Nord Sud Ovest Est, chi è Maxibon, il ragazzo che aiuta gli 883 in America? L'attore è molto famoso

Pubblicazione: 08 novembre alle 08:15

Un ragazzo italiano che lavora all'ingresso di un locale di Los Angeles, due musicisti che cercano disperatamente di partecipare a una festa e un incontro destinato a cambiare il corso della serata. Nel sesto episodio di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 compare un personaggio che potrebbe aver attirato l'attenzione degli spettatori più attenti: Maxibon, interpretato da Maurizio Merluzzo. Il suo intervento permette a Max Pezzali e Mauro Repetto di superare un ostacolo apparentemente insormontabile, ma a rendere particolare questa apparizione è soprattutto l'identità dell'attore scelto per interpretarlo.

è infatti uno dei doppiatori e content creator italiani più conosciuti, apprezzato anche dagli appassionati di videogiochi, anime e cultura pop. La sua presenza nella serie Sky rappresenta un cameo che si inserisce perfettamente nell'universo nostalgico e. La scena si svolge durante il soggiorno americano degli 883., una giovane modella incontrata sull'aereo, e ha ricevuto da lei un invito per una festa a Los Angeles. Il problema è riuscire a entrare nel locale.

Max e Mauro si presentano all'ingresso cercando di convincere il personale di sicurezza di essere due musicisti famosissimi in Italia. Arrivano persino a cantare Hanno ucciso l'Uomo Ragno per dimostrare la propria identità, ma il successo ottenuto nel nostro Paese non sembra impressionare particolarmente il buttafuori. Proprio quando la situazione sembra compromessa, compare Maxibon. Il ragazzo riconosce immediatamente i due artisti e spiega al collega che in Italia sono delle autentiche star. Racconta inoltre di aver ascoltato le loro canzoni sul walkman mentre si recava al lavoro.

È grazie al suo intervento che Max e Mauro riescono finalmente a entrare nel locale, permettendo a Repetto di proseguire la ricerca di Brandi. Ma la presenza di Maxibon non è soltanto funzionale alla scena. Il personaggio era già comparso nella costruzione narrativa dell'episodio attraverso il legame con Lello, un vecchio conoscente dei protagonisti. Maxibon è infatti un suo ex compagno di scuola, e proprio un incontro casuale tra i due contribuisce a mettere in moto una catena di coincidenze. Lello, che lavora come corriere, si ritrova coinvolto in una serie di imprevisti culminati nel guasto del suo furgone. Il veicolo finisce per ostacolare il percorso di Brandi verso l'aeroporto, costringendo la modella a perdere il volo precedentemente prenotato.

Una circostanza che la porta a salire sullo stesso aereo di Max e Mauro.diventa così il risultato di una serie di eventi apparentemente scollegati, nei quali anche Maxibon finisce per avere un ruolo. Si tratta di una costruzione narrativa che, suggerendo che incontri casuali e piccoli imprevisti possano avere conseguenze imprevedibili. A rendere il personaggio ancora più riconoscibile. Nato, Merluzzo ha costruito una carriera nel doppiaggio, prestando la voce a numerosi personaggi dell'animazione giapponese, del cinema, delle serie televisive e dei videogiochi.

Tra i suoi ruoli più conosciuti figura quello di Zamasu in Dragon Ball Super, oltre a diversi personaggi dell'universo anime. Il doppiatore è diventato inoltre un volto molto popolare sul web grazie ai contenuti pubblicati su YouTube, dove alterna intrattenimento, comicità, allenamento fisico e progetti legati alla cultura nerd. La sua attività comprende anche il wrestling, una passione che ha coltivato parallelamente al lavoro nel mondo dello spettacolo. Il cameo in Nord Sud Ovest Est gli permette quindi di incontrare un pubblico differente, quello degli spettatori appassionati alla storia di Max Pezzali e Mauro Repetto.

Nord Sud Ovest Est, fonte: Sky

La scelta di inserirlo nella serie risulta particolarmente interessante anche perché il personaggio di Maxibon condivide con i protagonisti una caratteristica fondamentale: il desiderio di cercare fortuna lontano da casa. Mentre Max e Mauro arrivano negli Stati Uniti dopo aver conquistato il successo musicale, il ragazzo sta affrontando un'esperienza molto diversa, lavorando all'ingresso di un locale. Due percorsi che si incontrano soltanto per pochi minuti, ma che finiscono per influenzarsi.