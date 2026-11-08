Nord Sud Ovest Est, i videoclip degli 883 sono stati ricreati fedelmente nella serie? I retroscena del set

Pubblicazione: 08 novembre alle 21:43

Una Cadillac rossa nel deserto, una festa in perfetto stile western e due ragazzi di Pavia che si ritrovano improvvisamente protagonisti di uno spettacolo americano. Il sesto episodio di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 ha ricreato alcune delle immagini più celebri dei videoclip di Max Pezzali e Mauro Repetto, riportando gli spettatori direttamente nel 1993. Ma quanto sono fedeli le sequenze della fiction ai filmati originali?

La risposta è particolarmente interessante perché la serie riprende numerosi elementi autentici, ma li inserisce in un racconto che modifica alcune situazioni e dinamiche tra i protagonisti. Nelper realizzare i videoclip del loro secondo album,. Si tratta di una tappa importante nella carriera del duo, che dopo il successo di Hanno ucciso l'Uomo Ragno aveva conquistato una popolarità straordinaria. Il progetto americano rappresentava un salto di qualità anche dal punto di vista della produzione audiovisiva.

Claudio Cecchetto voleva infatti accompagnare il successo discografico con immagini capaci di rendere il gruppo ancora più riconoscibile. Uno dei video ricreati nella fiction è quello di Nord Sud Ovest Est, caratterizzato dalle atmosfere del Far West. Nel filmato originale, Max e Mauro vengono trasportati all'interno di un'avventura che richiama i film western, tra paesaggi desertici, personaggi pittoreschi e automobili d'epoca. La Cadillac rossa è diventata uno degli elementi più riconoscibili del videoclip.

La stessa automobile occupa un posto importante nella ricostruzione televisiva, dove finisce per rappresentare il sogno americano dei protagonisti. Ma il veicolo utilizzato nella serie non è quello originale del 1993. Come spiegato da Sydney Sibilia alla Gazzetta dello Sport, la produzione ha recuperato un esemplare in Spagna, dove sono state girate le scene ambientate negli Stati Uniti. Una scelta che ha permesso di riprodurre l'estetica del videoclip senza tornare nelle location americane. C'è poi un altro dettaglio che gli spettatori potrebbero aver notato.

Nella serie,, contribuendo a creare le atmosfere narrative dei brani. Il suo coinvolgimento non è un'invenzione completa:durante quella fase della loro carriera. La, invece,. È importante distinguere questi ruoli, perché la serie concentra l'attenzione soprattutto sul processo creativo e sui rapporti tra i protagonisti, mentre la realizzazione effettiva richiese il lavoro di numerosi professionisti.

Un altro momento significativo riguarda il ruolo di Mauro Repetto durante le riprese. Nel sesto episodio, il personaggio interpretato da Matteo Oscar Giuggioli si domanda ancora una volta quale sia il suo compito all'interno del duo. Mentre Max canta, lui continua a essere associato soprattutto al ballo, un elemento diventato distintivo dell'immagine degli 883. La situazione viene raccontata anche attraverso alcune battute sul set, ma nasconde uno dei conflitti più importanti della serie. Mauro aveva contribuito alla nascita delle canzoni e all'identità del gruppo, ma la sua presenza scenica appariva molto diversa da quella dell'amico.

Nel corso degli anni, Repetto ha raccontato di aver desiderato nuove esperienze artistiche, fino alla decisione di lasciare gli 883 nel 1994. La fiction utilizza quindi la realizzazione dei videoclip per anticipare una trasformazione che appartiene realmente alla storia del duo, pur rielaborando i singoli dialoghi. Il secondo video richiamato nell'episodio è Rotta x casa di Dio. Il brano racconta il tentativo di raggiungere una festa seguendo indicazioni poco chiare, un'esperienza ispirata alle serate e alle avventure realmente vissute da Max e dai suoi amici.

Nel videoclip originale, girato a Los Angeles, i protagonisti attraversano la città cercando di raggiungere la destinazione. Si tratta di, ma ugualmente legata all'immaginario americano. La serie recupera il senso di quell'avventura, aggiungendo però elementi narrativi che permettono di sviluppare anche i rapporti tra i personaggi. Tra, rappresentati sul set da interpreti che non corrispondono ai loro veri amici.

Una situazione che diventa l'occasione per riflettere sulla distanza tra la vita reale e la sua rappresentazione attraverso un videoclip. Il sesto episodio termina inoltre richiamando direttamente il materiale originale degli 883, creando un collegamento tra i volti di Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli e quelli dei veri Max Pezzali e Mauro Repetto. Una scelta che permette al pubblico di riconoscere quanto lavoro sia stato dedicato alla ricostruzione delle atmosfere del 1993.

Non tutti i dettagli sono identici e non tutti i dialoghi corrispondono a situazioni effettivamente avvenute, ma l'impianto visivo richiama chiaramente quello dei videoclip originali. Ed è proprio questo il significato dell'operazione: non riprodurre ogni inquadratura in maniera meccanica, ma restituire il senso di un periodo nel quale la musica degli 883 stava conquistando anche un'identità cinematografica. A oltre trent'anni di distanza, quelle immagini continuano a essere riconoscibili e la serie Sky permette di riscoprirle attraverso uno sguardo differente.