Nord Sud Ovest Est, Max e Mauro aiutarono davvero Cisco con i suoi debiti? Cosa sappiamo della storia vera

Pubblicazione: 01 novembre alle 19:54

Il successo degli 883 aveva trasformato Max Pezzali e Mauro Repetto in due delle più grandi stelle della musica italiana, ma mentre i loro conti in banca continuavano a crescere, uno degli amici più importanti della loro giovinezza stava affrontando una situazione completamente diversa. È proprio questo uno dei retroscena più emozionanti del quinto episodio di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, la serie Sky dedicata al duo pavese. Al centro della vicenda troviamo Cisco, interpretato da Davide Calgaro, e i problemi economici della Jolly Blue, la sala giochi che aveva rappresentato per anni il punto di ritrovo dei protagonisti. Ma Max e Mauro hanno davvero cercato di aiutarlo economicamente, come suggerisce la fiction?

La, trasmessa il 30 ottobre 2026 su Sky e disponibile in streaming su NOW, mostra quanto siano cambiate le vite dei protagonisti dopo. Max e Mauro viaggiano su aerei privati, partecipano ai programmi televisivi più famosi e scoprono di avere a disposizione cifre che soltanto pochi anni prima avrebbero potuto immaginare. Nel frattempo, però,, perché la sua sala giochi non riesce più a sostenere le spese necessarie per continuare l'attività.

La storia del locale viene raccontata attraverso un salto indietro nel tempo, quando Cisco inaugura finalmente la Jolly Blue. Il progetto sembra destinato a funzionare: i videogiochi rappresentano una delle passioni più diffuse tra i ragazzi degli anni Novanta e l'idea di trasformare quel mondo in un'attività commerciale appare promettente. Ben presto, tuttavia, emergono difficoltà molto più grandi del previsto. I costi di gestione aumentano, le bollette diventano pesanti e soprattutto i cabinati arcade richiedono investimenti continui per restare competitivi.

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

Un problema particolarmente significativo per le piccole sale giochi dell'epoca. I videogiochi cambiavano rapidamente e i titoli più popolari potevano attirare numerosi clienti, ma acquistare nuovi cabinati comportava spese considerevoli. Un'attività con risorse limitate rischiava quindi di ritrovarsi con macchine sempre meno richieste e incassi insufficienti per sostenere il locale. Nella serie, Cisco cerca di affrontare queste difficoltà ricorrendo anche ai prestiti, ma la situazione continua a peggiorare. Mentre Max e Mauro sono impegnati tra apparizioni televisive e nuovi progetti musicali, il loro amico rimane a Pavia, alle prese con la possibilità concreta di dover rinunciare al sogno che aveva coltivato per tanto tempo.

È a questo punto che arriva uno dei momenti più significativi dell'episodio, visto che dopo aver compreso la gravità della situazione,, rinunciando temporaneamente agli impegni e alle occasioni offerte dalla sua nuova vita da celebrità., mettendo ancora una volta l'amicizia davanti agli altri programmi. Una volta tornati nella loro città, i due ritrovano Cisco e scoprono quanto la situazione della Jolly Blue sia diventata complicata. Max, che nel frattempo ha raggiunto una condizione economica completamente diversa rispetto agli anni trascorsi dietro il bancone del negozio di fiori dei genitori, si offre di aiutarlo con il denaro.

Però la reazione dell'amico mette in evidenza un aspetto importante della vicenda. Cisco gli fa capire che il problema non riguarda soltanto i soldi necessari per pagare le spese immediate. La difficoltà è più profonda e coinvolge il futuro stesso della sala giochi, in un mercato nel quale i costi aumentano e continuare a investire diventa sempre più complicato. In altre parole, anche un eventuale aiuto economico avrebbe potuto risolvere soltanto temporaneamente alcune difficoltà, senza garantire la sopravvivenza dell'attività. La generosità di Max non basta quindi a cambiare il destino della Jolly Blue, che nella fiction finisce per chiudere poche settimane dopo.

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

Ma quanto c'è di vero in questa storia? La risposta richiede una distinzione importante tra gli eventi raccontati nella fiction e quelli documentati nella realtà. La Jolly Blue non è un'invenzione degli sceneggiatori: la sala giochi è esistita davvero a Pavia e rappresentava uno dei luoghi più importanti della giovinezza di Max Pezzali e Mauro Repetto. Il locale originale si trovava vicino all'Hotel Moderno e non esiste più nella sua forma originaria. Gli spazi sono stati successivamente trasformati, mentre per la serie televisiva è stata realizzata una ricostruzione della sala giochi, completa di cabinati funzionanti. C'è però un dettaglio ancora più interessante che collega la fiction alla realtà: secondo le ricostruzioni disponibili, il vero Cisco Bertolotti aveva rilevato la Jolly Blue durante la sua giovinezza, diventando quindi qualcosa di più di un semplice frequentatore della storica sala giochi pavese.

La serie riprende dunque un elemento della sua storia personale, anche se non è stato possibile confermare che abbia affrontato realmente gli stessi problemi economici raccontati nel quinto episodio. Aggiungiamo inoltre che ancheè legato a una persona realmente esistita., che lo interpreta nella fiction, ha raccontato di aver incontrato il vero Cisco durante l'anteprima della prima stagione, ricevendo da lui alcuni ricordi sulla Pavia degli anni Novanta. Questo, però, non significa che tutti gli avvenimenti mostrati sullo schermo siano accaduti esattamente nello stesso modo. La produzione ha più volte spiegato che la storia degli 883 rappresenta il punto di partenza per una narrazione che comprende anche ricostruzioni e libertà creative. Al momento, infatti, non risultano testimonianze pubbliche sufficienti per confermare cheper salvare la sala giochi, né che Mauro Repetto abbia partecipato a un intervento economico concreto.

Non abbiamo nemmeno documentazione che permetta di attribuire con certezza la chiusura del locale originale agli stessi problemi finanziari mostrati nella fiction. La scena deve quindi essere interpretata soprattutto all'interno della storia televisiva, nella quale il contrasto tra il successo degli 883 e le difficoltà dei loro amici diventa uno dei temi centrali della seconda stagione. Del resto, la vicenda di Cisco assume un significato ancora più profondo considerando il rapporto tra i protagonisti, visto che prima della fama, Max e Mauro trascorrevano gran parte del loro tempo nei luoghi di ritrovo della provincia pavese, tra videogiochi, musica e sogni apparentemente irraggiungibili. La Jolly Blue rappresentava quel mondo, fatto di amicizie e abitudini che sembravano destinate a durare per sempre.

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, fonte: Sky

Con l'arrivo del successo, però, le loro strade cominciano inevitabilmente a cambiare, poiché Max e Mauro possono permettersi esperienze straordinarie, mentre Cisco deve confrontarsi con problemi molto più quotidiani. E proprio questa differenza rende particolarmente importante il ritorno dei due musicisti a Pavia. A offrire un'interpretazione interessante dell'evoluzione del personaggio è stato anche Davide Calgaro, che durante un'intervista a TVSerial ha spiegato come la perdita della sala giochi non debba necessariamente essere considerata soltanto una sconfitta. Cisco attraversa una fase di disillusione, ma arriva progressivamente ad accettare una quotidianità più semplice, lontana dalle grandi ambizioni che avevano caratterizzato il suo progetto.