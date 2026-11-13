Nord Sud Ovest Est, perché Mauro Repetto non cantò con Max Pezzali e Fiorello davanti a Mike Bongiorno?

Pubblicazione: 13 novembre alle 20:20

La settima puntata di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 riporta l'attenzione su una collaborazione che ha segnato la musica e la televisione italiana degli anni Novanta. Max Pezzali e Fiorello, due protagonisti dell'universo di Claudio Cecchetto, condivisero infatti un momento particolarmente importante della loro carriera davanti alle telecamere di Mike Bongiorno. Ma a rendere curiosa quella storia è soprattutto un dettaglio: Mauro Repetto non era al centro dell'esibizione che portò Come mai alla vittoria del Festival Italiano 1993.

Per comprendere l'importanza dell'evento bisogna ricordarenel giro di pochi mesi. Nel 1992 Max Pezzali e Mauro Repetto erano diventati famosi grazie a, mentre l'anno successivo avevano conquistato le classifiche con l'album. Contemporaneamente,era diventato uno dei volti più popolari della televisione italiana grazie al successo del Karaoke, il programma che aveva trasformato le piazze in piccoli palcoscenici dove chiunque poteva esibirsi davanti alle telecamere.

Ad accomunare questi protagonisti c'era Claudio Cecchetto, produttore e talent scout che aveva contribuito alla loro affermazione. Il legame tra i due mondi si concretizzò in una versione molto particolare di Come mai, il brano romantico degli 883 diventato uno dei maggiori successi di quell'anno. Fiorello partecipò alla canzone reinterpretandone alcuni passaggi attraverso imitazioni di celebri artisti italiani, dando vita a un duetto dal tono ironico e leggero, capace di trasformare una ballata malinconica in un piccolo spettacolo televisivo.

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

La nuova versione venne presentata al Festival Italiano del 1993, manifestazione musicale trasmessa su Canale 5 e condotta da Mike Bongiorno. La serata finale si svolse il 29 ottobre, come confermano anche le cronache televisive pubblicate all'epoca. Il risultato fu particolarmente importante: la versione di Come mai con Fiorello vinse la prima edizione del Festival Italiano, aggiungendo un ulteriore riconoscimento alla stagione straordinaria degli 883. Ma perché Mauro Repetto non era protagonista dell'esibizione?

La spiegazione più immediata riguarda la natura stessa del progetto: si trattava di una versione speciale costruita intorno. Questo, tuttavia, non significa cheo che fosse già terminata la collaborazione con Max.faceva ancora parte del gruppo e partecipava alle. La separazione sarebbe arrivata soltanto nel 1994, quando il musicista decise di seguire nuove aspirazioni personali e artistiche.

È quindi importante non interpretare automaticamente l'assenza di Mauro dal centro del duetto come una prova di tensioni già esplose tra i due amici. Infatti proprio in tal senso non risultano dichiarazioni che attribuiscano quella scelta a un litigio o a una decisione di allontanare Repetto dal progetto. Semplicemente, Fiorello si inseriva in una canzone nella quale Max era già il principale interprete vocale, mentre Mauro aveva storicamente un ruolo differente nelle esibizioni degli 883. Il successo della collaborazione proseguì anche attraverso un videoclip molto particolare, ambientato durante una festa di compleanno di Repetto.

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

Un dettaglio che mostra come la sua figura continuasse a essere presente nell'universo promozionale del gruppo, anche quando non era lui a cantare. Per il pubblico di oggi, abituato a conoscere gli 883 soprattutto attraverso i brani originali, quella vittoria televisiva rappresenta una curiosità sorprendente. Max Pezzali e Fiorello vinsero davvero una manifestazione musicale condotta da Mike Bongiorno, in un periodo nel quale il mondo degli 883 sembrava incrociare continuamente i personaggi più popolari della televisione italiana.