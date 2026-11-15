Chi ha scritto davvero “Gli anni” degli 883? Dietro la scelta di Mauro Repetto si nasconde un addio doloroso

Pubblicazione: 15 novembre alle 17:24

Ci sono canzoni capaci di attraversare intere generazioni, diventando la colonna sonora dei ricordi di milioni di persone. Gli anni degli 883 è senza dubbio una di queste, un brano che ancora oggi riesce a emozionare chi è cresciuto negli anni Novanta e chi ha scoperto soltanto successivamente la musica di Max Pezzali. Eppure, dietro una delle canzoni più amate del gruppo si nasconde una storia che non tutti conoscono, legata proprio alla fine del sodalizio artistico tra Max Pezzali e Mauro Repetto. Perché, sebbene il brano porti ufficialmente soltanto la firma del primo, anche il secondo partecipò alla sua nascita. Ma decise di non rivendicarne la paternità, rinunciando persino ai guadagni che avrebbe potuto ottenere.

La vicenda è tornata d'attualità grazie a, la serie Sky diretta da Sydney Sibilia che racconta il successo del duo pavese e le circostanze che portarono Mauro Repetto ad abbandonare il progetto musicale. Una separazione che, a distanza di oltre trent'anni, continua a incuriosire i fan, soprattutto perché avvenne quando gli 883 erano già diventati uno dei fenomeni più importanti della musica italiana.venneall'interno dell'album, quando. La nascita del brano, però, risale al periodo precedente alla separazione, durante gli ultimi mesi trascorsi insieme dai due amici.

A raccontarlo sono stati gli stessi protagonisti. Repetto, nel libro Non ho ucciso l'Uomo Ragno. Gli 883 e la ricerca della felicità e in un'intervista a Fanpage, ha spiegato che Gli anni fu l'ultima canzone alla quale lavorò insieme a Max Pezzali. Un brano che, paradossalmente, raccontava proprio quel mondo dal quale Mauro sentiva ormai il bisogno di allontanarsi. Mentre Max guardava con nostalgia alle esperienze vissute durante l'adolescenza, alle amicizie e ai luoghi simbolo della loro giovinezza, Repetto desiderava qualcosa di completamente diverso. Sognava di lasciare Pavia, trasferirsi negli Stati Uniti e inseguire nuove opportunità, anche sentimentali.

Max Pezzali e Mauro Repetto in Nord Sud Ovest Est, fonte: Sky

Proprio per questo motivo, le parole della canzone finirono per rappresentare due visioni opposte della vita. Per Pezzali erano il racconto affettuoso di un passato condiviso, mentre per Mauro evocavano una quotidianità dalla quale voleva liberarsi. Il musicista ha raccontato di aver riconosciuto immediatamente la bellezza del brano, senza però sentirlo davvero suo. Il desiderio di cambiare vita era diventato troppo forte e continuare a raccontare gli stessi luoghi e le stesse esperienze gli sembrava ormai incompatibile con il futuro che immaginava.

Laarrivò proprio al momento di attribuire la paternità della canzone, visto che, nonostante avesse partecipato alla sua ideazione. Una scelta che comportò anche la rinuncia ai diritti d'autore e ai relativi guadagni. Anni dopo, lo stessoha fornito un chiarimento importante e, in una dichiarazione riportata anche da Warner Music Italia, il cantante ha spiegato chequando il brano era ancora in fase di lavorazione, prima che fosse completato. La mancata firma sarebbe quindi legata anche al fatto che

Le due ricostruzioni aiutano a comprendere meglio l'accaduto: Mauro contribuì alla fase iniziale della canzone, ma Max Pezzali ne risulta l'unico autore ufficialmente accreditato. E c'è un particolare ancora più significativo. Repetto ha dichiarato che non avrebbe mai chiesto di aggiungere successivamente il proprio nome ai crediti. Per lui quella rinuncia non rappresentava soltanto una questione economica, ma il modo più coerente per chiudere un capitolo fondamentale della propria esistenza. La decisione di lasciare gli 883 arrivò durante la Pasqua del 1994.

Max Pezzali e Mauro Repetto in Nord Sud Ovest Est, fonte: Sky

Mauro comunicò all'amico che sarebbe partito per Miami, senza sapere quando sarebbe tornato. Un addio che segnò profondamente la storia del gruppo, ma che non interruppe definitivamente il rapporto personale tra i due. Nel frattempo, Gli anni sarebbe diventata una delle canzoni più rappresentative della carriera di Pezzali, conquistando un posto speciale nella memoria collettiva. Un successo che Mauro ha sempre riconosciuto, senza mostrare il desiderio di tornare sui propri passi. La vicenda racconta anche quanto fosse complesso il ruolo di Repetto all'interno degli 883.

Sul palco era conosciuto soprattutto per i suoi movimenti e per l'energia delle esibizioni, ma dietro le quinte aveva contribuito alla scrittura di brani fondamentali comerappresenta così una delle coincidenze più malinconiche della storia degli 883: una canzone diventata il simbolo dellanacque proprio mentre uno dei suoi creatori stava cercando il coraggio di voltare pagina.

Ed è forse questo il dettaglio più emozionante. Mentre Max Pezzali avrebbe continuato a raccontare quei ricordi attraverso la musica, Mauro Repetto aveva deciso di cercarne di nuovi, lontano dall'Italia e dal successo che aveva contribuito a costruire. Due strade differenti, partite dallo stesso piccolo mondo di Pavia e destinate a rimanere per sempre legate dalle canzoni degli 883.