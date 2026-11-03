Gli 883 in Un medico in famiglia? Il cameo di Max Pezzali con Lino Banfi che in pochi ricordano

Pubblicazione: 03 novembre alle 16:56

Una domenica sera davanti alla televisione, la famiglia Martini riunita in soggiorno e un ospite che nessuno avrebbe mai immaginato di vedere suonare alla porta. Max Pezzali e Un medico in famiglia, due simboli della cultura popolare italiana, si incontrarono davvero in una delle scene più curiose e nostalgiche della televisione dei primi anni Duemila. Un momento che oggi, mentre la seconda stagione di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 sta riportando al centro dell'attenzione la carriera del cantante, merita di essere riscoperto.

Era ilquando Rai 1 trasmise un episodio destinato a regalare una sorpresa agli spettatori. La seconda stagione di Un medico in famiglia stava conquistando milioni di italiani, trasformando, Lele e dei loro familiari in un appuntamento televisivo irrinunciabile. Ma quella domenica accadde qualcosa di decisamente particolare:, già diventato una delle voci più riconoscibili della musica italiana grazie agli 883, comparve nella fiction interpretando sé stesso. E non si limitò a una semplice apparizione. L'episodio si intitolava, non a caso,, proprio come il celebre brano che nel 1992 aveva lanciato Pezzali e Mauro Repetto verso il successo. Una coincidenza tutt'altro che casuale, perché la canzone svolgeva un ruolo fondamentale nella trama.

Tutto cominciava con nonno Libero, interpretato da Lino Banfi, e il suo amico Fausto, che decidevano di partecipare a una gara musicale. In palio c'era un premio davvero speciale: una cena in compagnia di un cantante famoso. I due si presentavano al concorso con il nome di Grigi per Caso, evidente riferimento al gruppo vocale Neri per Caso, e sceglievano di esibirsi proprio sulle note di Hanno ucciso l'Uomo Ragno. La loro performance, decisamente originale, riusciva a conquistare la giuria, permettendo alla coppia di aggiudicarsi il premio. Ed è proprio a questo punto che arrivava la sorpresa.

Max Pezzali si presentava davanti alla porta di casa Martini con un mazzo di fiori tra le mani. Ad aprire era Maria, interpretata da Margot Sikabonyi, grandissima ammiratrice del cantante. La ragazza rimaneva incredula davanti al proprio idolo, mentre Pezzali, con un sorriso, le spiegava di essere arrivato proprio per lei, un incontro che trasformava la normale quotidianità della famiglia in qualcosa di completamente inaspettato. Ma il momento più memorabile arrivava poco dopo, quando Max Pezzali iniziava a cantare Come mai insieme ai protagonisti della fiction. Ad accompagnare la performance al pianoforte era Lele Martini, interpretato da Giulio Scarpati, mentre anche Lino Banfi partecipava all'insolito coro familiare.

Mauro Repetto e Max Pezzali, fonte: YouTube

Una scena che oggi potrebbe sembrare quasi surreale, ma che rappresenta perfettamente il modo in cui la televisione italiana riusciva a mescolare fiction, musica e spettacolo. C'è anche un'altra curiosità che rende questa apparizione particolarmente interessante.prima di diventare famoso,. Il mazzo che teneva tra le mani durante il cameo assume quindi un significato curioso, anche se non è stato confermato che si trattasse di un riferimento intenzionale al suo passato.

Lo stesso cantante, parlando negli anni successivi del successo di Come mai, ricordò con entusiasmo di aver partecipato a una fiction televisiva insieme a Lino Banfi, uno dei suoi miti personali. La puntata rappresenta così un piccolo incontro tra generazioni: da una parte il volto di una delle serie più amate della Rai, dall'altra un artista che aveva accompagnato l'adolescenza di milioni di italiani negli anni Novanta. A rendere ancora più affascinante il ricordo è il collegamento con Nord Sud Ovest Est, la serie Sky che racconta gli anni decisivi della carriera degli 883 attraverso le interpretazioni di Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli.

Se la fiction di Sydney Sibilia permette oggi di rivivere la nascita e l'affermazione del duo, con le proverbiali canzoni della marurità, quella puntata di Un medico in famiglia testimonia quanto le canzoni di Max Pezzali fossero ormai entrate nell'immaginario collettivo. E forse è proprio questo il dettaglio più bello: oltre ventisei anni dopo, basta rivedere Max Pezzali cantare Come mai accanto a Lino Banfi per ritrovare un frammento della televisione con cui è cresciuta un'intera generazione.