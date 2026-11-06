MasterChef Italia 16, quando inizia la nuova stagione? La data ufficiale e il curioso promo con i giudici

Pubblicazione: 06 novembre alle 08:45

MasterChef Italia 16 ha una data di partenza ufficiale e il celebre cooking show di Sky si prepara a tornare con nuove sfide, aspiranti chef pronti a mettersi alla prova e l'immancabile trio di giudici formato da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. L'annuncio è arrivato attraverso un primo promo decisamente originale, che questa volta ha scelto di mettere da parte pentole e fornelli per concentrarsi su qualcosa di apparentemente molto diverso dalla cucina: le parole.

La sedicesima edizione di MasterChef Italia debutterà, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. L'appuntamento riporterà sul piccolo schermo uno dei programmi gastronomici più conosciuti e seguiti dal pubblico italiano, pronto ad accompagnare gli spettatori durante le settimane invernali. La conferma è arrivata il 5 novembre, quando Sky ha. Una clip che anticipa il ritorno dei tre chef e introduce un tema curioso, destinato a caratterizzare almeno la campagna di lancio del programma.

Nel promo, Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli sono impegnati a risolvere un cruciverba, ma le definizioni non riguardano personaggi famosi, città o avvenimenti storici. Al centro del gioco ci sono invece termini e preparazioni appartenenti al linguaggio gastronomico, apparentemente semplici per tre professionisti di questo livello. Tra le domande compaiono, per esempio, il nome del taglio delle verdure a cubetti, quello di un'emulsione preparata con tuorlo e burro e quello di un caratteristico panino cinese cotto al vapore. Eppure, anche per i tre giudici, trovare tutte le risposte sembra diventare più complicato del previsto ed a risolvere gli enigmi intervengono persone comuni, incontrate nei luoghi più disparati, dal ristorante al barbiere, fino a un parco.

Un espediente ironico che permette alla produzione di sottolineare quanto il linguaggio della cucina sia ormai entrato nella vita quotidiana degli italiani. Dopo quindici edizioni, infatti, termini che un tempo appartenevano quasi esclusivamente alle cucine professionali sono diventati familiari anche a chi segue il programma comodamente dal divano. Il messaggio scelto per accompagnare MasterChef Italia 16 è “La cucina parla”, uno slogan che richiama l'importanza di conoscere non soltanto gli ingredienti e le tecniche, ma anche le parole utilizzate per descriverli. Secondo la filosofia presentata dai tre giudici, saper cucinare significa anche conoscere ciò che si porta nel piatto.

La creatività, da sola, non basta: per realizzare una ricetta convincente bisogna comprendere le preparazioni, padroneggiare le tecniche e utilizzare correttamente gli strumenti. Una riflessione che, giocando proprio sulla popolarità raggiunta dal programma nel corso degli anni. Per la nuova edizione, ormai diventata uno degli elementi più riconoscibili del format.torneranno a valutare i piatti degli aspiranti chef, accompagnandoli in un percorso che metterà alla prova capacità tecniche, inventiva e resistenza alla pressione.

Non mancheranno quindi i momenti di confronto, le critiche e le valutazioni che hanno contribuito a rendere il programma un appuntamento fisso per gli appassionati. La nuova stagione dovrà raccogliere l'eredità della quindicesima edizione, conclusasi nel marzo 2026 con la vittoria di Matteo Canzi. Il giovane concorrente era riuscito a conquistare il titolo di miglior cuoco amatoriale d'Italia, superando gli altri finalisti al termine di un percorso particolarmente impegnativo. Adesso, però, sarà il turno di una nuova classe di aspiranti chef, chiamati a dimostrare di possedere le qualità necessarie per affrontare una delle competizioni culinarie più difficili della televisione.

MasterChef, fonte: Sky

I nomi dei nuovi concorrenti non sono ancora stati presentati ufficialmente, così come non sono state annunciate nel dettaglio eventuali modifiche al regolamento o prove inedite. Il promo si concentra principalmente sulla data di debutto e sul ritorno dei giudici, lasciando ancora spazio alla curiosità per ciò che accadrà nelle cucine del programma. La formula di MasterChef Italia, del resto, ha costruito buona parte del proprio successo su prove ormai diventate celebri, dalle Mystery Box agli Invention Test, passando per i Pressure Test e le sfide in esterna. Momenti nei quali anche un piccolo errore può compromettere un'intera preparazione, trasformando una prova apparentemente semplice in una corsa contro il tempo.

sarà ancora una produzioney, società parte di Banijay Entertainment. Il programma tornerà dunque a proporre la propria combinazione di competizione, spettacolo e racconto personale, seguendo il percorso di concorrenti provenienti da esperienze e realtà differenti. L'appuntamento è quindi fissato per, con una nuova stagione che accompagnerà il pubblico attraverso dodici appuntamenti settimanali. Nel frattempo, il primo promo ha già dato un assaggio dell'atmosfera che attende gli spettatori: questa volta, prima ancora di dimostrare il proprio talento ai fornelli, bisognerà ricordare che in cucina anche le parole possono fare la differenza.