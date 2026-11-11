Nord Sud Ovest Est, la storia speciale di “Ci sono anch'io”: dalla Disney all'addio agli 883

Pubblicazione: 11 novembre alle 09:15

Cosa hanno in comune gli 883 e uno dei film d'animazione più amati della Disney? Molto più di quanto si possa immaginare. Mentre Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 sta riportando al centro dell'attenzione la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto, riemerge un capitolo particolarmente curioso della carriera del cantante pavese: nel 2002 gli 883 finirono nella colonna sonora de Il pianeta del tesoro, uno dei lungometraggi più ambiziosi della Disney. Una collaborazione che nasconde un significato sorprendente, soprattutto considerando il momento nel quale arrivò.

Il brano in questione èpubblicatoe scelto per accompagnare la versione italiana del film diretto da Ron Clements e John Musker, gli stessi registi di La sirenetta e Aladdin. A, la canzone continua a occupare un posto speciale nei ricordi di chi è cresciuto con il cinema d'animazione Disney, ma non tutti sanno chefu coinvolto personalmente nell'adattamento del testo italiano, partendo da un brano originale scritto da John Rzeznik, frontman dei Goo Goo Dolls.

La versione americana si intitola I'm Still Here (Jim's Theme) ed è dedicata proprio al protagonista della storia, Jim Hawkins, un adolescente che sogna di lasciare la propria vita alle spalle per inseguire qualcosa di più grande. Il pianeta del tesoro, arrivato nei cinema italiani il 20 dicembre 2002, è una reinterpretazione fantascientifica del celebre romanzo L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. La storia segue Jim, un ragazzo inquieto e ribelle che vive insieme alla madre dopo essere stato abbandonato dal padre. Quando entra in possesso di una misteriosa mappa, si ritrova coinvolto in un'avventura attraverso lo spazio, alla ricerca del leggendario tesoro del capitano Flint.

Durante il viaggio, il giovane incontra John Silver, un cuoco cyborg che diventa progressivamente una figura paterna, aiutandolo a comprendere il valore della fiducia, del coraggio e della responsabilità. Ed è proprio qui che la scelta di Max Pezzali assume un significato molto più profondo di una semplice collaborazione musicale. Nel corso degli anni Novanta, infatti, gli 883 avevano conquistato milioni di ragazzi raccontando amicizie, delusioni, sogni e difficoltà quotidiane. Le loro canzoni parlavano spesso di giovani che cercavano di capire quale posto occupare nel mondo, proprio come il protagonista del film Disney.

Non si trattava quindi di un accostamento casuale. In un'intervista rilasciata nel 2002 a Rockol,spiegò che Disney aveva cercato un artista italiano capace di reinterpretare il brano originale,. Il cantante raccontò di essere rimasto particolarmente colpito dai temi della canzone, soprattutto dall'insicurezza che accompagna il passaggio dall'adolescenza all'età adulta. Secondo, il brano parlava di quella paura di crescere che prima o poi tutti devono affrontare, quando ci si rende conto che diventare adulti significa assumersi responsabilità anche senza sentirsi completamente preparati.

Un messaggio che il cantante conosceva molto bene, avendolo già affrontato in numerose canzoni degli 883. Ci sono anch'io diventò così molto più di una semplice traduzione di I'm Still Here. Pezzali adattò il brano alla sensibilità del pubblico italiano, conservandone il tema centrale: il bisogno di affermare la propria identità e trovare il coraggio di inseguire i propri sogni, anche quando gli altri sembrano non comprenderli. La canzone accompagna uno dei momenti più significativi del percorso di Jim, trasformando la sua inquietudine in un sentimento nel quale possono riconoscersi anche gli spettatori.

Mauro Repetto e Max Pezzali, fonte: YouTube

Ma esiste un altro dettaglio che rende questa collaborazione particolarmente importante nella storia degli 883, visto che Ci sono anch'io fu uno degli ultimi singoli pubblicati sotto il nome della band, proprio mentre Max Pezzali si preparava ad abbandonare definitivamente quel marchio per intraprendere la carriera solista. La canzone venne infatti inserita nella raccolta Love/Life – L'amore e la vita al tempo degli 883, pubblicata nel novembre 2002, insieme a un altro inedito intitolato Quello che capita. Quest'ultimo sarebbe diventato l'ultimo singolo del progetto 883, segnando simbolicamente la conclusione di un percorso musicale cominciato dieci anni prima.

In un'intervista dello stesso periodo,spiegò di voler utilizzare quella raccolta per accompagnare il passaggio verso una nuova identità artistica,semplicemente. Il suo primo album solista,, sarebbe arrivato nel maggio 2004, aprendo una fase completamente nuova della sua carriera. Un passaggio che assume un significato ancora più interessante alla luce della seconda stagione di, disponibile su Sky e NOW. La serie di, interpretata da, racconta infatti il momento nel quale il successo travolgente degli 883 comincia a mettere alla prova il rapporto tra

La vicenda è ambientata nel 1993, quando i due amici sono all'apice della popolarità, ma iniziano progressivamente a immaginare futuri differenti. L'uscita di Mauro Repetto dal gruppo avvenne diversi anni prima della collaborazione con Disney, ma rappresentò uno dei passaggi fondamentali di un percorso che avrebbe portato Max a diventare l'unico volto stabile degli 883 e, successivamente, a proseguire come solista. Ed è proprio questo collegamento a rendere Ci sono anch'io una canzone così particolare: il brano raccontava un ragazzo impegnato a trovare la propria strada, mentre l'artista che lo interpretava stava per affrontare una trasformazione importante della sua vita professionale.

Mauro Repetto e Max Pezzali, fonte: YouTube

Due storie differenti, unite dallo stesso tema: la difficoltà di lasciarsi alle spalle qualcosa che si ama per avere il coraggio di cominciare un nuovo capitolo. Il legame tra Pezzali e il film Disney non è stato dimenticato neppure negli anni successivi. Nel 2024, infatti, il cantante ha riportato Ci sono anch'io nella scaletta dei suoi concerti, permettendo a una nuova generazione di ascoltatori di riscoprire il brano. Oggi Il pianeta del tesoro è disponibile anche su Disney+, offrendo l'occasione di rivedere una storia che, dietro le avventure spaziali e i personaggi fantastici, continua a raccontare emozioni profondamente umane.