Nord Sud Ovest Est, chi è l'attore che interpreta Max Pezzali? La carriera e i suoi ruoli prima degli 883

Pubblicazione: 04 novembre alle 08:15

La voce, i gesti, lo sguardo timido e persino il modo di muoversi sul palco. La somiglianza tra Max Pezzali e l'attore che lo interpreta in Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 è uno degli aspetti che hanno maggiormente colpito gli spettatori della serie Sky. Un'interpretazione così convincente da aver spinto molti fan a chiedersi chi sia davvero il giovane protagonista e come sia riuscito a trasformarsi in uno dei cantanti più amati della musica italiana. E dietro quella trasformazione si nasconde una storia piuttosto particolare, fatta di provini interminabili, lezioni di canto e persino una piccola bugia raccontata durante il casting.

A interpretare, attore nato a, che. Nonostante la giovane età, Nuzzolo è riuscito a conquistare l'attenzione del pubblico grazie alla prima stagione,, uscita nel 2024, tornando poi a vestire i panni del cantante nel nuovo capitolo dedicato alla storia degli 883. Una scelta che si è rivelata particolarmente significativa, soprattutto considerando che Elia non aveva ancora raggiunto una grande notorietà quando venne selezionato per il ruolo.

La sua passione per la recitazione nasce durante l'adolescenza e dopo aver frequentato la Scuola di Cinema Anna Magnani di Prato, decide di approfondire la propria formazione al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, dove consegue il diploma nel 2022. Le prime esperienze arrivano tra teatro e cortometraggi, mentre il debutto cinematografico risale al 2022 con RossoSperanza, diretto da Annarita Zambrano, nel quale interpreta Tommaso. La vera svolta professionale, però, arriva quando viene scelto per raccontare la giovinezza di Max Pezzali nella serie ideata da Sydney Sibilia.

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

E proprio il casting nasconde uno dei retroscena più divertenti. In un'intervista, Nuzzolo ha raccontato che durante i primi due mesi di provini non sapeva nemmeno di essere candidato per interpretare Max Pezzali. Il personaggio veniva infatti presentato semplicemente come un ragazzo di nome Massimo, mentre la produzione manteneva il progetto sotto stretto riserbo. Quando scoprì la vera identità del protagonista, l'attore rimase sorpreso e inizialmente non era convinto di essere la persona giusta.

A convincerlo furono i confronti con i registi, che gli permisero di comprendere meglio il personaggio e il tipo di racconto che volevano portare sullo schermo. Ma c'era un problema tutt'altro che trascurabile:non aveva mai cantato prima di ottenere il ruolo. Come raccontato da, durante il provino il giovane aveva dichiarato di saper cantare e quando arrivò il momento di affrontare concretamente le canzoni degli 883, però, emersero tutte le difficoltà. La produzione decise quindi di, componente dei Neri per Caso, che lo aiutò attraverso un lungo percorso di preparazione vocale.

Per diversi mesi Nuzzolo studiò le canzoni del gruppo, cercando di avvicinarsi il più possibile alla particolare voce di Max Pezzali. E il lavoro non riguardò soltanto il canto, visto che l'attore dovette scurire i capelli, modificare il taglio e indossare una protesi dentaria per riprodurre meglio l'aspetto del giovane cantante. Si concentrò inoltre sulle espressioni, sulla postura e sul modo di parlare dell'artista pavese. Un ostacolo particolarmente complicato fu proprio l'accento. Nato e cresciuto in Toscana, Nuzzolo dovette imparare a riprodurre le inflessioni lombarde di Pezzali, ricevendo anche l'aiuto di Matteo Oscar Giuggioli, interprete di Mauro Repetto, originario di Rho, in provincia di Milano.

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

Per prepararsi, Elia studiò le biografie legate alla storia degli 883 e trascorse moltissimo tempo a guardare le prime interviste del duo, cercando di individuare dettagli che potessero rendere la propria interpretazione più autentica. Un contributo importante arrivò anche dall'incontro con il vero Max Pezzali. In un'intervista, Nuzzolo ha spiegato che osservare il cantante dal vivo gli permise di cogliere particolari impossibili da comprendere attraverso i filmati d'archivio. Piccoli gesti, atteggiamenti e sfumature che contribuirono a rendere più credibile la sua trasformazione. Nel frattempo, il rapporto con Matteo Oscar Giuggioli si è trasformato in una vera amicizia, creando una sintonia che richiama quella raccontata dalla serie tra Max e Mauro. Curiosamente, Elia Nuzzolo ha interpretato anche un altro personaggio storico della televisione italiana: Mike Bongiorno.

Nella miniserie, diretta da Giuseppe Bonito e uscita nel 2024, l'attore veste infatti i panni del celebre presentatore durante la giovinezza. Un ruolo molto diverso da quello di Pezzali, ma altrettanto impegnativo per la necessità di confrontarsi con una figura conosciuta da intere generazioni. Successivamente Nuzzolo è apparso anche in, diretto da Francesco Lagi. Con Nord Sud Ovest Est, disponibile su Sky e NOW dal 9 ottobre 2026, l'attore è tornato a interpretare un Max Pezzali profondamente cambiato rispetto alla prima stagione. Il racconto si concentra infatti sul 1993, quando gli 883 si trovano improvvisamente al centro di un successo travolgente, tra concerti, nuovi amori e un'amicizia che comincia a mostrare le prime difficoltà.

Per Nuzzolo, questa seconda esperienza ha rappresentato anche l'opportunità di esplorare un lato più maturo del personaggio, chiamato a confrontarsi con il peso della popolarità e con le aspettative di un pubblico sempre più numeroso. E pensare che tutto è cominciato con un provino per un misterioso ragazzo di nome Massimo, senza sapere che quel personaggio sarebbe diventato uno dei ruoli più importanti della sua carriera. Oggi, grazie alla serie sugli 883, Elia Nuzzolo è riuscito a farsi conoscere da un pubblico molto più ampio, dimostrando come interpretare un artista famoso non significhi soltanto assomigliargli, ma soprattutto riuscire a restituire sullo schermo le emozioni e le fragilità che lo hanno reso così amato.