. Per lui quella rinuncia non rappresentava soltanto una questione economica, ma il modo più coerente per chiudere un capitolo fondamentale della propria esistenza. La decisione di lasciare gli 883 arrivò durante la Pasqua del 1994.
Mauro comunicò all'amico che sarebbe partito per Miami, senza sapere quando sarebbe tornato. Un addio che segnò profondamente la storia del gruppo, ma che non interruppe definitivamente il rapporto personale tra i due. Nel frattempo, Gli anni sarebbe diventata una delle canzoni più rappresentative della carriera di Pezzali, conquistando un posto speciale nella memoria collettiva. Un successo che Mauro ha sempre riconosciuto, senza mostrare il desiderio di tornare sui propri passi. La vicenda racconta anche quanto fosse complesso il ruolo di Repetto all'interno degli 883.
Ed è forse questo il dettaglio più emozionante. Mentre Max Pezzali avrebbe continuato a raccontare quei ricordi attraverso la musica, Mauro Repetto aveva deciso di cercarne di nuovi, lontano dall'Italia e dal successo che aveva contribuito a costruire. Due strade differenti, partite dallo stesso piccolo mondo di Pavia e destinate a rimanere per sempre legate dalle canzoni degli 883.