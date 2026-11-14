Nord Sud Ovest Est, chi interpreta Mike Bongiorno? C'è un curioso intreccio tra Max Pezzali e Striscia la Notizia

Pubblicazione: 14 novembre alle 21:24

Il successo degli 883 ha portato Max Pezzali e Mauro Repetto a incontrare alcuni dei personaggi più importanti della televisione italiana degli anni Novanta. Tra questi anche Mike Bongiorno, protagonista di un episodio significativo nella storia del duo pavese, tornato d'attualità grazie alla settima puntata di Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883. Ma c'è una curiosa coincidenza che collega il celebre presentatore alla serie di Sydney Sibilia: Elia Nuzzolo, che interpreta Max Pezzali, aveva già vestito i panni di Mike Bongiorno in un'altra fiction. E a interpretare il conduttore nella serie sugli 883 è un volto che molti telespettatori ricorderanno per la sua partecipazione a Striscia la Notizia.

L'attore, nato a Prato il 4 luglio 2000 e diventato famoso grazie alla sua interpretazione di, ha infatti vestito i panni del giovane Mike nella miniserie biografica Mike, trasmessa su Rai 1 nel 2024. Una coincidenza particolarmente interessante, considerando che entrambi i progetti raccontanonella storia dello spettacolo italiano. Nella miniserie diretta dainterpreta, mentrepresta il volto al presentatore nella fase adulta della sua vita.

La fiction racconta le origini di uno dei volti più amati della televisione italiana, ripercorrendo l'infanzia, le esperienze durante la Seconda guerra mondiale e i primi passi verso quella carriera che lo avrebbe trasformato in un'autentica leggenda. Per Nuzzolo si è trattato di un ruolo impegnativo, arrivato in una fase ancora iniziale della sua esperienza professionale. Un'occasione per confrontarsi con una figura realmente esistita, cercando di riprodurne atteggiamenti, caratteristiche e personalità.

Toh, chi si rivede. Ad interpretare Mike Bongiorno in Nord Sud Ovest Est è Mingo De Pasquale, ex componente del duo Fabio e Mingo di Striscia. https://t.co/t1O95YYS5r — Massimo Falcioni (@falcions85) November 12, 2026

Un lavoro per certi versi simile a quello affrontato per interpretare Max Pezzali, un altro personaggio conosciuto da milioni di italiani e ancora oggi molto presente nell'immaginario collettivo. Nella serie Sky, però, Nuzzolo interpreta esclusivamente il cantante degli 883. A vestire i panni di Mike Bongiorno in Nord Sud Ovest Est è invece Mingo De Pasquale, volto televisivo conosciuto soprattutto per aver fatto parte del celebre duo Fabio e Mingo di Striscia la Notizia. Un dettaglio che rende ancora più curiosa la scelta del cast: mentre Nuzzolo aveva già interpretato il giovane Mike nella fiction Rai del 2024, nella serie dedicata agli 883 il ruolo del presentatore è stato affidato a un altro personaggio noto della televisione italiana.

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

Il collegamento tra Bongiorno e gli 883, invece, è assolutamente reale, visto che nel 1993partecipò al, manifestazione musicale trasmessa da Canale 5 e condotta proprio da Mike Bongiorno, affiancato da Paola Barale. In quell'occasione accadde qualcosa che avrebbe avuto un significato particolare nella storia del gruppo.si esibì con, ma sul palco non era accompagnato da, bensì da Fiorello. La scelta era legata anche alla natura della canzone., Come mai era una ballata romantica, accompagnata da un'orchestra. La presenza di Mauro, conosciuto per i suoi movimenti frenetici sul palco, venne considerata poco adatta a quel tipo di esibizione.

Fiorello, che condivideva con gli 883 il legame professionale con Claudio Cecchetto, finì quindi per accompagnare Max durante la performance. Il risultato fu un successo: Come mai vinse il Festival Italiano, mentre Mauro Repetto rimase lontano dal palco, pur essendo uno degli autori del brano. Un episodio che racconta bene le difficoltà vissute dal musicista, sempre più insofferente nei confronti di un ruolo pubblico che non sembrava valorizzare pienamente il suo contributo artistico. Le immagini originali della serata sono ancora oggi reperibili e mostrano anche Mike Bongiorno impegnato a presentare l'esibizione. È proprio questo uno degli aspetti più interessanti di Nord Sud Ovest Est: riportare alla luce episodi realmente accaduti, permettendo al pubblico di riscoprire quanto fosse particolare il mondo televisivo e musicale degli anni Novanta.

E nel caso di Elia Nuzzolo, il collegamento diventa ancora più curioso. Prima di interpretare Max Pezzali, l'attore aveva già raccontato una fase della vita dell'uomo che avrebbe presentato uno dei momenti più importanti della carriera degli 883. Due ruoli molto diversi, ma uniti da un pezzo della storia della televisione e della musica italiana. Intanto, Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 si avvicina alla conclusione: l'ottavo e ultimo episodio arriverà venerdì 20 novembre 2026, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, chiudendo il racconto dell'amicizia tra Max Pezzali e Mauro Repetto.